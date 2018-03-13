Декретные хабаровские материалы: Тайна дня рождения

В Хабаровске каждая мать хочет для своего неповторимого сокровища самого лучшего.

Каждую минуту в мире рождается около 255 младенцев. Они все абсолютно разные: пол, вес, цвет кожи, цвет волос, код ДНК... В ожидании крохи, высчитав дату рождения, мамочки начинают штудировать справочники с описанием характера и судьбы, каждая хочет для своего неповторимого сокровища самого лучшего.

Так делала и я, листала книги, искала ответы в Сети, но, как и все, немного упустила из виду тот факт, что влияние на малыша оказывают не только дата, год, но и время рождения, и, что самое, на мой взгляд, важное, день недели.

Почему такое пристальное внимание я уделяю именно дню недели? Потому что на собственном опыте знаю, что именно этот факт делает малышей схожими в чем-либо.

С самого детства я искала среди знакомых по-настоящему «своих» людей. Но не передать словами, какое разочарование меня ждало, когда поняла, что ни мои одноклассники, ни все мои знакомые Львы, ни даже те, кто родился на день раньше или на день позже меня, ни люди с таким же именем не имеют со мной ничего общего.

Все мои одноклассники Обезьяны, ну кроме того, что мы любопытны и активны, больше ничего общего не имели. Все мои знакомые Львы - несколько эгоистичны, но мы далеко не воображаем себя центром Вселенной. Возможно, немного вспыльчивы, но отходчивы.

А Кати - те и вовсе меня разочаровали… Как ни старалась найти хоть что-то общее, не смогла. Ну ничего особенного в них не было.

Так я и закончила собственное исследование. Представление 10-летнего ребенка о мире рухнуло. Все, что я себе надумала о сходстве людей, казалось полным бредом до тех пор, пока я не встретила своего друга по несчастью.

В университете у меня появилась подруга: она понимала меня с полуслова и была таким же полным неудачником, как и я. В чем именно? У нас никогда ничего не происходит без приключений и ничего не получается с первого раза. Вот одна из историй.

Купишь последний билет на поезд, потому что трасса закрыта и все остальные пути отрезаны, и обязательно опоздаешь на 2 (!) секунды. После чего застрянешь в чужом городе и останешься ждать следующего поезда, который будет только через 12 часов. Телефон вывалится из рук и больше не включится, а когда дождешься поезда, войдя в вагон, поймешь, что вагон общий, места сидячие, а контингент такой, как будто мы едем прямиком в гетто.

И будет очень хотеться спать, потому что всю прошлую ночь ты писал материалы для газеты, но даже закрыть глаза страшно, потому что люди вокруг присматривают: что и у кого-бы вытащить. В общем, не спишь двое суток, и это время кажется адом.

А когда приедешь в свой город, дико замерзнешь, потому что таксист будет полчаса искать, где бы припарковаться.

И это только одна история. Так постоянно.

Соберешься крестить ребенка, приедешь в дальнюю даль ранним утром, и окажется, что батюшка заболел.

Оформляешь больничный для декрета, в частной клинике допускают ошибку, и приходится еще 10 раз ездить туда-сюда, чтобы все исправить.

Оформляешь выплаты по беременности и родам, приходит вполовину меньше, потому что в бухгалтерии что-то там напутали, и опять начинается беготня.

Ложишься в роддом, а его закрывают на экстренную помывку.

Таких историй накопилось уже на несколько томов «А что вы знаете об удаче?».

Мы долго думали, что с нами не так. И, когда догадались, были в шоке.

Оказалось, что и я, и подруга родились в понедельник! Наверное, все слышали песню «Остров невезения» из популярного кинофильма: «Видно в понедельник их мама родила…».

И как бы мы не старались, не идут дела.

И не только у нас двоих! За годы обучения в университете мы собрали целую компанию таких же «счастливчиков» и называем себя «дети понедельника».

Мы не плачемся друг другу о том, мол, бедные-несчастные. Мы с юмором относимся ко всему, что происходит, и после очередной истории добавляем: «Дитя понедельника, одним словом».

Зато нам не скучно и всегда есть о чем поговорить. На фоне невезений случаются и очень приятные и неожиданные подарки судьбы, но такое чувство, что прежде мы должны вдоволь настрадаться. Видимо, чтобы жизнь медом не казалась. Описание о том, почему мы такие, я нашла на просторах Сети, перерыла все, что было, проанализировала и делюсь с вами.

Как оказалось, день недели, в который вы родились, имеет огромное влияние на ваш характер.

Понедельник

Люди, родившиеся в понедельник, эмоциональны, они воспринимают мир душой, способной переживать за каждого, кто страдает. Все, что происходит с ними, все, чем они занимаются, проходит через их душу. Чаще всего это беспокойные, полные противоречий люди. Они подвержены частой смене настроения. Это романтики, лирики, мечтатели. Зачастую без достаточной мотивации бросают весла и начинают плыть по течению.

Если смогут понять себя, справиться с сомнениями, то добьются в жизни больших успехов. Такие люди c лёгкостью привыкают и к окружающим, и к изменениям в жизни. Однако не горят желанием решать проблемы, стараясь в трудных ситуациях быть ведомыми, за спиной сильного партнёра. Общительные и открытые, при этом неплохо умеют скрывать свои настоящие чувства.

Нет смысла взывать к разуму рожденного в понедельник, бесполезно давать ему научную информацию об окружающем мире.

Как правило, родившиеся в понедельник, выбирают гуманитарную профессию, занимаются благотворительностью, работают с ущербными, страдающими людьми.

Эти люди могут стать прекрасными лекарями человеческих душ, впитывая в себя страдания других, поглощая в себя чужую боль.

Дом для них значит очень много. Они любят находиться дома, заниматься домашней работой, благоустраивать свою крепость. Они страдают от отсутствия дома, своей комнаты и частых переездов.

Если в вашем окружении есть человек, родившийся в понедельник, помните, что с моралями и нравоучениями лучше обратиться к кому-нибудь другому. В лице этого человека, только лишь открыв рот, вы при­обретете врага.

Вторник

Рожденные в этот день вспыльчивы, своенравны, упрямы, напористы, любят командовать и имеют твёрдый и порой даже агрессивный характер. Это не означает, что они всегда и везде будут лезть в драку, но физическая сила занимает в их жизни не последнее место. Стремясь всего достичь самостоятельно, они не приемлют возражений и сопротивляются возражающим. Они обладают мужеством и активностью и благодаря этому добиваются больших успехов.

Они максималисты во всем, взявшись, доводят дело до конца и стремятся в этом добиться успеха либо не берутся за него вообще. Малейшее сомнение в неудаче порождает у них апатию.

Свойственная им импульсивность отражается негативно на их жизни. Они сначала думают и лишь потом делают. Их поступки нередко достаточно сложно объяснить. Этим людям нужен хороший советчик, который бы умел мягко сдерживать их порывы, и лишь тогда они сумеют достичь многого в самых разных областях жизни.

Они любят динамику и яркие впечатления. Тем не менее им нужна постоянная уверенность в своей правоте и преимуществах.

Среда

Рожденные в среду наделены богатым внутренним миром и широким кругом интересов. Они полны новых идей, любят перемены и общение.

Такие люди успешны в сфере маркетинга, рекламном бизнесе, науке, постоянно узнают что-то новое, получают большой опыт, но не стремятся показывать эти качества, предпочитая создавать образ консерватора. Благодаря своей коммуникабельности и обаятельности в жизни и любви они имеют много знакомых, поклонников. Они с детства планируют свою жизнь, мечтая достичь значительных результатов в выбранной сфере деятельности, а затем настойчиво и упорно добиваются намеченной цели. Обычно им сопутствует удача, и они совершают рывок по карьерной лестнице.

Четверг

Родившиеся в четверг - отличные управляющие, организаторы производства, администраторы. Они достигают больших результатов и в политике, и менеджменте — они внушают доверие и словно притягивают тех, кто нуждается в покровительстве. Любят стабильность, к переменам и нововведениям относятся с осторожностью. Многие из них обладают даром предвидения и умеют предсказывать будущее. К сожалению, иногда они пугаются этого и стараются игнорировать проявление своих способностей, лишая себя защиты высших сил. Этот дар дан им, чтобы правильно обойти препятствия к достижению намеченной цели.

Эти люди кажутся непоследовательными в своих поступках, так как в них присутствует иная логика. Рожденным в четверг свойственно упрямство, нередко граничащее с тупостью, и окружающие не понимают, почему эти "дубы" часто оказываются правы. Эта черта нередко мешает им в семейной жизни. Хоть они и умеют выслушивать и принимать чужую точку зрения, но с ними лучше не спорить.

Они миролюбивы и не любят ссор и скандалов, но поссорившись, редко идут на уступки, и если их покидают, то они предпочитают стереть из памяти этого человека, как бы им тяжело не было.

Пятница

Рожденные в пятницу обладают шармом и прилагают много усилий, чтобы усилить свое обаяние. Любовь для них - это благо и рок, который всю жизнь будет их преследовать. Они не всегда красивы. Для них разговор - средство получения удовольствия от жизни. Они живут для того, чтобы помочь другим людям почувствовать и понять, как прекрасна жизнь и что нужно получать от нее удовольствие и просто быть счастливым, это их высшее предназначение.

Они любят уют, постоянство, дом, дружную семью и умеют сплачивать людей вокруг себя. Но жизнь так интересна и многообразна, что им трудно удержаться в рамках семейного быта, и они всегда стремятся вырваться. Им везет в деньгах.

У них нет определенного предназначения в деловой сфере, им просто хорошо там, где можно заработать. Таких людей нет смысла ревновать и привязывать к себе. Только свобода и уют смогут удержать их рядом крепче любых оков.

Тоска и отчаяние для них непереносимы. Они стараются привнести радость и оптимизм в любую, даже самую безнадёжную ситуацию. Обычно в пятницу рождаются люди искусства, миротворцы.

Суббота

Рожденные в субботу - сильные и властные натуры, и им нельзя давать неограниченную власть. Они трудолюбивы, умны, талантливы, ответственны. Нередко добиваются высот в работе и карьере. Им везет в сфере точных наук. Там, где важны исполнительность и аккуратность в работе. Но стремительных взлетов у них не бывает никогда. Все, что имеют, они получают за свой труд, терпение и умение как в деловой, так и в личной жизни. Долг, честь и труд - это то, чем наделила их непростая судьба.

Чаще всего они становятся учёными, учителями, психологами, философами, людьми серьёзными и ответственными. Они никогда не влюбляются с первого взгляда, даже в делах сердечных умеют сохранять ясный рассудок, полагаясь на логику и разум.

Рожденные в субботу добиваются прочного положения в обществе, уважения и счастливой старости, если не перестают трудиться на свое и общее благо.

Воскресенье

Рожденные в воскресенье обладают неиссякаемой, искрящейся энергией, бьющей через край. Они могут реализовать себя где угодно, им везет во всем.

Судьба дает им все сверх меры: обаяние, силу, внешнюю привлекательность, ум, ловкость, умение влиять на окружающих, доброту, энергичность, и именно это ощущение своей сверхсилы и является их ахиллесовой пятой.

Привыкнув с детства получать очень многое от окружающих, в юности они не стремятся прикладывать никаких усилий к чему-либо. В результате богатые задатки зарываются их же эгоизмом.

Фортуна поддерживает таких людей всегда и во всём. Несмотря на это, именно их, с рождения любимчиков фортуны, чаще других настигают неудачи. Этим людям необходимо хорошее образование и жесткая дисциплина в детстве.

Человек, рожденный в этот день, может добиться всего чего хочет: станет известным и знаменитым (ему это сделать гораздо проще других), но только тогда, когда перестанет жалеть себя и будет постоянно помогать другим, работая над совершенствованием себя и дела своей жизни.

Екатерина Серебренникова