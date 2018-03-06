Права предпринимателей в Хабаровском крае: Борис, за «Счастье» поборись

Уполномоченный по правам предпринимателей Борис Титов провел целый день в рабочей поездке в Хабаровске. Ради нее он даже отказался от личного участия в бесплатных дебатах кандидатов в президенты, которые проходили в Москве.

С московской объективностью

В краевом центре Титов посетил одну из площадок ТОР «Хабаровск» - индустриальный парк «Авангард» и встретился с представителями бизнес-сообщества и средств массовой информации. После посещения промпарка он отметил, что программа экономического развития Дальнего Востока, в рамках которой создаются ТОР и свободные порты, эффективна и приносит результаты.

"Здесь созданы хорошие условия для инвесторов, но они оценивают как высокие риски с судебной системой и административным регулированием. Мы предлагали и продолжаем работу, чтобы убедить создать специальную судебную инстанцию для резидентов ТОР и СПВ, не связанную с региональными судами", - сказал Титов хабаровским журналистам.

Он отметил, что такой суд должен располагаться в Москве. "Это будет гарантировать инвесторам объективность", - сказал Борис Титов.

Он также заявил журналистам, что три-четыре предпринимателя из составленного им списка бизнесменов, желающих вернуться на родину, но скрывающихся в Великобритании от российских правоохранительных органов, могут вернуться на родину в ближайшее время.

"Мы сегодня анализируем, проводим экспертизу каждого обращения. Я думаю, что в ближайшее время человека три-четыре смогут вернуться. По крайней мере мы очень на это рассчитываем", - сказал господин Титов журналистам в Хабаровске.

Ранее 4 февраля он сообщил, что передал президенту России список бизнесменов, желающих вернуться в Россию, но скрывающихся от российского правосудия в Великобритании. "История у всех этих бывших бизнесменов примерно одна и та же: они успели уехать из страны до момента заключения их в СИЗО. Некоторые уже 20 лет живут вне России, и даже Интерпол уже исключил их из розыска, а на родине дело продолжает висеть", - отметил тогда бизнес-омбудсмен.

Позже аппарат уполномоченного представил список из 16 российских предпринимателей, готовых вернуться в Россию при определенных условиях. В списке есть житель Хабаровского края – предприниматель Евгений Петров из Комсомольска. А сам Титов направил главе государства письмо, в котором изложил суть поступивших к нему просьб от инициативной группы предпринимателей - граждан России, "вынужденных проживать в Великобритании в связи, как они полагают, с необоснованным уголовным преследованием правоохранительными органами России".

Предприниматели, обращения которых изложены на 80 листах, просят обратить внимание на то, что они вынужденно находятся вне России, хотят вернуться, развивать отечественную экономику.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 7 февраля подтвердил, что список от Титова в Кремль поступил и будет изучен во взаимодействии с силовыми структурами.

Первым предпринимателем из списка, вернувшимся в Россию, стал ростовский бизнесмен Андрей Каковкин. При въезде бизнесмена арестовали и отправили в ОВД, однако после вмешательства адвокатов его отпустили домой под обязательство о явке.

Не было бы «Счастья»…

Бизнес-омбудсмен также прокомментировал текущую ситуацию с хабаровским торговым центром «Счастье», соседом следственного изолятора. По словам Титова, «строить близ спецучреждений объекты с торговой и социальной инфраструктурой, наверное, действительно запрещено».

«Если кто-то хочет сносить этот объект, то пусть это делает за свой счет: УФСИН это, краевые или городские власти. Разрешение на строительство выдали - значит должны отвечать за убытки компании. Это было бы объективно и правильно. Мы, конечно, будем бороться», - сказал уполномоченный по защите прав предпринимателей РФ.

По его мнению, снос здания – жесткая и избыточная мера, необходимо найти компромисс между интересами двух сторон. К примеру, договориться с инвестором о возведении дополнительной преграды, чтобы «бедные жители СИЗО не могли перебраться через стену».

«Я не думаю, что был хотя бы один случай побега за всю историю существования СИЗО. Поэтому в компромиссном решении можно будет найти правду», - добавил он.

На административные барьеры при вводе в эксплуатацию дополнительного пункта пропуска через государственную границу в туристическом комплексе «Заимка» Титову пожаловался президент группы компаний "Дальрео" Максим Шипунов.

«Мы впервые за сорок лет на реке Амур на береговой полосе построили пункт пропуска через государственную границу РФ с обустройством гавани, пристани и речного вокзала, получив на все это технические условия пограничной и таможенной служб, Роспотребнадзора и Россельхознадзора. Инвестиции в проект составили более миллиарда рублей. Наша инициатива была поддержана губернатором Хабаровского края, Министерством транспорта РФ. Однако мы столкнулись с серьезными административными барьерами при сдаче комплекса в эксплуатацию. За два месяца у нас прошло шесть проверок. В течение полугода не можем ввести объект в эксплуатацию», -обрисовал ситуацию представитель инвестора. Господин Титов пообещал поддержку в решении проблем с работой пункта пропуска.

Напомним, что открыть пункт пропуска на «Заимке» планировалось еще в начале лета 2017 года, его эксплуатация позволит сократить путь по Амуру до ближайшего китайского города Фуюаня почти вдвое. Новый международный маршрут позволит и увеличить туристический поток из Китая в Хабаровский край почти вдвое, а то и втрое.

Когда закончится нефть…

«Политика, которая базировалась на экспорте нефти и высокими ценами на нее, после их падения не работает. Есть серьезные вопросы по экономическому развитию, и сегодня мы убеждаем президента и правительство в том, что модель нужно менять. Самое главное — это будет возможно в том случае, если нас поддержит население, предприниматели и эксперты. Мы боремся, чтобы чаша весов склонялась не в пользу «сухих» макроэкономистов, которые работают в кабинетах, а в пользу нашей «живой» экономики и частной инициативы», - отметил Борис Титов. Он считает, что главное сейчас - не стабильность экономики, а наращивание темпов ее роста. В противном случае страна рискует отстать от мировых лидеров навсегда.

Виктор Оратай

Лондонский список Титова

Шматко Алексей Игоревич - Пенза; Петров Евгений Геннадьевич - Комсомольск-на-Амуре; Кильдигушев Азамат Халисович - Уфа; Капчук Сергей Александрович - Екатеринбург; Трефилова Г.Ю. - Москва; Делис Александр Петрович - Нижний Новгород; Власюк Павел Борисович - Нижний Новгород; Байгушев Александр Николаевич - Нижний Новгород; Рыжов Евгений Валерьевич - Москва; Ламаш Виктор Александрович - Москва; Кураев Леонид Николаевич - Калужская область; Бажанов Алексей Анатольевич - Москва; Каковкин Андрей Станиславович - Ростов-на-Дону; Дюльгеров Константин Иванович - Нижневартовск; Зюзин Владимир Геннадьевич - Санкт-Петербург; Дякун Василий Васильевич - Омск.