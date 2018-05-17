Хабаровск: Не пронесло б на буйволе

В Хабаровске «Сирано» предупреждает: мясо из Индии и Аргентины заражено бактериями, вызывающими многократный жидкий стул

На хабаровское предприятие по переработке и хранению пищевой продукции поступила партия бескостной мороженой буйволятины. Специалисты выяснили, что мясо заражено бактериями сальмонеллы. Чтобы граждане, которые попробовали бы экзотическую вырезку, не мучились поносами, сведения о результатах исследований были занесены в

государственную информационную систему раннего оповещения в области ветеринарии «Сирано».

Людей от тошноты, рвоты, болей в животе и других последствиях сальмонеллеза защитили сотрудники ФГБУ «Хабаровский референтный центр федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору». Именно они обнаружили, что в 3900 килограммах буйволятины содержатся опасные микроорганизмы. Мясо, кстати, произведено в Индии.

В этом государстве, как известно, существует табу на забой коров. Однако буйвол, даже женского пола, за буренку там не считается. Поэтому жители страны благовоний и легендарного города Сринагар буйвола вполне себе едят и даже экспортируют его соседям и далее по меридиану. Как выяснилось, с сюрпризом.

В дальневосточной столице партию мяса задержали и отправили пробы в лабораторию. Тест показал: продукция не соответствует техническим требованиям Таможенного союза 021/2011 по показателю сальмонеллы. Об опасном грузе проинформировали центральный аппарат Россельхознадзора и территориальное управление Россельхознадзора по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области.

Точно так же поступили и с другой партией: из Аргентины к нам прибыло почти 8 тонн местной говядины. Мясо из страны слезогонных сериалов равным образом оказалось заражено бактериями сальмонеллы. Этот факт был выявлен сотрудниками ФГБУ «Хабаровский референтный центр федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору» в ходе государственного пищевого мониторинга, проводимого на территории Хабаровского края.

Полезно знать, что в мясе, подвергнутом термической обработке при температуре 76 градусов, сальмонелла погибнет. Правда, не сразу, а примерно через 12 минут. Есть, однако, сальмонелла Сенфтенберг, которая очень устойчива к высоким температурам. Также стоит помнить, что эффективность термической обработки зависит от процента жира в продукте. Замораживать же сальмонеллу бесполезно – она просто впадет в спячку, а при оттаивании проснется снова. При развернутых формах этой хвори в большинстве случаев отмечаются (более или менее выражено) следующие симптомы: повышение температуры, общая слабость, головная боль, тошнота, рвота, боли в животе, многократный жидкий водянистый стул. При тяжелом течении болезни наблюдаются обезвоживание, увеличение печени и селезенки. Возможно развитие почечной недостаточности. При адекватном лечении сальмонеллез проходит примерно на десятый день.

В связи с немалым объемом зараженных партий мяса возникает вопрос: если говядину поставляют к нам в таких количествах, может, часть все-таки проникла на хабаровский рынок? В нашем городе очень популярны стейки с кровью. Вдруг в одном из кафе дальневосточной столицы кто-то потребует антрекот из аргентинского мяса! Скажет ли потом этот человек «фуух, пронесло…»?

Андрей Канев

Между тем в Советской Гавани сотрудники регионального управления Россельхознадзора провели проверку детского сада №42. Там они отобрали пробы сухого цельного и ультрапастеризованного молока. Исследование в лаборатории показало, что в сухом молоке массовая доля белка составляет всего 0,89 грамма на 100 граммов продукта. Притом что норма – это не менее 18 граммов белка на 100 граммов продукта.

Ну и, что называется, «до кучи»: в молоке специалисты обнаружили группу кишечных палочек колиформы. Наличие данных микроорганизмов свидетельствует о недостаточной очистке продукции, вторичном загрязнении или избыточном количестве питательных веществ.