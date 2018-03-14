Путешествие в янтарный край

В Калининграде журналисты со всей страны получали награды от ОНФ и встречались с президентом России Владимиром Путиным

Город, переименованный в честь того, кто ни разу там не был. Город, где находится уникальный для нашей страны музей. Здания, пропитанные духом старой Европы, соседствуют здесь с советскими многоэтажками. А у местного католического собора есть голос. И всякий, кто его услышит, перенесется на миг во времена суровых рыцарей с нашитыми на плащах черными крестами…

Три бренда

Меня пригласили в Калининград на медиафорум журналистов «Правда и справедливость», организованный Общероссийским народным фронтом. Здесь нас ждал главный сюрприз мероприятия – встреча с президентом страны Владимиром Путиным. Около пятисот работников пера со всей страны съехались в Москву, где нам предоставили чартер до самого крупного западного города России. Там в аэропорту Храброво мы приземлились на двухпалубном «Боинге» (как выяснилось позже, впервые самолет такого размера прилетает в Калининград, о чем не преминули сообщить местные СМИ).

Журналистов расселили в три гостиницы. Мне достался отель «Турист», расположенный рядом с озером Верхнее и парком. С этого района и началось мое знакомство с Кенигсбергом. Я недаром упомянул старое название города, потому что, во-первых, это один из местных брендов. Остальные – Иммануил Кант и янтарь. Упоминания этой «святой троицы» в том или ином виде попадались на глаза повсеместно.

Игровая зона «Янтарная», поселки Янтарный и Янтаровка, дворец спорта «Янтарный», улица Янтарная. Не считая огромного числа магазинов, торгующих «даром солнца». Это немудрено - в Калининградской области находится одно из крупнейших месторождений «электрона» (греческое название янтаря) в мире.

Второй бренд – Иммануил Кант. Великий философ и ученый родился и умер в Кенигсберге. Похоронен он у стен Кафедрального собора (об этом здании мы поговорим чуть позже). Могила сохранилась до наших дней. И она же стала причиной, почему собор не был снесен в советское время. В честь мыслителя назван остров в черте Калининграда и Балтийский федеральный университет. Изображение философа присутствует на многочисленных сувенирах. Например, один из них – футболка с надписью «you Can’t!» (каламбур «Ты Кант!» или «Ты не в состоянии!»).

Довоенным именем Калининграда любят называть магазины, бары, марки пива. Старые кварталы, уцелевшие во время британской бомбардировки 1944 года, также именуют «старым Кенигсбергом». Именно там и расположена гостиница, где меня поселили. Район застроен особняками и больше похож на провинциальный городок Германии.

Узкие улочки, брусчатка на дорогах а-ля средневековая мостовая, увитые плющом невысокие заборчики, кованые калитки, навесы во дворах для автомобилей. Во дворах - аккуратно подстриженные деревья с пирамидальной кроной (не знаю, как они называются, что-то вроде кипариса). Здесь как нигде чувствуется дух «той самой Европы», который привлекает своим спокойствием и цивилизованностью.

От короля до старосты

Вообще, «европейскость» из Калининграда не смогли вытравить даже самые яростные сторонники советской власти. Многие обычные многоэтажные дома украшены шпилями, коваными балконами, коническими башенками. Впрочем, есть немало «хрущевок» и новостроек без всяких архитектурных изысков.

Экскурсовод сообщил нам, что во времена СССР было не принято рассказывать о семисотлетнем немецком периоде в богатейшей истории Кенигсберга.

«Поэтому история города начиналась с поселения племени прусских язычников и тут же перескакивала на 1945 год, когда Кенигсберг стал советским городом», - иронично заметил гид.

Интересно, что даже в XIII веке прослеживался «русский след». Пруссы тогда захватили земли польского князя Конрада I Мазовецкого. Тот не особо хотел биться с воинами этого балтского племени, но его жена – русская княжна Агафья Святославовна уговорила супруга позвать на помощь рыцарей Тевтонского ордена. Конрад согласился. Договор предусматривал передачу крестоносцам городов Кульм и Добрынь, а также сохранение за ними завоеванных территорий.

Тевтонцы разгромили пруссов, а на месте поселения язычников Твангсте построили крепость Кенигсберг. Это произошло в 1255 году. Основателями города считаются великий магистр Тевтонского ордена Поппо фон Остерн и чешский король Пржемысл Отакар II. Позже здесь разместилась столица государства крестоносцев.

Через несколько столетий время духовно-рыцарских орденов безвозвратно ушло. Тамплиеры еще в 1312 году были разгромлены королем Франции Филиппом IV. Мальтийский и Тевтонские ордена потеряли былую мощь и влияние. Остальные рыцарские организации даже в самом расцвете не достигли и тени могущества тевтонцев, мальтийцев и французских храмовников.

Последний гроссмейстер Тевтонского ордена Альбрехт Бранденбург перешел в лютеранство и принес присягу королю Польши. Владения крестоносцев в 1525 году были преобразованы в светское герцогство Пруссия. Таким образом, принесшие монашеские обеты рыцари-католики в одночасье стали протестантским дворянством нового государства.

В течение XIX века в Кенигсберге было построено множество бастионов, редюитов, фортов и оборонительных валов. В одной из таких башен под названием «Дер Дона» сейчас располагается единственный в России Музей янтаря.

В августе 1944 года британские бомбардировщики сильно разрушили город, уничтожив множество памятников старины. Сгорел Королевский замок – резиденция великого магистра и одно из красивейших строений Кенигсберга. Главные башни и стены здания при этом устояли. Древний замок, заложенный еще князем Пржемыслом Отакаром II, перенесший за свою жизнь взрывы, штурмы и обстрелы, банально снесли в 1968 году. На его месте стала расти уродливая коробка Дома советов. Но так как разрушать - не строить, высотку так до сих пор и не закончили.

После окончания Великой Отечественной войны Кенигсберг был переименован в честь Михаила Калинина - «всесоюзного старосты» и человека, который не имел никакого отношения к этому городу. Всех оставшихся немцев в течение нескольких лет изгнали из СССР.

Душа собора

«Нам не нужны тевтоны с их готикой и кирхами. Мы застроим все в собственном стиле!». Наверное, так рассуждали советские власти, когда депортировали коренных жителей в Германию. Российские поселенцы, однако, не особо обрадовались квадратно-гнездовым домам, наводнившим город. Потому что протестовали против взрыва руин Королевского замка. Мнение народа осталось, разумеется, без внимания.

Печальная участь чуть не настигла другую жемчужину Кенигсберга – расположенный на острове Канта (ранее – остров Кнайпхоф) Домский собор Богоматери и Святого Адальберта. Или, как его называют проще, Кафедральный собор. Как я уже писал, наличие могилы Иммануила Канта оказалось единственным фактором, почему храм не снесли. Однако восстанавливать его тоже не стали – разрушенная в 1944 году налетом авиации союзников церковь так и лежала в руинах до 90-х годов. Реставрацию провели на деньги, в том числе, тех немцев, чьих предков когда-то выгнали из СССР. Такая вот ирония судьбы.

Собор, построенный в 1333 году в стиле ганзейской готики, весьма не мал даже по современным меркам. Когда я первый раз приблизился к этому храму, я почувствовал ауру величественности и какой-то древней мудрости.

Это ощущение не покидало меня и внутри церкви. Огромные потолки, стеклянные витражи, жесткие деревянные скамейки для молящихся, скульптуры рыцарей. Казалось, закрой глаза – и рядом с тобой окажутся грозные воины, просящие Господа оберегать их на пути в Святую землю… И у храма есть Голос.

Под сводами собора зазвучал орган. Мы слушали Баха, Генделя, Чайковского. Тембр органа меня всегда пугал, казался угрожающим и депрессивным. Но теперь… Я не знал, что из такого «грубого» инструмента можно извлечь столь высокие и нежные звуки. Нет, я слышал не голос. Я слышал Душу храма…

Теперь в Кафедральном соборе не проводятся мессы. Это уже концертный зал, с современным оборудованием и динамичной подсветкой. Для каждой композиции своя гамма. Сине-голубая, например, сопровождает «тяжелого» Баха. Желто-зеленая – более легкие мелодии. Установлено два органа. Один из них – самый большой в России.

Псигр, Ельцин и Кранц

В свободное от медиафорума время мы с коллегами старались посетить максимальное количество памятных мест Калининграда. Благо, цены на такси позволяли. В Хабаровске точно не встретишь тарифы вроде 56 или 89 рублей. Кстати, проехаться из одного конца города в другой стоит около 150-200 рублей – сказывается «сжатость» столицы янтарного края.

Мы хотели «просветиться» в Музее мирового океана, но тот оказался закрыт. Хотя время работы учреждения ограничивается шестью часами вечера (а мы приехали в пять). В ответ на наше возмущение нетрезвый мужчина в морской фуражке (видимо, смотритель) безапелляционно заявил о запрете входа в музей, затем поскользнулся и упал оземь.

Местные рекомендовали нам для посещения зоопарк, но мы туда решили не ехать. Кстати, в Калининграде я всего несколько раз встречал собак. И все они оказались чипированы. Один из таких псов облюбовал себе место возле Кафедрального собора, где клянчил у прохожих еду. Рыжая дворняга с черными полосами на спине получила от приезжих журналистов прозвище «псигр».

За свое трехдневное нахождение на родине Канта мы успели посетить бары Zotler и «Пивовар». В еще одно заведение – «Ельцин» - мы не попали (все очень рано закрывается). А сходить туда хотелось! Ведь любопытно, что находится в месте, названным в честь первого президента России.

Мне очень хотелось увидеть Балтийское море, несмотря на зиму и темное время суток. Наняв такси, мы вместе с коллегой поехали в город Зеленоградск. Он находится на севере от Калининграда, рядом с ним проходит знаменитая Куршская коса. Ранее этот небольшой город-курорт назывался Кранц.

Дорога между населенными пунктами очень узкая, ее обочины усеяны мощными деревьями. Меня этот факт удивил – у нас трассы широкие, а деревья обязательно вырубаются. Как нам объяснил таксист, магистраль строили немцы. А чтобы ее не засекли с воздуха, маскировали кронами тополей. Война войной, но как же ДТП? Ведь если водитель потеряет управление, он не вылетит в кювет, а с большой вероятностью врежется в ствол! Да, есть такая проблема, согласился со мной шофер. Чтобы уменьшить число аварий, тополя опоясали светоотражающими элементами. Кстати, калининградцы называют эти деревья «последние солдаты вермахта».

Зеленоградск, как и старые кварталы Кенигсберга, выглядит европейской глубинкой. Такие же узкие улочки, особняки, дома со шпилями… Напротив одного из таких зданий установлен памятник Ленину. На мой взгляд, монументы советским деятелям здесь смотрятся нелепо. Возле «хрущевок» да «сталинок» – лепите ради бога. Если и возводить статуи в этих местах, то больше подошел бы Фридрих Шиллер или Эрнст Теодор Амадей Гофман.

Ночью на улицах бывшего Кранца мы не встретили ни единой души. Прошлись по набережной, с наслаждением вдыхая морской воздух. Балтийское море замерзло только возле самого берега. Оно бурлило, пенилось, разбивалось о волнорезы. Надо сюда обязательно вернуться! У моря всегда особый запах – запах свободы…

«Маленькая Россия»

Медиафорум фонда ОНФ «Правда и справедливость» проводится уже в четвертый раз. В его рамках проходит награждение конкурса журналистских работ. От Хабаровского края только двое представителей прессы стали лауреатами. Это я и корреспондент портала «Восток-Медиа» Полина Овчаренко. Но что мне особо нравится на таких мероприятиях – это общение с коллегами. Очень интересно узнать, как обстоят дела со СМИ в тех или иных регионах страны.

Медиафорум посетил президент России Владимир Путин. «Хочу поблагодарить Общероссийский народный фронт за то, что инициирует такие мероприятия. Это дает возможность не только вам между собой пообщаться, обменяться наилучшими практиками своей работы, но и довести до Общероссийского народного фронта и свои озабоченности, и свои надежды. Ну и, соответственно, для меня, для моих коллег, для администрации президента это тоже очень важно, поскольку есть такая прямая обратная связь. Она для нас очень важна, я уже много раз говорил об этом, и ничего здесь секретного нет. Вы как раз те люди, которые находитесь на передовой, работаете прямо непосредственно с людьми, лучше всего знаете и чувствуете, что происходит на территориях, ну а это, по существу, самое главное, потому что за вами в прямом смысле слова вся Россия», – подчеркнул Путин.

Мы удивлялись и удивляемся, какая же все-таки у нас необъятная страна. Когда в самом западном регионе России утро, в Хабаровске на подходе уже вечер. И еще я вот что заметил.

Жители Калининграда, с которыми мы общались, часто говорили «У меня в России родственники…» или «Когда я ездил в Россию…». Когда я в беседе с одним калининградским таксистом обратил внимание на эту любопытную филолого-географическую деталь, он мне ответил следующее: «Да, мы иногда так говорим. Но это только из-за расстояния. Разумеется, мы чувствуем себя частью нашей страны. Просто наш регион мы называем «маленькая Россия»…

Андрей Канев

Фото автора

Кенигсберг фигурирует в одной из старинных математических задач. Она называлась «Семь мостов Кенигсберга», и в ней спрашивалось – можно ли пройти по всем мостам города, не проходя ни по одному из них дважды. Ученый Леонард Эйлер доказал, что это невозможно. А решенная задача превратилась в серьезную теорию, которая теперь называется «теория графов».

Церемония посвящения в рыцари называлась «акколада». Гроссмейстер или старейший член ордена опоясывал новоиспеченного рыцаря мечом, затем наносил ему удар ладонью по затылку или щеке со словами «Будь храбр!». Затрещина называлась «куле». В соответствии с традицией это был единственный удар в жизни, который рыцарь мог получить, не дав сдачи.

«Хочу поблагодарить Общероссийский народный фронт за то, что инициирует такие мероприятия. Это дает возможность не только вам между собой пообщаться, обменяться наилучшими практиками своей работы, но и довести до Общероссийского народного фронта и свои озабоченности, и свои надежды. Ну и, соответственно, для меня, для моих коллег, для администрации президента это тоже очень важно, поскольку есть такая прямая обратная связь. Она для нас очень важна, я уже много раз говорил об этом, и ничего здесь секретного нет. Вы как раз те люди, которые находитесь на передовой, работаете прямо непосредственно с людьми, лучше всего знаете и чувствуете, что происходит на территориях, ну а это, по существу, самое главное, потому что за вами в прямом смысле слова вся Россия», – подчеркнул Владимир Путин.