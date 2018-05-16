Хабаровский район: Села и люди

В Хабаровском районе жители Дружбы с каждым годом становятся культурнее, а жители Некрасовки сызмальства занимаются политикой.

Неоднократно слышал от поселковой молодежи, что, дескать, надо быстрее уезжать в крупные города. Там работа, перспективы. Жизнь, одним словом. Но, с другой стороны, я знаю немало примеров, когда молодые люди остаются, заводят семьи, основывают бизнес и искренне стремятся внести посильный вклад в развитие того населенного пункта, где родились.

Моде на урбанизацию не подвержены и те, кто пресытился пылью тесных бетонных джунглей. Они едут в сельскую местность, чтобы дышать там свежим воздухом и питаться экологически чистой пищей, вдали от суеты и пробок.

Культурная Дружба

Человек, даже если он по гороскопу Рыбы, а по личным качествам – представитель рогатых парнокопытных, все равно остается человеком. Ему требуются комфорт и какие-никакие блага цивилизации. А значит, необходимо усиленно развивать инфраструктуру поселков. И такая работа в нашем крае ведется.

Я побывал в селе Дружба, что находится на территории Хабаровского района. Недавно местный дом культуры в рамках одноименного партийного проекта «Единой России» получил два миллиона рублей.

«На эти деньги мы сейчас ремонтируем малое и центральное фойе, - рассказал Яна Оборина, директор дома культуры села Дружба. - В обновлении нуждаются полы, стены, потолки. Дело в том, что Дружба стоит на болоте, весной и осенью дома в нашем селе начинают «ходить». Вот мы и хотим так отремонтировать стены нашего ДК, чтобы они как можно реже трескались».

Поступившие финансы также позволят соорудить в туалете кабинку для инвалидов. В планах у работников ДК – полностью заменить электрощитовую и проводку.

«Конечно же, приятней приходить в культурное учреждение, когда оно отремонтировано, - продолжила Оборина. - И, думаю, люди чаще будут посещать наши мероприятия. Хочу поблагодарить главу нашего села Татьяну Леонидовну Калинину, которая писала заявку на выделенный нам в итоге грант».

Концертный зал дружбинского дома культуры, к слову, весьма неплох. Перед сценой стоят каскадом красные кресла. Современный звукорежиссерский пульт, акустические системы, мониторы – все «по-взрослому». Scorpions сюда не привезешь, а вот, например, «Бахыт-Компот» - вполне.

Стоит напомнить, что в этом году на поддержку краевых «храмов разумного, доброго, вечного» выделено более четырнадцати миллионов рублей. Эти деньги идут на закупку звукового и светового оборудования, приобретение декораций и частичный ремонт помещений. Финансовую помощь получили 39 культурных учреждений Хабаровского края.

ТОС за дом!

Что за зверь такой – «территориальное общественное самоуправление», мы неоднократно писали на страницах нашей газеты. Для тех, кто пропустил: ТОС – это когда граждане объединяются и сами решают проблемы своих домов или подъездов. Так вот, в селе Дружба целых четыре ТОСа. А значит, люди там активные и инициативные.

«ТОС «Комсомольский», состоящий из жителей двенадцати квартир, в 2017 году реализовал проект по асфальтированию предподъездных территорий, - говорит Кира Чеботарева, специалист администрации Дружбинского сельского поселения. – ТОС «Береза» в нынешнем году организовал контейнерную площадку для мусора. Жители села Лесное (которое входит в Дружбинское сельское поселение) уже собрали инициативную группу и также в скором времени организуют территориальное общественное самоуправление».

По словам Чеботаревой, будущий ТОС намерен заявиться на конкурс с проектом детской площадки. Ранее с подобной инициативой выступал дружбинский ТОС «Юбилейный», но, увы, конкурс он не прошел. Что ж, будем надеяться, что в этом году у жителей обоих сел все получится.

Демография и поребрик

Село Некрасовка (Хабаровский район) встречает меня дорожным ремонтом. Всюду канавы вместо бордюра. Штабеля свежей бетонной кромки лежат возле одного из перекрестков. Оказывается, старый поребрик меняют на новый.

В центре села установлена стела «Я люблю Некрасовку». Рядом стоят несколько деревянных скульптур, изображающих птиц. Бегают дети. Слышу, как один из них говорит своему приятелю: «Вот доживешь до моих лет, поймешь…»

Родители сызмальства готовят своих чад к суровой взрослой жизни? Нет, думаю, просто совпадение. Однако главе села Некрасовка Роману Коваленко всего тридцать лет. Дожил я до его возраста, понял – от такой должности у молодого чиновника первый седой волос появится уже через пару лет. А может, уже появился. Лучше ездить по небольшим населенным пунктам, да писать потом о впечатлениях в любимую газету, попивая чай.

Кстати, о преображении демографической составляющей. В Некрасовке численность населения с 2010 по 2017 годы увеличилась с 8883 до 9170 человек. Немного, конечно, но не уменьшилась ведь!

«В прошлом году у нас был юбилей села – 110 лет, - рассказывает местная жительница Татьяна Захарова. – В центре построили большую детскую площадку, деревянные скульптуры вот установили. Освещение сделали. Село, конечно же, красивее стало. Хорошо, если б все дороги еще починили».

На улице Ленина возводят православный храм. Хотя церковь еще далека до завершения, подумать о вечном есть где - недалеко находится приход Блаженной Ксении Петербургской.

Добиться процветания

Как мы видим, села, несмотря на проблемы (впрочем, где трудностей нет?), вполне себе существуют и развиваются. Строятся дома культуры, ремонтируются дороги, организовывается быт и досуг сельчан. Кто-то может сказать, что легко рассуждать об обновлении тех населенных пунктов, которые расположены вблизи крупных городов.

Это не совсем верно. Развитие поселка или города зависит не от географической расположенности, а, в первую очередь, от самих жителей. Если люди апатичны и пассивны, они развалят и райские кущи. Если же гражданам не все равно, если жители готовы работать, суетиться, чего-то добиваться для блага своего села, то оно будет процветать. Рано или поздно.

Андрей Канев

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Для ДК одним из главных критериев получения финансирования в рамках проекта «Единой России» «Местный дом культуры» является наличие отремонтированного помещения.

- Мы не можем себе позволить покупать современное оборудование в развалюхи, - отметил региональный координатор проекта, депутат краевой думы Егор Калинин. Невозможно не согласиться. Кстати, кресла в дом культуры села Дружба отдал хабаровский кинотеатр «Гигант».

Самыми крупными поселениями Хабаровского района являются села Князе-Волконское и Некрасовка. В них проживает примерно по 9100 человек. Самые небольшие - села Томское (4 человека), Иванковцы (3 человека), Улика-Павловка (1 человек). Любопытно, что на сайте Википедия имеется информация о селе Хаил, которое расположено в отдаленной части Хабаровского района. В 2012 году там проживало 0 человек. Тем не менее, на вышеупомянутом интернет-портале в разделе «инфраструктура» указано, что жители Хаила до сих пор занимаются сельским хозяйством.

Село Некрасовка до 1923 года носило название Ново-Алексеевка. После оно было переименовано, как несложно догадаться, в честь выдающегося поэта Николая Некрасова. А сам населенный пункт был основан в 1907 году переселенцами с запада. Упомянутая в статье стела «Я люблю Некрасовку» появилась в селе по случаю его 110-летнего юбилея.

Финансовые ресурсы территорий общественного самоуправления могут состоять из: имущества, переданного им в управление; добровольных взносов и пожертвований юридических и физических лиц; средств местного бюджета, переданных органу ТОС для осуществления отдельных муниципальных полномочий на основании договора между органами ТОС и органами местного самоуправления; доходов от собственной хозяйственной деятельности. В селе Дружба насчитывается четыре ТОСа. В Некрасовке таковых 24 штуки.