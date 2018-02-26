Навстречу выборам в Хабаровском крае: Благоустройство для голосования

В четырех городах Хабаровского края завершили отбор парков и скверов . 18 марта в Хабаровске, Комсомольске-на-Амуре, Амурске и Советской Гавани состоится рейтинговое голосование по отбору территорий этих городов, которые благоустроят в 2018 году.

В четырёх городах до середины февраля местные администрации принимали предложения по благоустройству парков, скверов, аллей и других мест отдыха. Таким образом был сформирован список объектов-кандидатов на благоустройство.

Так, хабаровчане будут выбирать из трех общественных территорий: парка «Динамо» и двух скверов – на остановке «Дом ветеранов» по Матвеевскому шоссе и возле завода им. Орджоникидзе на пересечении улиц Металлистов и Забайкальской.

В Комсомольске-на-Амуре в список включили пешеходный тротуар к ДК судостроителей и четыре сквера: возле центральной библиотеки им. Островского, ДК авиастроителей, Драматического театра и гостиницы «Амур».

В Амурске на выбор горожанам представят четыре территории: площадь возле Дворца культуры, набережную, городской парк, а также тротуар возле дома 55 по Комсомольскому проспекту. Жителям Советской Гавани предложат выбрать из двух площадей: им. Ленина и Победы. Также в перечень включены зеленая зона в районе кинотеатра «Авангард» и Сквер поколений.

Проект, набравший наибольшее количество голосов 18 марта, реализуют уже в 2018 году, другие проекты - до 2020 года, по программе ««Формирование комфортной городской среды», которая стартовала год назад по инициативе президента Владимира Путина.

Виктор Оратай

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