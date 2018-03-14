Колесо истории: О, женщины

Да неужто все так? Размышления над трактатом «О благородстве и преимуществе женского пола»

Присказка

Жил-был такой немецкий мужик Корнелий Агриппа. Вообще-то Генрих. Давно жил. И очень: аж в 15 и 16 веках. Возрождение тогда было в Германии. Пополам с Реформацией. Это когда немцы вдруг решили стать протестантами. Выходит, что запротестовали. Но католикам и Папе Римскому это не понравилось. Как водится, возразили. И люто. А тут и чума привалила, покатилась чёрной тучей. Мор кругом пошёл. Ну и крестьяне, осатанев от всего, стали восставать. Им феодалы и без того надоели пуще редьки. Так этих крестьян, ох, и покрошили! Как капусту. Грамотеи, в общем, сказывают: от 14 миллионов осталось миллиона четыре. Это ещё не всё. И католики, и протестанты дружно жгли ведьм и колдунов всяких. Даже маленьких детей в огонь бросали. Видать, на всякий случай. Чтобы не согрешили никогда уже. Гуманность такая вот была в ходу.

Так что весёленькая в Германии была жизнь! Даром ли этот мужик, Корнелий Агриппа, куда только не бегал. В Италии был. В Англии побывал. Во Фландрии покрутился. Поколесил, словом, по Европе, чтобы помереть в конце концов во Франции.

И чем он только не занимался! То ли пропитания ради, то ли интереса для, а может, что и сдуру. И всё время писал. Много написал. Среди прочего и такое: называется трактатом «О благородстве и преимуществе женского пола».

Чудак, похоже. А скорее, чокнутый. Кто ж ему поверит?

Ещё немного об авторе

Чаще его именуют Агриппой Неттесгеймским из Кёльна. Агриппа – псевдоним. По имени святого покровителя его родного города. Полное имя и того длиннее. С непростонародной приставкой «фон». Но всё это неважно. Не на Нобелевскую же премию выдвигаем.

Немногие историки, кто разбирался в его личности и наследии, кем только Агриппу не признавали: и астрологом, и правоведом, и астрономом, и писателем, и врачом, и деятелем феминизма, и философом, и богословом, и алхимиком, и адвокатом, и наёмником, и оккультистом. Всего-то за полвека жизни! Какой надо было иметь неуемный характер!

С тем и говорят иногда - авантюрист! Что - искатель, любитель приключений? Да ведь всё выходило на свою голову. И, скорее, дело как раз в том, что она у него была. А в ту эпоху с повсеместной иллюминацией из костров инквизиции смело и свободно высказаться – только накликать беду. Да и верная дорога на тот свет.

Из всего его титулования мне лично ближе – немецкий гуманист. Как великий художник Альбрехт Дюрер и его друзья, современники и соплеменники Агриппы.

Да, было и такое призвание, когда о нуждах других думают поперёд личных. Позиция, чреватая многими неприятностями. Она и сейчас не легче, кстати. Ну да, пыточные камеры, костры, виселицы, котлы с кипящим маслом успешно заменены пахнущими тюрьмой уголовными статьями и неудовольствием властей с пышным букетом последствий. Никак же не наградами!

Это всё не главное. Куда интереснее мысли и доводы незаурядного человека, кто впервые в христианском мире так отчётливо разглядел и очень крупно показал полную несправедливость принятых оценок целой половины человечества, взялся обосновать в научных по своей поре традициях несомненность благородства и преимуществ женщин. Преимуществ! Никак не иначе.

Представляете? Мы и в двадцать первом веке в самых развитых (так они сами считают себя в Западной Европе) странах только-только о гендерном, т.е. половом, равенстве загудели. А этот, никакой не профессор и даже не доцент, не кандидат или доктор наук, универсал-недоучка, и вообще его никто не просил, самостийно шестьсот лет назад заявил на весь белый свет о безусловности превосходства женщин над мужчинами! И весьма убедительно, коль сразу же не схватили. Да уже бы просто разгневанные мужики, кому никакие доводы не важны, коль самолюбие запылало. Читал, не читал – не важно. Слухи работали почище всей нынешней прессы. А духовенству и вовсе ничего бы не стоило. Эти читали. И всегда с особой придиркой – безаппеляционной дороги в ад!

А началось всё…

На его имя с упоминанием о небывалом в истории трактате я наткнулся в конце 70-х. Работая над маленькой повестью о женской судьбе. Конкретной. В наши дни и в Хабаровске. Получалось, и вообще о женщинах.

Очень захотелось посмотреть, что же думал об этом всём человек той, со всех сторон жутковатой, старины. Ан чёрта-с-два! Никаких концов. Добрых сорок лет ушло – наконец, натыкаюсь на русский перевод. В самом центре Москвы, пробегал мимо тысячи раз. В музее Книги главной отечественной библиотеки («Ленинки»).

Какое захватывающее чтение! Издание 1784 года - из екатерининских времён. Ещё и в мудрёном переводе протоиерея московского Архангельского собора Петра Алексеева. В свою очередь, перевод с церковноархаичного на нормально русский язык. Хотя издано в Санкт-Петербурге на средства Императорской академии наук. Не было уже Ломоносова. Наверняка для пользы дела подредактировал бы.

Сознаюсь, в особо трудных для понимания местах я подправлял священника. Но никак не мысли Агриппы.

Так что же он наговорил?

Да уж немало, чтобы схлопотать от фанатиков и в нашу заковыристую пору.

Агриппа сразу же берёт быка за рога, устанавливая, что Творец «такую же душу разумную и совершенно подобную вселил не только в мужа, но и в жену». Как и муж, жена «имеет смысл, разум и речь, к той же стремится цели блаженства, где не будет никакого различия пола».

Иначе говоря, от самого сотворения мужчины и женщины были и должны быть только равны. В современной социологии это равенство «мужского человека» с «женским» в их сугубо человеческом содержании способностей, умений, навыков

- дело безразговорное. И не вызывает ни возмущения, ни удивления, что женщины становятся премьер-министрами, да и президентами, возглавляют политические партии. Стало быть, прав Агриппа!

Другое дело, что есть и такой странный факт, до сих пор не растолкованный антропологами: отчего это женщины, имея смолоду мозг весом граммов на сто-двести меньше мужского, к старости сравниваются с нами? Правда, первее за счёт уменьшения мужского. Попросту говоря, их мозг каким был, таким и остаётся. А наш... Слышу ответ: пить надо меньше! Возможно. Моя личная версия: мужики чем старше, тем умственно ленивее. Вот мозги и атрофируются. Как мышцы от безделья. Но пока – ни доказать, ни опровергнуть.

Между тем Агриппа идёт дальше. Равенство – это так, начало начал. «Только создав жену, Творец опочил от дела творения. И в ней выразилась вся премудрость и власть создателя. А поскольку жена завершающее из творений божьих, она и совершеннее всего».

Логично! Ничего не скажешь. Не станет же всевышний напоследок заниматься ерундой. Опыт уже имеет. И ведь бдительная инквизиция проглотила эту мысль!

Но погодите! Ещё не всё. Агриппа приготовил современникам - не лишне и нам познакомиться - справедливый и просто убойный аргумент: «Превосходит жена мужа веществом творения». Не из «неожитворённой» земли, из глины, как выпало Адаму, а из «материи очищенной, оживлённой и одушевлённой». Из его ребра, т.е. из более приличного и уже сотворённого богом же материала! Сегодня называется это клонированием, и операция приближается к рядовым. «Вследствие сего муж есть естества дело, а жена единственно Божие».

Браво, Агриппа! Молодец. Как ударил по патриархату. В поддых. Не обидев веру. И на этом не остановился.

Помните притчу о первородном грехе? Агриппа расставляет всё по местам. «Ибо это мужу был запрещён плод от дерева, а не жене, которая ещё не сотворена была. И все мы согрешили в Адаме, а не в Еве, и первородному греху не по матери-жене, но по отцу-мужу подлежим. Муж согрешил, ведая, а жена, будучи в неведении, и обманута».

Да-да! Об исконной греховности женщин – это мы, мужчины, любим твердить. Сплошь и рядом переваливая свою вину на женщин. И делаем так для сохранения своего самолюбия. А зря! Честность, конечно, мешает доходу, но не уму и совести.

Агриппа не успокаивается: «Бог всё, что имел в свете прелестного, соединив, снабдил жену изобильно, дабы всякая тварь ей удивлялася, любила и почитала. Красота жён не только от человека, но от Бога почтена много».

Между прочим, много лет спустя, в XIX веке, человек очень суровой судьбы, кто всю жизнь провоевал за свободу народов, герой Италии Джузеппе Гарибальди в своих воспоминаниях категорично отметил: «Я всегда считал, что женщина – это совершеннейшее из существ».

Агриппа! Какая мощная и славная поддержка! Ну а то, что и я так же думаю уверенно и доказательно, не столь уж и важно.

А дальше дрогнул даже переводчик, сделавший строгую сноску: «Сие отдать автору на веру».

И что же не приняла мужественная душа протоиерея Петра Алексеева? Вот такую мысль Агриппы: «Кроме красоты удивительной жена снабдена некоторым достоинством благопристойности, которого в мущинах случается мало».

Да не «некоторым», а вполне очевидным! Глубинным. И речь о нравственном стержне в нас. Из природы человека, кому иначе и не статься именно человеком. Скотство производит лишь войны, грабёж, насилия, бьющую в глаза роскошь и армию лакеев, челяди, холопов. Никак не свободных умом и душой людей.

И благородное начало проживает в женщинах поболее, чем в нас, мужчинах. Свидетельства со времён Древней Греции - восстания Лисистраты и Праксогоры с их подругами у Аристофана. Да и великий Платон, приводит Агриппа, признавал тогда же, «что женщины ни превосходством духа, ни достоинством естества ничем мужей не ниже, ко всему столько же способны».

Ныне по-прежнему главенствует мужской уклад прихотей и нужд. И женщин гонят на рынок. Не за покупками - продаваться! Ходовым товаром. С выбором самопродаж. В рекламный бизнес. В массажные салоны, сауны и прочие заведения со «спецобслуживанием». Во всё гуще сексуализирующуюся моду, когда важнее не со вкусом одеться, а поискуснее раздеться. В заботу о своей «сексапильности» и низведением себя до половой принадлежности. Хуже всего, с потерей величайшего из всех человеческих чувств, коренно женского - воспитательного материнства. Растратишь на панели и в утехах – не вернёшь! Сгниёт под мусором и отходами.

«Если матери глупы, то и дети; ежели матери будут разумны, то и дети таковы же», - строго напоминает Агриппа. Историческая статистика по видным людям на его стороне.

Но женщины и восстают первыми! Не только за права. Выше - за человеческое достоинство в себе и в нас, всё более трусоватых мужчинах, кто чаще пригибаются или прогибаются перед сильными и наглыми, перед большими деньгами.

Такова правда, нравится она кому-нибудь или нет.

А следующим аргументом Агриппы, самым непререкаемым и жёстким, не зная его авторства, давно пользуюсь и я сам. И не получил ещё ни одного возражения. Оппоненты сразу же уходят в сторону. Неприятный факт.

Так вот, когда Христа схватили и поволокли, его лучшие ученики, кто ему в рот заглядывали, не бросились дружно, как один, на выручку, не стали его отбивать и, может, погибли бы в жестокой схватке ради Учителя, а разбежались так далеко и резво, что евангелисты хором не смогли разглядеть, куда же именно. Замечен был один, и тот отрёкся не единожды. «И напротив того жёны до креста и до самого гроба ему споследовали… И по воскресении своём Христос первее жёнам явился, а не мужам». Как и должно быть, по заслуге. И ещё прибавляет Агриппа: это ведь «по жене Христос назван сыном человеческим, а не по мужу…».

Ну что тут скажешь? Разве не так всё?

Мало того

Это действительно добротное исследование. Для усиления доказательств в его трактате, похоже, впервые собрана и показана История человечества в славных женских именах, лицах, судьбах и подвигах. Агриппа прибавляет и любопытные сведения. Интересно, не подозревая того, он опрокинул легенду о первичности поклонения женщинам со стороны средневековых рыцарей. Кому и мы стараемся подражать. Хотя бы 8 Марта.

Никак нет! Рыцари, при любых чьих-то личных заслугах, могут спать спокойно. Обычай почитания женщин, сообщает Агриппа, заложен ещё в античном мире: «От самых Царей Персидских и Римских, и от самого начала Рима женщинам всегда и всякая честь была отдаваема». По определению Сената, «знаки чести и достоинства им даны, как то, что на дороге честнейшее занимали место (т.е. уступать им дорогу!). Сверх того мущины, какая бы женщина ни шла мимо, вставать должны были и уступать место». Вот так! Японские мужчины за такое утверждение из вас кровавый блин сделают. У них женщины уступают. Но и мы тут, в России, не очень-то ещё усвоили предписание древнеримского Сената. И это – за целых две тысячи лет!

А в Византии, наследнице Древнего Рима, продолжает Агриппа, пошли куда дальше. До уголовного права! У императора Юстиниана было так: «Запрещается женщин честной жизни и славы за долги сажать в темницу (и судья за это будет наказан!)… Когда же на женщину сыщется подозрение в преступлении, таковую в монастырь ссылать должно. Потому как закон гласит - жена есть лучшего, нежели муж, состояния. Так что, если они в одном каком найдутся преступлении, муж виноватее, нежели жена».

Чёрт побери! В этой заботе есть своя справедливость! И учитывалась худо ли бедно. В советском законодательстве и законоприменении уж точно.

Мне за эти взгляды, как и Агриппе, никакой благодарности не перепало. Ясное дело, от недовольных мужчин. Но и от женщин тоже. Прослыл помехой людям с нормальным, утрамбованным порядком вещей в голове. Говорят, так легче жить, а ты – ворошишь.

Агриппа это всё хорошо понимал и защищался, как мог: «Я не словоблудием побуждаем будучи приступил к делу, но по долгу к истине».

Учтём и вот что

Я вырос и повзрослел в советское время. Своими глазами видел, как мощно и дружно рванули вперёд наши женщины после испепеляющего огня, ледяной воды и медных труб Великой Отечественной войны. Заменив собой везде миллионы погибших мужчин. Выпрямляясь в человеческий рост. При полноте юридических прав для себя в СССР.

Тогда писателей часто приглашали. Выступали много. Куда ни придёшь, в зале больше женщин. Даже на «мужских» заводах. А как слушали: углублённо, чутко, сосредоточено. Но и спрашивали – дотошливо, с хорошей начитанностью. Сродни студентам-отличникам. Это были незабываемые читательские встречи. Полезные обоюдно. Пойдёшь в театр - две трети зрителей женщины. В школах и вузах то же самое: основная часть преподавателей - женщины. И персонал проектных и научно-исследовательских институтов. Дошло до того, что две трети разводов в стране происходили по инициативе женщин. Устав от пьяницы-мужа, гнали его взашей и брались за обеспечение, воспитание детей сами. На свой кошт. Не полагаясь и на алименты беглецов.

Это был невиданный за всю историю человечества духовный взлёт второй его половины. Не оценённый толково поныне. Как того очень заслуживает.

Его предвидел ещё в XIX веке Н.Г. Чернышевский: «Как прям, справедлив, силён и проникновенен дух, которым наделена женщина от природы! И этот дух остаётся неиспользованным обществом, которое отбрасывает его в отходы, раздавливает его, вычёркивает. Путь человечества к прогрессу был бы в десять раз быстрее, если бы интеллект женщины вместо презрения и бессмысленной траты использовался бы продуктивно».

И всё же куда раньше нас, высшеобразованных, разглядел такую возможность и неизбежность в свою давнюю пору человек по прозвищу Агриппа. Уверен, его имя ещё зазвучит громко. И его небольшой трактат «О благородстве и преимуществе женщин» затмит многие философские сочинения. Переоткрытый и осмысленный нами по-новому – глубже, шире, проникновеннее. И совсем не в феминизме дело, а в необходимости человеческих достоинств и талантов женщин для всего мирового развития.

До корней волос бесшабашный гуляка или же, куда ближе к правде, до мозга костей отважный мыслитель Генрих Корнелий Агриппа Неттесгеймский вовсе не чудак. А вот смельчак – да. Не только напротиворечил всему миру мыслями, но и вступился за обвинённую в колдовстве: спас от костра старуху-француженку! И только ли её одну? Должно быть, неслучайно за ним записано и адвокатство.

Агриппу наградить бы

Ну, как-то посмертно. Например, по сумме заслуг присвоить звание почётного доктора философии. Какого-то университета. Пусть не в Германии, так у нас. Не у нас, так на Островах Зелёного Мыса или в какой-то полинезийской сверхдержаве. Не было ничего похожего? Сделаем почин! Наградить, чтобы и почитать. И нам, мужскому полу, не отстать от женщин на каком-либо историческом перегоне.

Вызволить Агриппу с его убеждением и доводами из слишком затянувшегося забвения должны были б наши перестроечно литераторствовавшие дамы, кто с пылом и восторгом от вседозволенности расписали до анализа мочи кремлёвских жен с семейными нравами кремлёвских небожителей. Похоже, не дотянули умом до Агриппы. И великолепнейший, удивительный гимн женщинам всех времён и народов от неуемного немца так и остался музейным экспонатом. Забытым у нас на добрую четверть тысячелетия. Это ещё величайшее спасибо Петру Алексееву, воспользовавшемуся историческим моментом: Россией правила начитанная немка Софья Фредерика, перекрещённая в Екатерину (которая и скончалась с книгой в руках, пусть и на горшке). Возможно, хорошо осведомлённая о сородиче. Перевод ей и посвящен. Да не её ли и заказ? Священники с инициативами далеко не выбегают.

Что-то упорно пробивается наружу в женщинах. И другая - лётчица Валентина Гризодубова - по мне, не менее великая, кому талантливости и смелости доставало вступаться за справедливость и на самом верху, откликаясь на книгу И. Ефремова «Лезвие бритвы», оставила нам очень важную и в сущности бессмертную мысль: «Отношение к женщине – его особый критерий социального и культурного прогресса человечества». Именно так! И только так!

В книге Агриппы есть потрясающе собирательный и прямо в рамочку да на стенку в каждый дом Портрет Женщины. В чертах, свойствах, в признаках и проявлениях. И в несколько страниц. Уверяю, ничего подобного нет во всей мировой литературе.

Да. А моя повесть с искренним воспеванием хабаровских женщин вышла в 1980 году во Владивостоке. И никогда не переиздавалась в Хабаровске. Бывает и такое.

Юрий Ефименко