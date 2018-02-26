Общество
В Хабаровске дети могут заработать дополнительные 5 баллов при поступлении
До 10 марта на официальном сайте Дальневосточного института управления проходит заочный (отборочный) этап Дальневосточной олимпиады школьников
Это открытый интеллектуальный конкурс Дальневосточного института управления - филиала Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации.
Олимпиада проводится по следующим общеобразовательным учебным предметам:
- история;
- обществознание;
- математика;
- русский язык.
Конкурс проходит в два этапа. Первый проводится заочно до 10 марта. Заключительный этап проходит в очной форме 27 марта.
Все участники очного этапа смогут пройти профориентационное тестирование БЕСПЛАТНО!
Награждение победителей и призеров олимпиады состоится 29 марта 2018 года в Дальневосточном институте управления.
Олимпиада уже второй год подряд проводится для школьников всего Дальнего Востока. Победители олимпиады помимо призов и памятных подарков получают дополнительные 5 баллов к общему количеству баллов, набранных по итогам сдачи ЕГЭ, при поступлении в Дальневосточный институт управления – филиал РАНХиГС.
Отборочный тур уже начался. В числе уже зарегистрировавшихся школьники из Хабаровского и Приморского краёв, ЕАО, Амурской и Магаданской областей.
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