Недетский разговор в Хабаровске: Мотивы военной лирики

В Хабаровске пожилые дети защитников Отечества встретились в детской библиотеке имени Н.Д. Наволочкина

Вечер воспоминаний «Мотивы военной лирики» посвящен Дню Победы.

Мероприятие устроено специально для пожилых читателей библиотеки, которые с большим удовольствием посещают каждую организованную встречу, где можно и почаевничать, и приятно побеседовать, а можно взять новую книжку, согревающую холодные хабаровские дни.

На вечере воспоминаний для них выступили школьники со стихами военных лет, которые тут же делали их старше, а голоса взрослее и тяжелее.

После этого место для детского чтения вмиг стало комнатой поэтической исповеди и выражения настоящих эмоций, которые непосильно сдерживать даже взрослым.

Несмотря на кровавые строки, звучащие из уст выступающих детей, вечер доказал, что именно поэзия времен Великой Отечественной закаляет нашу память режущими рифмами Александра Фатьянова, Константина Симонова, Михаила Исаковского, Юлии Друниной, Иосифа Уткина. Хотя говорят, когда грохочут пушки, то музы замолкают, но с первого и до последнего дня войны не умолкали голоса наших поэтов.

Весь вечер не умолкали мелодия баяна и песни пороховых лет в исполнении гостей. Каждая музыкальная пауза развеивала скорбь и грусть, а следом наступала пауза для чая, чтобы смочить голосовые связки и продолжать петь. На вечере были показаны отрывки из художественных фильмов, бабушки принимали участие в военной викторине и учились складывать «треугольником» фронтовые письма. В промежутках они вспоминали о своих родных и близких, которые были участниками страшного военного времени.

«Я вчера нашла в альбоме фронтовую фотографию дяди за 1944 год. Он был участником войны, пришел весь израненный, но живой. Мы 5 лет жили все вместе. И сколько я его не спрашивала, он не рассказывал про войну. Но один эпизод все-таки рассказал. Как-то раз они сидели в болоте 10 дней, его и других солдат все время обстреливали немцы, вышли живыми только трое. Когда они возвращались в эшелоне - их бомбили и половина погибла, потом они пересели в поезд, а их продолжали бомбить. Дядя открывает глаза, а они уже в окружении немцев, но наши их освободили. Я еще помню день окончания войны. Все вышли на улицу, везде стоял плач, а мне мама говорит: «Эля, пойдем домой скорей! Чулки новые наденешь», – смеется постоянная читательница библиотеки Элла Тихоновна.

Следующая история демонстрирует бесстрашие и скромность, свекровь Татьяны Комзаловой ее долго не афишировала, а только рассказывала родным.

«Я родилась в Саратове в 1948 году, а потом мы семьей уехали на Дальний Восток, но судьба меня вернула обратно на запад. Когда мы познакомились с мужем, приехали к нему на родину в Подмосковье, – делится главный библиотекарь Татьяна Комзалова. – Моя свекровь рассказала мне историю, как в молодые годы она с подружкой дежурила на станции в Дмитрове, и в это время шел немецкий состав на Москву. А они, две молоденькие девочки, взяли и перевели стрелку железнодорожных путей. И этот состав пришел в тупик, а там были партизаны. Да и сами пути, шедшие ветками от Москвы, были заминированы. Этот огромный состав взорвался».

В дальнейшем Татьяна Комзалова добилась, чтобы их фамилии занесли в список почетных жителей города Дмитрова.

История будет жива, пока мы сохраняем в памяти стихи и музыку военных лет, а также и свою историю. Мы обязаны передавать рассказы наших дедушек и бабушек о мелочах и переживаниях тех лет, чтобы поддерживать дух Победы и всегда носить новые чулки.

Ольга Яценко

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