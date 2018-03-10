Из жизни школьной еды: На тебе 20 рублей! Жируй, дитятко!

В Хабаровском крае для бедных школьников чай с булочкой, для богатых – шведский стол

«Чужих детей не бывает» - так можно назвать бурю негодования, которую вызвали фотографии школьного обеда в Telegram-канале "Черный список Хабаровска". Фото разместила родительница ученика одного из образовательных учреждений дальневосточной столицы. «Посмотрите, как кормят детей из многодетных и малообеспеченных семей! Позорище", - возмущались хабаровчане в социальных сетях.

Правильное питание школьников – залог их здоровья, успеваемости и нормального развития. По мнению диетологов, ребёнок, учащийся в школе, должен есть не менее четырех раз в день, причем завтраки, обеды и ужины обязательно должны включать в себя горячие блюда. Школьники проводят по полдня вне дома, а некоторые – и вовсе весь день, оставаясь на продленке. Главная задача – накормить школьника правильным завтраком и ужином.

Согласно закону, принятому думой Хабаровского края, компенсации положены многодетным, нуждающимся семьям, там, где доход на члена многодетной семьи равен или ниже прожиточного уровня в регионе.

В Хабаровске на школьный завтрак ребенка из малоимущей, многодетной семьи направляется в среднем 20 рублей из краевого бюджета и 12 рублей из бюджета города, в Комсомольске-на-Амуре - 22 рубля и 17 рублей соответственно.

- В конце 2015 года был принят федеральный закон о мерах поддержки многодетных семей, в котором акцентировались адресность и нуждаемость в помощи. Многодетные семьи разные бывают. Есть такие, где 5-6 детей, но они очень хорошо обеспечены. Родители говорят, что стыдно обращаться за помощью, – отметила Ирина Штепа, председатель комитета по социальной защите населения и здравоохранению краевого парламента.

Стоит отметить, что горячим питанием в Хабаровском крае обеспечивают 90,6% учащихся. Буфетную продукцию получают 6,4% школьников, 3,4% учащихся не питаются по месту учебы. Почти 30% детей получают питание за счет средств бюджета. В данную категорию включены дети-сироты, дети-инвалиды и обучающиеся по рабочим специальностям.

- В прошлом году вместе с региональной Общественной палатой мы проводили мониторинг в Хабаровском крае и столкнулись с перегибами в организации школьного питания. В иных образовательных учреждениях на завтрак была булочка с чаем для детей из многодетных, нуждающихся семей. А рядом у ребенка из обычной семьи чуть ли не шведский стол в тарелке. Понятно, что это формирует неправильное отношение детей друг к другу. Если ты нищий, вот тебе чай с булочкой, а если ты богатый, на тебе шведский стол, - рассказала на расширенном заседании Виктория Трегубенко, уполномоченная по правам ребенка в Хабаровском крае.

Конечно, такое не во всех школах. Например, в образовательных учреждениях Хабаровского района, на севере региона меню для богатых школьников и детей из семей со сложным материальным положением существенно не отличается. Руководство школ старается выкручиваться из этой ситуации. В одной из школ, к слову, для бедных детей - молочная рисовая каша, а для других – гарнир из риса с сосиской.

Многодетным семьям предлагают доплачивать за питание в школах. Например, завтрак стоит 40 рублей, а обед – 60, родителям можно доплатить за ребенка или 20 рублей до полноценного завтрака, или 40 рублей до полноценного обеда.

- В городах Хабаровского края иногда «отжигают». Для одних - булка с чаем и три пельменя, а для детей из семей с достатком – почти обжираловка. Это, конечно, зависит от морально-этического состояния руководителя образовательного учреждения, который утверждает школьное меню. В каждой школе есть перспективное меню как минимум на 10 дней. Вопрос не в двадцати рублях, вопрос в отношении к проблеме, - уверена Виктория Трегубенко. – Многие школьные повара стараются, «конфетки» делают. Не ресторан, но приятно, вкусно и полезно. Ты понимаешь, что поел и до вечера хватит с запасом! Это зависит, конечно, от ответственного за питание в школе.

Компенсация за школьное питание для родителей уже не пересматривалась несколько лет. Общественники считают, что в современных условиях установленной законом суммы недостаточно, чтобы кормить школьников полноценно и сбалансированно.

Периодически в социальных сетях родители школьников обсуждают плохое питание в школах. Одним не нравятся ежедневные сосиски с тушеной капустой, кто-то недоволен гороховой кашей и слипшимися макаронами, третьи жалуются на остывшую еду.

Кстати, в прошлом году Роспотребнадзор провел 38 проверок организации питания учащихся общеобразовательных организаций. По результатам проверок составлено 52 протокола об административном правонарушении. В питании детей обнаружен недостаток: мяса – 12%, творога – 24%, рыбы – 8%, молока – 18%,овощей – 13%, свежих фруктов, соков – 35%.

Тратить деньги на детей – это инвестировать в будущее. И дело не в том, что хватит ли сил выросшему впроголодь гражданину поднести умирающему родителю стакан воды, дело в том, что дети учатся не на нравоучениях, а на примере наших деяний. И если мы терпим несправедливость, если считаем, что это нормально, чего ждать он наших детей? Тем более в таком довольно пикантном деле, как питание школьников!

Юрий Вязанкин

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