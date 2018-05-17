В Хабаровске Шпорта выдвинули на праймериз «Единой России»

9 сентября 2018 года в Хабаровском крае будут выбирать губернатора. Проект соответствующего постановления рассмотрен на очередном заседании постоянного комитета Законодательной Думы Хабаровского края по вопросам государственного устройства и местного самоуправления.

В соответствии с избирательным кодексом Хабаровского края к полномочиям Законодательной Думы края относится назначение выборов губернатора края. В 2018 году срок полномочий губернатора Хабаровского края Вячеслава Шпорта заканчивается. В соответствии с Федеральным законом "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации" днем голосования на выборах в органы государственной власти края и местного самоуправления считается второе воскресенье сентября года, в котором истекают сроки полномочий указанных органов или депутатов указанных органов. Решение о назначении выборов губернатора Законодательная Дума должна принять не ранее чем за 100 дней и не позже чем за 90 дней до дня выборов.

В Хабаровском крае во вторник началось предварительное внутрипартийное голосование (праймериз) за кандидатуру выдвиженца в главы региона на сентябрьских выборах. Среди участников предвыборного состязания три человека, в их числе – действующий губернатор Вячеслав Шпорт.Решение о начале процедуры предварительного голосования по кандидатурам для последующего выдвижения от партии «Единая Россия» кандидата на должность губернатора Хабаровского края было принято в минувшую пятницу на заседании регионального политического совета «ЕР». Сами выборы губернатора Хабаровского края пройдут в сентябре 2018 года.

- Предложенные кандидатуры - это действующий губернатор Шпорт Вячеслав Иванович, член ОНФ Михеев Андрей Витальевич и депутат Законодательной думы Пудовкина Наталия Алексеевна, - сообщил журналистам секретарь краевого отделения партии Сергей Луговской.

Кандидаты для участия в праймериз, по словам Луговского, выдвигались по предложению региональной рабочей группы партии, самостоятельно участники праймериз не заявлялись. Ранее с просьбой о выдвижении к действующему губернатору обратились студенты Дальневосточного института управления РАНХиГС и члены краевого женсовета (Союза женщин).

Со вторника кандидаты в кандидаты начали встречи с партийной общественностью.

Каждый участник праймериз должен встретиться с половиной секретарей первичных и местных отделений партии в крае.

Завершится серия встреч с однопартийцами и сторонниками «ЕР» в конце мая - площадкой в краевом центре. Итоги всех встреч будут подведены на партконференции в июне этого года.

Помимо выборов губернатора края, запланированы выборы мэра краевого центра, а также будет разыграно 1228 мандатов в муниципальных образованиях края - 60 мандатов глав, включая мэра города Хабаровска, и 1168 мандатов депутатов муниципального уровня. В 12 муниципальных районах состоятся выборы в районные собрания депутатов.

Действующий мэр города Александр Соколов заявление праймериз не подавал. Заявился его зам – Сергей Кравчук, а также директор управляющей компании «Дальневосточная сервисно-ремонтная компания - Горький» Алексей Болванович и заместитель директора ООО «Региострой» Сергей Елизаров.

Ранее о своем выдвижении на выборы мэра заявляли два местных оппозиционера –«навальнист» Алексей Ворсин и депутат городской думы Евгений Смолькин. Ходят слухи, что в битву за пост главы города может включиться также широко известный во властных кругах Игорь Симонов, расцвет предпринимательской деятельности которого пришелся на эпоху правления Виктора Ишаева.

Виктор Оратай