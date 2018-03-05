Игры патриотов в Хабаровске: Любовь за деньги

Чем дальше от нас Великая Отечественная война, тем больше в Хабаровске появляется ветеранов. Стало хорошим тоном пригласить на встречу с подрастающим поколением участника Великой Отечественной войны.

Заглохшая в конце перестроечных 80-х практика выступлений ветеранов в школах с началом двухтысячных обрела новое дыхание.

Учу патриотизму, недорого

Без уважаемых ветеранов не обходится ни одно мало-мальское событие патриотической направленности. Учат дедушки и бабушки нынешнюю молодежь как надо Родину любить. Но на дворе времена нынче рыночные – без бабла нет движухи. Вот и решили «эффективные менеджеры» срубить денежку по-легкому, на патриотизме. Хочешь поучаствовать в патриотичной «Гонке героев»? Выложили пару косарей. Одна хабаровская туристическая фирма предлагает посетить кинологический центр за 650 рублей с носа. Визит к пограничникам в Казакевичево - 800-900 целковых. Меня добил ценник: «Дополнительно угощение солдатской кашей -70 руб.». Экскурсия к национальным гвардейцам тоже стоит несколько сотен. Это раньше были народ и армия едины, сейчас все за деньги. За встречу с ветераном Великой Отечественной войны и членом Союза писателей России Евгением Кирилловичем Коханом в рамках «Недели мужества» экскурсоводы просят 300 рублей с ученика. Ведь «Евгений Кириллович постоянно общается с молодежью и знает к ней подход», написано на сайте компании. И есть у члена Союза писателей представитель, через которого можно организовать мероприятие.

А ничего, граждане коммерсанты, что товарищ Кохан 1936 года рождения? Родился на Брянщине, по его словам, старшая сестра была в партизанах, его с матерью как партизанскую семью выдал местный полицай. Евгений Кириллович - малолетний узник фашистского концлагеря в Польше - лютые места, но никак не ветеран Великой Отечественной! Хотя в нынешнее время за деньги чего только не напишут в качестве завлекалочки! Кто будет разбираться, кто будет выяснять – ветеран, фронтовик, малолетний узник, работник тыла? Главное, что медали на груди и правильно говорит за победу.

Не стареют душой

Не так давно в Хабаровске прошел ряд мероприятий, посвященных 75-летию со дня разгрома немецко-фашистских войск под Сталинградом. В библиотеке имени Наволочкина на «Уроках Сталинграда» перед пятиклашками выступила, как писали на сайте учреждения, «заслуженный ветеран Хабаровского края» Зоя Санталова, рожденная в 1941 году в Прибалтике. В 1943–м ее, двухлетнюю кроху, вместе с матерью и старшим братом нацисты отправили в лагерь. Потом семья оказалась в услужении у какого-то немецкого помещика. В 1945 году были освобождены Красной армией. Зоя Никифоровна Санталова - уважаемый человек, председатель Хабаровского краевого отделения Общероссийской общественной организации «Российский союз бывших несовершеннолетних узников фашистских концлагерей». У нее остались детские отрывочные воспоминания о злой неволе, о времени боли и унижения. Но что она может сказать за Сталинград? Н-и-ч-е-г-о! Кроме вычитанного в книгах и журналах. Да и то – про дом Павлова нынче все чаще талдычат, что в реальности бойцами, сражавшимися за это здание, командовал лейтенант Иван Афанасьев, а не сержант Павлов. Кто сейчас знает? Иван Филиппович умер в 1975 году, оставив после себя книгу «Дом солдатской славы», изданную малым тиражом в 1970-м. Так не осталось в Хабаровске ни одного фронтовика, кто дрался в окопах Сталинграда, умерли они все, вот и приходится эрзацем живое слово замещать. Зоя Никифоровна хоть на голом патриотизме выступает перед молодежью и подростками.

Неудобный вопрос

И не дай боже задать неудобный вопрос при таком вот виде политмассовой работы. Могут меры принять к «активному гражданину». В 2012 году в Челябинске в одну из школ пригласили ветерана по имени Октябрина, которая соловьем заливалась, как она с первых до последних дней войны, глазонек не смыкая и рученек не покладая, у станка работала. Ветеран тыла! Но тут на ее беду встала умненькая девочка и задала вопрос: «Как же вы, бабушка, могли у станка стоять, если в самом начал разговора сказали, что родились в 1937 году?». Ученица самой обычной школы просто сложила два и два, а точнее, за секунду выяснила, что этой «героине Ташкентского фронта» в 1945 году было 8 (!) лет. Так что она по-любому на производстве не работала. Так вот, за математический вопрос «ветеранка» через своих родственников в системе образования добилась, чтобы школьницу выперли из учебного заведения - якобы за оскорбление. Девочка получила свой урок патриотизма. Об этой ситуации мне поведал знакомый, что имел разговор с родственником одного из участников драмы.

В 90-х годах в России, с колен поднимающейся, за публичный рассказ ветерана Великой Отечественной о войне и победе можно было получить ярлык «красно-коричневый» и шикарный отлуп в духе: «Если бы не вы, то пили бы сейчас баварское!». В школе в то время были другие приоритеты.

Тут надо заметить, что массовые визиты ветеранов в советские образовательные учреждения начались во второй половине 70-х годов, после пышных торжеств в «брежневские времена». До этого времени многие боевые ветераны просто жили по соседству. Молодежь, если этого хотела, могла послушать их воспоминания - особенно после «три по сто!» - в совершенно неформальной обстановке. Беда в другом: кто был реально обожжен огнем войны, воспоминаниям предавались очень неохотно. Хотя мемуарная литература в СССР выходила исправно, и сборники типа «Письма с войны» публиковались регулярно. Вот только живые, яркие воспоминания фронтовиков были порой неудобны официальному агитпропу. И потянулись в школу трижды проверенные кадры. Большинство из них в 50-60-е, да что там, еще в начале 70-х в кругу воевавших фронтовиков старались рта не раскрывать. От реальных бойцов могло и прилететь слово неласковое.

В единую струю

Ну какой из моего соседа по маленькому шахтерскому поселку на Сахалине фронтовик? Он был призван в 1942 году, при подъезде к фронту их эшелон разнесли в щепки немецкие штурмовики. Тяжелое ранение, госпиталь, комиссование, тыл. В начале 80-х он был еще более-менее бодрый старичок. И он - реальный инвалид Великой Отечественной. Но в школе не выступал. Ибо понимал. Помню и пару других ветеранов, что, приняв по холодку согревающего, раздухарились и начали вспоминать, как «гоняли япошек». От окрестных бабушек мгновенно прилетела насмешливая ответка: «Да ты по мобилизации на телеге до райцентра только и доехал!..». На этом и закончилось их выступление перед нами, подростками. В небольших поселках и деревнях, где все про всех всё знали, выступление не по делу оборачивалось серьезными моральными претензиями. В крупных городах проще было.

Есть у меня дело о таком лжеветеране. В 80-е она выступала перед учениками школы №5 по тетрадочке, где живенько так, но общими словами описывала свои похождения в фронтовых госпиталях – начиная с 1941 года и заканчивая войной с Японией. В реальности после медицинской школы в 1943 году в Амурской области организовала фельдшерский пункт, потом работала в системе ГУЛАГ НКВД СССР по медицинской части. Дальше Куйбышевки-Восточной (ныне Белогорск) не выезжала. Имела звание лейтенанта медицинской службы по линии МВД. В 80-х годах, когда начались ее «патриотические» чтения в школах, попыталась примазаться к ветеранам Великой Отечественной. Хабаровский крайвоенком указал претендентке ее место. Повторный заход на ветеранские льготы наша медичка совершила уже в 90-е. Добилась своего. Вот так «лагерная лепила» стала фронтовой медсестрой, с массой значков и юбилейных медалек.

Скоро, буквально через пару лет, будет 75 лет победы советского народа в Великой Отечественной войне. Именно эта Победа считается основной, а порой единственной скрепой, что объединяет ну очень разное российское общество. Как инженер могу сказать, что устойчивая система - как минимум на трех опорах. На одной может удержаться только детская игрушка юла, бесконечно вращаясь без дела.

Так какие еще две моральные опоры можно предложить обществу, кроме казённого - за деньги и с пустой фразой - патриотизма?

Андрей Дунаевский