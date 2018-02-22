Хабаровские традиции : Зиме крындык, Весне дорогу

Широка была Масленица-Комоедица в Хабаровске, лакома: горы великанские блинов и блинчиков, плов узбекский, шашлыки кавказские. А тут солдатская гречневая каша с тушенкой. Вроде не хитра в приготовлении, но нюхнешь и слюной захлебываешься: дух уж очень захватывающий, да крупяная рассыпчатость и утомленность, маслом сливочным, дымком сдобренная, уж очень завлекательна.

Разум-то не верит, что зиме крындык приходит. Зябко. А тут еще ветер с Амура старается в лицо всякой дурацкой студеностью швырнуть. Нам-то не привыкать! От этого наши щечки румянее, а глаза игривее. Кто под баян хулиганил - пел частушки с перчиком, кто потешками развлекался. Ну а самые рисковые, оставшись в трусах да носках, на столб лезли за подарками. С такой бы страстью и жаром мужчины зазноб своих долгими зимними ночами прижимали, как столб с подарками, нас бы в Хабаровском крае не меньше, чем в Китае было бы. А может, и больше!

Говорят, что в Хабаровске на набережной было 10 тысяч человек. Врут. Больше! Грех дома сидеть, в такую красоту не окунаться. Сами были, детей и внуков приводили, молодежь не забывали - широко гуляли, по-русски.

А уж сколько чучел Зимы сожгли в Хабаровске! Чуть ли не в каждом районе, чуть ли не в каждом ТСЖ. «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!», да так, чтобы весна была красна, в осень урожайно! И блин в рот и затем чай крепкий, обжигающий! А может, что покрепче? Ни-ни! Мы за трезвый образ жизни! Да и от задора, веселья и особого праздничного воздуха и без горячительного пьяным делаешься.

Вроде февраль, а словно что-то надломилось в этом зимнем механизме. Сугробы почернели, стали ноздреваты. Перчатки-варежки то снимешь, то обратно наденешь, пуговку на зипуне расстегнешь – душно, а ветерок подует, обратно кутаешься. Глядь, то ли лужица, то ли ручеек на дороге, слабенький еще, но настойчивый. А может, просто глаза бы этой зимы больше не видели, надоела уже!

Говорят, что весна будет холодной. Не верьте! Не зря же столько блинов съели, столько напелись-натанцевались да в ладоши нахлопались.

Уходи, зима, уноси печали и морозы! Приходи, весна, приноси счастье, радость и здоровье!

Весна, Весна красна!

Приди, Весна, с милостью,

С солнцем горячим,

С дождем обильным.

Принеси урожай

В наш счастливый край!

Юрий Вязанкин

Фоторепортаж Игоря Чуракова – о проводах зимы в краевом музее им. Городекова

Различные массовые мероприятия прошли в городах и поселках края в рамках Всероссийского фестиваля городской среды "Выходи гулять!"

В Комсомольске-на-Амуре народные гуляния прошли на Театральной площади. Жители города участвовали в традиционных играх и забавах, песнях и плясках, а также водили хороводы под руководством скоморохов и ряженых. Принял участие в праздничном мероприятии и глава города Андрей Климов.

На Комсомольской площади города Амурска на празднике собралось около 2,5 тысячи человек. Были организованы различные площадки: гигантские шашки, ходьба на ходулях, бег в мешках, а также большая масленичная ярмарка.

В Бикине на масленичных гуляниях конкурсы и игры создавали участникам праздника хорошее настроение, а творческие коллективы вовлекали гостей в развлекательную программу. Много было подарков и угощений.

В Эльбане, в парковой зоне "Русич", благоустроенной по проекту "Формирование комфортной городской среды", в 2017 году развлекали гостей песнями, хороводами и разнообразными играми.

На площади Ленина в Заветах Ильича состоялась театрализованная программа "Масленичный разгуляй".

Программа гуляний в Ракитном включала в себя состязания в ловкости и силе, народные песни и танцы, праздничные угощения.

В Хабаровске же городские массовые гуляния "Валенки-Валенки!", посвященные проводам зимы, пройдут… 3 марта в парке "Динамо".

Напомним, Всероссийский фестиваль городской среды "Выходи гулять!" проходит по инициативе Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ в рамках реализации приоритетного проекта "Формирование комфортной городской среды".