Точки роста в Хабаровске: Манят голубые дали

Авиация малая и беспилотная стала предметом внимания партийных инноваторов. В рамках федерального партийного проекта «Единой России» "Локомотивы роста" в Хабаровске прошел круглый стол на тему развития перспективных направлений малой и беспилотной авиации на территории края. За дискуссией авиаинноваторов наблюдал наш корреспондент.

Цель прекрасна и величественна: поддержка и развитие направлений, которые, развиваясь сами, дают развитие смежным направлениям в промышленности, науке и образовании. Об этом заявил Александр Абузов, председатель регионального общественного совета «Локомотивов роста». Он отметил, что развитие транспорта является основной, самой важной составляющей развития общества. А в нашем случае – это воздушный транспорт.

Техническая составляющая

Участники рассмотрели ситуацию с авиационным обеспечением населения и предприятий Хабаровского края, какие проблемы имеются, как малая и беспилотная авиация воздействует на экономику края, проблемы, сдерживающие развитие малых авиационных форм и услуг на их основе.

Одна из них – сокращение числа авиаремонтных заводов. Что не может не сказаться на количестве и качестве парка лётной техники. Так, 12-й авиаремонтный завод, что долгое время специализировался на капитальном ремонте вертолетов типа Ми-2, Ми-8/17 и Ми-24, а также двигателей типа ТВЗ-11, в настоящий момент, по словам Александра Абузова, «превратился из завода в автомобильный сервисный центр».

До многих районов края только самолетом можно долететь. По словам Александра Абузова, стоимость доставки самолетом одного килограмма груза «на северА» составляет 190 рублей. Есть о чем задуматься. И это только одна сторона многогранной проблемы.

Участники круглого стола отметили, что внедрение малой авиации при обработке полей гербицидами приведет к резкому снижению затрат. Тысячу гектаров несколько тракторов с оборудованием будут возделывать порядка двух недель. Самолет с системой распыления такой же объем работ выполнит за день. Немаловажно, что при обработке с воздуха на гектар расходуется порядка 2-3 литров «химии». При наземном способе на ту же самую площадь уходит порядка 150 литров химикатов.

Водоплавающая авиация

Хорошо, что парк самолетов увеличивается, но тут есть проблема базирования. «В РФ на конец 1992 года было 1450 малых портов и взлетно-посадочных полос. На данный момент осталось 228 таких объектов. Что касается Дальнего Востока: было 470, осталось 78», - сказал Абузов. Строительство новой инфраструктуры для малой авиации выльется в многомилионные затраты. Кстати, 64 миллиарда рублей на аэропорты Дальнего Востока министром транспорта РФ Соколовым так и не были использованы в свое время.

Хорошо, что есть природный резерв развития доступности - это реки Хабаровского края шириной от 15 метров и более. Сеть таких водных артерий сопоставима, а по ряду районов Хабаровского края значительно превосходит сеть автомобильных дорог. Именно такими реками можно пользоваться вместо взлетно-посадочных полос.

И тут выступающие не «открыли Америки»: в 30-е годы прошлого века Вадим Шавров с напарником буквально дома, при небольшой финансовой поддержке Осоавиахима, сделал трехместную «летающую лодку». Она стала широко известна в узких кругах под ласковым именем «Шаврушка».

Летчики о ней шутили: «Берет на борт два тела и одного пилота». Ш-2 (АШ-2) - советский серийный самолёт-амфибия конструкции Вадима Шаврова эксплуатировался до середины 60-х годов прошлого века. «Шаврушка» отличалась простотой и высокой ремонтопригодностью, иногда Ш-2 проходили по 4-5 капитальных ремонтов. Современные модели «водоплавающей авиации» могут большее.

И да, в 30-е года прошлого века Хабаровский гидропорт жил весьма насыщенной жизнью. Сейчас на голубых трассах нет места хрупким конструкциям любителей. На взлет идут отечественные современные разработки комбинированных и гибридных летательных аппаратов. Такие как Бе-103, Че-22, Л-42М, «Иволга», «Чирок», «Орион-20».

Новое и старое

Смотришь на некоторые проекты нынешней малой авиации и видишь в них глубокую модернизацию старой. Вот был Ан-2 (наследник «кукурузника») – теперь это с американским турбовинтовым двигателем современное воздушное судно ТВС-2МС.

И нет ничего нового в использовании в качестве малых пилотных средств дирижаблей, экранопланов и прочих. Порой отдельными экземплярами, иногда малыми сериями, такие аппараты уже прошли обкатку в реальности.

По словам специалистов Хабаровского судостроительного завода, в 80-е годы прошлого века на этом предприятии был возведен большущий цех-ангар для производства экранопланов. «Каспийский монстр», «Лунь», «Орион», «ЭКИП» - они реально парили.

Кстати, еще не так давно - полвека назад - малые вертолеты Миля использовались в качестве аэротакси. Новое - это хорошо!

Тут и старые добрые дирижабли могут найти применение в народном хозяйстве. Ни один современный летательный аппарат не может сутками висеть над объектом и по 10-12 часов освещать его. А вот привязной аэростат - запросто. Кстати, именно такая конструкция – с мощнейшей лампой - была применена во время ночных работ на Чернобыльской АЭС.

Самый мелкий аппарат

Владислав Стефаненко из «Деловой России» (Хабаровский край и ЕАО) рассказал, какая экономия времени и денег получается при использовании беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) при картографировании местности. Уже готова основа ортофотопланового Хабаровска, при формировании которого широко использовались БПЛА.

Первая очередь работ, согласно плану по цифровому преобразованию Хабаровска, продлится до 2025 года, расчетный срок окончания работ — 2035 год. Сегодня каждый может обратиться по адресу https://geoportal.khabarovskadm.ru/khabarovsk/ и увидеть результат воочию.

Уже сейчас с помощью БПЛА на территории края проводится кадастровый учет, топографическая сьемка, инвентаризация и обследование земель, картографирование и трехмерное моделирование, различные виды мониторинга. Весьма перспективны и такие направления, как наблюдение и передача информации, перевозка малогабаритных грузов и многое другое.

БПЛА «Геоскан-401» с квантовым магнитометром в ходе аэромагниторазведочных работ по обследованию Сутамской площади показал высочайшую эффективность воздушной сьемки перед наземным методом обследования. Для воздушного сканирования одного квадратного километра уходит в среднем 20 минут, причем обследован каждый метр поверхности.

При наземном способе изучения той же площади трудозатраты значительно выше: от 11 до 20 человеко-дней на подготовку площади и 2-3 человеко-дня наземной магниторазведки. В деньгах это еще наглядней: стоимость работ наземным способом с шагом 10 метров - 9 миллионов рублей; стоимость работ воздушным способом при сканировании с шагом до 1 метра – немногим более 3 миллионов рублей.

В общем и целом стоимость сканирования поверхности с использованием БПЛА обходится от 10 до 30% от затрат на наземное сканирование.

Хороший такой план

Не обошли и такую важную тему, как безопасность населения при расширении возможностей БПЛА. А что - заказал у китайцев на AliExpress аппарат и полетел. Да, именно так запускают мини-коптеры, что порой, по словам военных, мешают полету боевых вертолетов Ка-52.

Что можно тут посоветовать защитникам Родины: сбивайте нарушителей воздушного пространства! Но есть более гуманное решение: в ближайшее время в несколько раз (в денежном и весовом отношении) будут уменьшены заказы у соседей через речку.

Это раньше, когда был развит авиамоделизм и были десятки кружков по краю, детишки могли под присмотром взрослых реализовать на деле свое стремление в небо. Сейчас, по словам Аркадия Немцева, директора краевого центра технического творчества, осталось только 4 (!) таких объединения.

Увы, лозунг 30-х годов ХХ века «Комсомольцы - на самолёт!» сейчас уже не сработает. Пилот – это призвание, пилот - это душа. Рывок в небо должен быть на очень серьезном фундаменте, где деньги решают многое. А пока что, по мнению специалистов, на Дальнем Востоке дефицит летного и авиационно-технического состава.

Правильные движения

Участники дискуссионного круглого стола договорились до того, что надо делать: всемерно оказывать содействие предприятиям и организациям, работающим в перспективных областях – малой авиации и БПЛА; предметно проанализировать возможности заинтересованных лиц в развитии инновационных технологий в сфере малой и беспилотной авиации, ее влияние на социально экономическую обстановку в крае.

Председатель Законодательной думы Хабаровского края Сергей Луговской поддержал предложение участников круглого стола – создать в рамках федерального партийного проекта «Локомотивы роста» экспертную группу по развитию малой и беспилотной авиации в Хабаровском крае.

От себя хочу добавить, что в истории нашей страны есть немало примеров, когда энтузиасты буквально «на коленке» делали вещи: к примеру, Игорь Сикорский и его команда на заре воздухоплавания, в самом начале 20 века, сделали без пяти минут бомбардировщик за собственный счет, за счет энтузиазма.

У нас есть база, есть воля летать - пора на взлет!

Эдуард Попов

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Малая авиация - летательные аппараты, чей взлётный вес менее 21 тонны. Легкая авиация – аппараты с весом менее 6 тонн. Сверхлегкая авиация - летательные аппараты со взлетным весом менее 500 килограммов.