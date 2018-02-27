Актив Хабаровского края: Ген первопроходцев пальцем не выдавишь

В Комсомольске-на-Амуре прошел первый муниципальный этап Гражданского форума. На площадке городского Дома молодежи собрались активисты НКО, территориальных общественных самоуправлений, инициативные граждане, представители исполнительной и законодательной власти, бизнес-сообщества. Они представляли Город юности, Комсомольский, Амурский, Солнечный, Нанайский и имени Полины Осипенко районы.

На открытии выездной сессии состоялась презентация проектов социально ориентированных НКО и ТОС, которые в прошлом году на реализацию получили средства из краевого и федерального бюджетов. Кроме того, перед участниками форума выступили победители конкурса президентских грантов. Активисты рассказали о своих инициативах, поделились собственным опытом реализации социальных проектов, направленных на повышение качества жизни населения.

Отдельное внимание уделили вопросу вовлечения граждан и роли субъектов общественного контроля в решении экологических проблем региона. Эту тему рассмотрели на расширенном заседании Общественной палаты Хабаровского края. Во второй день комсомольского этапа форума член Общественной палаты региона Григорий Говорухин провел семинар «Избирательная кампания «Весна-2018»: муниципальные акценты». Участники встречи говорили о политическом пространстве края, а также предстоящих выборах президента РФ.

О том, для чего необходимы такие выездные заседания Гражданского форума в муниципалитетах и что они дают, нам рассказали федеральные эксперты, региональные спикеры и рядовые участники комсомольского этапа.

Министр внутренней политики и информации края Сергей Комаров:

- Идея проведения муниципальных этапов Гражданского форума появилась в прошлом году и доказала свою эффективность. Наша задача - привлечь как можно больше инициативных граждан, выстроить диалог с органами власти и обменяться опытом. Сегодня на площадках работают активисты из пяти районов и Комсомольска-на-Амуре, а также три федеральных эксперта. Результатом этого этапа станет создание полноценного ресурсного центра в Городе юности, который окажет поддержку организациям в социальном проектировании.

То, что мы проводили раньше в краевой столице, это лишь итоговая часть, итоговое мероприятие. А нужно знать, чем занимаются люди на местах в течение года. Должна быть первая часть - нужно сначала сюда и спрашивать у людей, что им интересно, а уже потом проводить форум завершающий, в октябре, ближе к Дню рождения края.

Еще одна существенная составляющая - люди, которые активны или хотят быть активными, не всегда имеют возможность вырываться из своих районов. По всем обстоятельствам - дорожным, финансовым, погодным - каким угодно. Поэтому надо идти туда, «в поле», к людям, которые хотят этого.

В прошлом году попробовали муниципальный этап, было принято решение ни в коем случае не останавливаться. Губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт нас поддержал и поручил двигаться только вперед и расширять географию Гражданского форума. И ни в коем случае не останавливаться.

Хабаровский край - пионер в проведении муниципального этапа и это признано уже федеральными экспертами и Общественной палатой России. В прошлом году на итоговом краевом форуме это было заявлено заместителем секретаря Общественной палаты России Александром Точеновым.

Было сказано, что мы - единственный регион в России, который проводит муниципальный этап. В апреле мы проводим его в Николаевске-на-Амуре. Точенов уже подтвердил свое участие – туда приедут представители Общественной палаты России.

Ответственный секретарь Российского клуба национальностей при Общественной палате РФ Андрей Худолеев:

- Изменить страну можно только тогда, когда люди сами хотят этого, а не ждут милости от природы. Гражданское общество в России активно, но оно активно в ограниченном количестве. В Комсомольске я увидел движение ТОСов (территориальное общественное самоуправление), это люди, которые берут на себя ответственность за то место, где они живут. Это очень важно, когда возрождается ощущение, что двор, в котором я живу, это мой двор.

Вопрос ведь не в суммах и не в деньгах. А в том, чтобы взять и выйти во двор и помочь, помочь снег почистить или детскую площадку обустроить. Но сейчас есть и другая философия: нужно, чтоб все было круто. Площадка для воркаута вместо самодельных турников. И пошла уже бюрократизация. Человек с инициативой снизу натыкается на стену.

У нас по закону о местном самоуправлении – власть на местах осуществляется самим народом, а не кем-то другим. Инициатива народа должна стимулироваться. А мы за два десятилетия разучились сами решать за себя, что я хочу и могу.

Сейчас нам не нужно ходить с протянутой рукой, средства можно получить от государства. Я рад тому, что изменилось отношение к президентским грантам – всё больше людей вовлечено в реализацию проектов с такой поддержкой. И у некоммерческих организаций появилось новое понятие - эквивалент стоимости. Потому что обесценивание вклада человека или организации в общее дело тоже было большой ошибкой предыдущих лет.

Народ здесь, на Амуре, из переселенцев, из тех людей, которые не боялись менять что-то в своей жизни. И такой ген, ген переселенцев, первопроходцев, как говорит моя дочь, его пальцем не раздавишь.

Деньги никогда не были определяющим фактором привлечения людей на Дальний Восток, только одним из вариантов. А главным было ощущение значимого в своей жизни и жизни страны, в смелости начать жить с нуля. И звать на Дальний Восток надо не инвесторов с инвестициями, а тех, кто хочет себя проявить. Это другая концепция продвижения, она не копирует зарубежные практики, но от этого не становится менее эффективной.

Директор архангельского центра социальных технологий "Гарант" Марина Михайлова:

- Я всегда с интересом приезжаю на мероприятия для некоммерческого сектора в ваш региона. Они всегда очень практически направлены, а люди, которые в них участвуют, заинтересованы в получении знаний, активно участвуют во всех обсуждениях, внимательно работают на семинарах.

Раз от разу вижу повышение и уровня знаний, и уровня понимания, и рост интересных проектов и количества желающих в них участвовать.

Хабаровский край сейчас - один из передовых регионов, особенно в тех программах, которые направлены на развитие некоммерческих организаций. А в походе к проведению самих мероприятий в этой сфере он движется семимильными шагами.

Александр Шумейко, доктор педагогических наук, советник ректора АМПГУ, депутат городской думы Комсомольска-на-Амуре, заместитель председателя Ассамблеи народов Хабаровского края:

- Я пришел сюда как депутат комсомольской городской думы, заместитель председателя Ассамблеи народов Хабаровского края. Мы в городе создали ее первый муниципальный совет — филиал. Для своей работы на форуме выбрал площадку о межнациональных и этноконфессиональных отношениях.

В плане развития Комсомольска-на-Амуре есть позиция, появления которой здесь долго ждали, - это создание этнопарка «Село Пермское». Его планируется создать рядом с Домом молодежи. По сути дела, это будет живая история: нанайская деревня и русское село.

На форуме много молодежи, все наши районы, национальности, этносы. Здесь выстраивается совместный диалог. Ведь мы живем на одной дальневосточной земле, и делить нам нечего. И кто, если не мы, будет строить здесь мир и согласие и развивать нашу территорию.

Чем больше к нам людей будет приезжать за дальневосточными ли гектарами или покататься на «Холдоми» или в Силинский парк, тем лучше. Мы люди упрямые, верящие в будущее. И это упрямство – кто, если не мы, тоже наш комсомольский бренд.

Член Совета общественности Ленинского округа Комсомольска-на-Амуре, лидер ТОС Сергей Сатуров:

- Такие форумы проводить обязательно надо, и они очень нужны. Не первый раз работаю на такой площадке. Много нового узнал, есть с кем посоветоваться, что взять для себя.

Форум - это большая хорошая площадка, где очень легко общаться с властью. Только вчера общался с министром краевого правительства. На любой вопрос здесь обязательно ответят.

Волнуют вопросы благоустройства дворовых территорий, строительства дорог, как поднять людей на выборы. Дома на диване мы ничего не изменим, а надо начинать с лестничкой клетки, с подъезда, со своего двора.

Нужно множество программ, нужна мотивация, а тогда будут и результаты. И главное – СМИ должны рассказывать людям об этих результатах.

Заместитель начальника управления общественных связей - начальник отдела по взаимодействию с СОНКО министерства внутренней политики и информации Хабаровского края:

- Гражданский форум - это большие организационные хлопоты. Но это и большая радость. Радость, если задуманное получится воплотить, а идеи, высказанные на форуме, реализовать. Здесь видишь вдохновленных людей, которые потом разъезжаются, наполненные новыми смыслами, по городам и весям.

Участники форума – это некоммерческие организации и неформальные группы активистов, которым не все равно. Важно, чтобы они находили друг друга и понимали, как донести до власти свои инициативы и чаяния, чтобы объединившись, решали задачи, которые перед собой ставят.

Руководитель региональной общественной организации «Родовичи» Добрыня Соловьев:

- Форум однозначно нужен, его нужно продолжать. Все площадки нужны, тут вопросов абсолютно никаких нет. Без этого было бы намного сложнее. Ты сразу ориентируешься, какие тебе знания нужны. Есть специалисты, к которым можно подойти спросить и уточнить все вопросы. Есть где попробовать себя в чем-то и реализовать.

Председатель Хабаровского краевого объединения профсоюзов, член Общественной палаты Хабаровского края, сопредседатель регионального отделения ОНФ Галина Кононенко:

- Прежде всего форум - это сбор людей с активной жизненной позицией. И это, пожалуй, самое главное — люди, которые неравнодушны, и им небезразлично, что происходит в Хабаровском крае. Таким людям всегда есть о чем поговорить и что обсудить.

А форум – та самая площадка, где не только обсуждаются проблемы, но и вырабатываются предложения по их решению. Они идут изнутри коллективов, от общественных организаций и выносятся потом на более высокий уровень. Как правило, такие решения наиболее высокоэффективны.

Муниципальный этап — это предшествующие большому краевому Гражданскому форуму события. Здесь обсуждаются вопросы актуальные именно для той территории, где и проходит этот этап форума.

В Комсомольске-на-Амуре на форуме присутствовали не только горожане, но и близлежащие территории, все они имеют специфические, но общие проблемы и вопросы. Они нередко объединяют усилия и вне Гражданского форума, а здесь есть возможность обменяться опытом и предложениями. Этим и ценно такое общение.

Председатель Законодательной думы Хабаровского края, лидер регионального отделения партии «Единая Россия» Сергей Луговской:

- Мы много говорим про гражданскую активность. Но без понимания того, чем должны заниматься активисты, без их обучения сложно добиться результата.

Если мы будем только сверху давать какие-то установочные посылы, то внизу будет сложно добиться какого-то результата. Конечного результата. А это конкретные проекты и те финансовые средства, которые тоже надо грамотно освоить.

Директор АНО "Центр мониторинга этноконфессиональных отношений и раннего предупреждения конфликтных ситуаций" Андрей Завалишин:

- Я думаю, что очень важно, чтобы власть была ближе к народу, к массам населения. А здесь она приезжает в регионы и встречается с представителями местной общественности и политических партий. Это как раз дает возможность лучше понять, чем живут люди в разных районах, с разной спецификой. И это, конечно, очень важно.

Форум – это еще и обратная связь между указаниями от власти и требованиями к власти от народа, от населения. Это как раз то место, где обе стороны могут быть услышаны. Такой прямой контакт служит взаимопониманию. Я думаю, в современном обществе в современной России это очень важно.

Руководитель учебного центра общественных организаций, член Общественной палаты Хабаровского края Андрей Ганин:

- Я увидел много новых людей. Ко мне подходили люди, которых мы консультировали в прошлом году. Они в течение нынешнего года выиграли какие-то проекты, создали некоммерческие организации. Это и есть результат от форума к форуму.

Я проводил в Комсомольске-на-Амуре площадку про командообразование, про создание команды, организации для проекта. На площадку пришло достаточно много людей. То есть мы видим интерес общественников не просто самим активно действовать, а уже объединять вокруг себя команды людей и совместно работать над изменениями в социальной среде или на территории.

Форум этого года более содержательный. В том году мы с комсомольчанами только познакомились, увидели гражданское общество, что есть какое-то движение. В этом году люди целенаправленно шли с проектами. Шли с вопросами: как создать ТОС, как создать НКО.

Ко мне обращались главы поселений, спрашивали, как развить активность у себя на селе, с чего её нужно начинать. В этом я вижу плюс форума этого года - в том, что есть содержательная часть.

Председатель Дальневосточного конгресса татар Рустам Абдуллин:

- Такие площадки в первую очередь нужны для опыта муниципалитета. Активная молодежь, которая все это видит, ей становится интересно общественное движение, которое на самом деле идет. Общественные организации в России существуют давно, но они не так развиты и не так авторитетны. Авторитет же зарабатывается самой организацией, его никто и нигде не выдает.

Нельзя создать организацию и сидеть ждать, когда тебя похвалят. Наша общественная организация существует уже более 25 лет. Сначала работали в своем узком кругу, потом о себе заявили. Нас услышало общество, слышат власти и край, и нас знают в столице, в Москве.

Гражданский форум Хабаровского края проводится с 2014 года. Это главная открытая и постоянно действующая площадка для диалога в сфере развития гражданского общества в регионе. Диалог направлен на расширение конструктивных общественных инициатив на местах. С 2017 года форум проходит в два этапа: муниципальный и краевой итоговый. Муниципальный этап Гражданского форума в 2018 году пройдёт еще в Комсомольске, Николаевске-на-Амуре и в Вяземском. Итоговая встреча состоится в октябре в краевом центре.

Подготовил Сергей Мингазов