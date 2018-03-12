Общественное самоуправление в Хабаровском крае: Будут свет и качели

В Хабаровском каре 81 проект территориальных общественных самоуправлений победил в первом конкурсе проектов 2018 года

81 - это чуть больше, чем треть от поступивших на конкурс заявок. На общую сумму 24807309 рублей 32 копейки. Столько денег будет перечислено ТОСам на благоустройство дворов и улиц, строительство детских площадок. Оставшиеся средства – ведь планировалось распределить 25 миллионов – будут включены в объем второго конкурса проектов этого года.

Наиболее удачливыми в плане получения высокого среднего балла выглядят Хабаровский, Комсомольский районы и район им. Лазо. Именно на этих территориях будет софинансировано большее количество проектов. Только в села и поселки района имени Лазо уйдет порядка 5 миллионов рублей. Всего же в победителях – ТОСы из 12 районов Хабаровского края и г. Комсомольска-на-Амуре.

Напомним, впервые конкурс проектов территориальных общественных самоуправлений в Хабаровском крае был проведен в 2016 г. с бюджетом 285 тысяч рублей. Краевую поддержку тогда получили всего 4 проекта. В 2017 году поддержано уже 178 общественных проектов, сумма поддержки – 36 миллионов.

Ирина Северцева