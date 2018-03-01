Датский уголок в Хабаровске: Красная армия всех сильней

В Хабаровске на Красной Речке советские солдаты отбили у гитлеровцев всякую охоту воевать.

В парковой зоне центра по работе с населением «Единство» реконструкторы из Хабаровска, Уссурийска, Владивостока и Читы показали кусочек истории.

Ржевско-Вяземская наступательная операция начала 1942 года. Это когда товарищ Власов еще не был предателем Родины, но командовал 20-й армией. Именно про эти события и сказал тяжелые слова Александр Твардовский ««Я убит подо Ржевом, в безымянном болоте, в пятой роте, на левом, при жестоком налете. Я не слышал разрыва и не видел той вспышки. Точно в пропасть с обрыва - и ни дна, ни покрышки».

В день 100-летия «непобедимой и легендарной» для жителей хабаровской окраины в будничный день завязалось сражение между наступающими частями Красной армии и засевшими в обороне немцами. Весело и патриотично провести это мероприятие помогли спонсоры из общественных и коммерческих организаций.

В начале боя вермахт был беспечен и потерял связиста, которого наши разведчики «уволокли в тыл». На экспресс-допросе пленный раскололся. Части Красной армии поднялись в атаку. Но очень быстро залегли под интенсивным минометно-пулеметным огнем противника. Погибающим подо Ржевом частям Красной армии пришли на помощь… солдаты Советской армии. Когда, казалось, наступление вот-вот захлебнется, через время и расстояние прорвалась группа связистов из 70-х годов - с армейской радиостанцией Р-105. Накал был таков, что в рукопашном бою красноармеец красным стягом, как копьем, завалил пару фрицев. Сбитых с ног противников добивали прикладами, ножами и ногами. Естественно, победа осталась за нашими. Далее все стандартно: пацанва собирает стреляные гильзы, полевая кухня от ВС РФ раздает кашу и чай, в центре по работе с населением идет концерт для благодарных слушателей. Пока одни реконструкторы в фойе клуба показывают образцы вооружения и фотографируются с «освобожденным населением», другие очищают поле боя, загружая тяжелое вооружение в фургончик.

По словам Алексея Михайлова, председателя клуба «Хабаровский пехотинец», одним из условий участия в подобных мероприятиях служит полное соответствие обмундирования, снаряжения и вооружения заявленному событию. Из-за несоблюдения положения часть хабаровских «конструкторов», по словам Алексея, и не была допущена на мероприятие: «Если ты пришел в реконструкцию, то оденься как положено на данный год, на данный месяц, на данный момент».

- Мне всегда был интересен Хабаровск, хотелось и себя показать, и на ребят посмотреть. Ничуть не пожалел, что приехал. И впечатление хорошее, и опыта набрались. А в следующий раз будем приглашать к нам, - рассказал руководитель клуба реконструкторов «Забайкальский рубеж» Евгений Ефремов.

Размах гражданско-патриотического воспитания в Чите не сравнишь с нашим. Недавно, похвастал Евгений, под нужды реконструкции администрация Забайкальского края выделила 12 гектаров. Со временем там будет оборудовано «поле боя» - вырыты окопы, возведены укрепления. «Благодаря нашим военным у нас в скором времени будет танк Т-34 и самоходная артустановка. Пока что есть только колесная техника: джипы времён войны, грузовики, есть «Катюша» - система залпового огня, - говорит о технической стороне боя Евгений Ефремов. Увы, нам до Читы далеко…

Эдуард Попов

Фото Игоря Чуракова

Ржевско-Вяземская операция 1942 года — наступательная операция Калининского и Западного фронтов, проведённая с 8 января по 20 апреля 1942 года. Продолжение советского контрнаступления под Москвой. Одна из самых кровопролитных операций Великой Отечественной войны. Несмотря на незавершённость, операция имела важное значение в ходе общего наступления Красной армии. Советские войска отбросили противника на западном направлении на 80-250 км, завершили освобождение Московской и Тульской областей, освободили многие районы Калининской и Смоленской областей. Результатом операции стало образование Ржевско-Вяземского выступа.