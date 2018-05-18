Знай наших! Хабаровский ВУЗ – лучший на Дальнем Востоке

Независимые эксперты оценили уровень образования. Дальневосточный институт управления в Хабаровске - филиал Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ (РАНХиГС) - подтвердил свое нахождение в тройке лучших вузов Дальнего Востока по результатам мониторинга эффективности деятельности организаций высшего образования.

Ежегодный мониторинг проводит Министерство образования и науки РФ. Деятельность учебных организаций проверяют по семи показателям: образовательная деятельность, научно-исследовательская деятельность, финансово-экономическая деятельность, трудоустройство, кадровый состав и ряд дополнительных показателей. Каждый из показателей считается пройденным, если по результатам проверки образовательная организация преодолевает назначенный порог. Мониторинг позволяет проследить динамику изменений по всем показателям в сравнении с прошлым годом и выявить максимальные достижения каждого вуза страны.

- Это независимый мониторинг. Один из показателей - трудоустройство выпускников после окончания вуза. Я считаю его одним из главных, - рассказывает директор Дальневосточного филиала академии Вячеслав Кушнарев. – И у нас в нашем регионе он самый высокий: 98 процентов наших выпускников трудоустроены в течение месяца после получения диплома.

Наряду с Дальневосточным институтом управления порог эффективности деятельности организаций высшего образования по всем критериям успешно преодолели ещё два вуза ДФО: Дальневосточный федеральный университет и Владивостокский филиал Российской таможенной академии.

Остальные учебные заведения не справляются с теми или иными показателями. Так, в Дальневосточной государственной академии физической культуры возникают проблемы с трудоустройством выпускников. Хабаровский государственный институт искусств и культуры не прошел мониторинг по показателю «заработная плата». Не убедил представителей Минобрнауки уровень образовательной деятельности как в Комсомольском-на-Амуре государственном техническом университете, так и в Дальневосточном государственном университете путей сообщения и Тихоокеанском государственном университете.

- Подтверждение своей позиции в тройке лучших – это весомый показатель стабильности высокого качества образования. Ещё одним подтверждением этого является прохождение государственной аккредитации всех образовательных программ вуза. Могу отметить высокие показатели в плане трудоустройства выпускников. Институт наладил практическое взаимодействие с работодателями. Студенты стажируются в органах государственного и муниципального управления, силовых и юридических структурах - налоговой службе, следственном комитете, прокуратуре, службе судебных приставов. Как итог – ещё до выпуска они твёрдо знают, где будут работать, - прокомментировал директор Дальневосточного института управления – филиала РАНХиГС Вячеслав Кушнарёв.

Данные мониторинга размещены на сайте главного информационно-вычислительного центра Минобрнауки РФ. Развернутая аналитическая информация о результатах представлена в открытом доступе, что дает абитуриентам возможность наглядно ознакомиться с деятельностью каждого вуза, принять правильное решение и сделать осознанный выбор.

Дальневосточный институт управления – уникальное учебное заведение с богатой историей и талантливым профессорско-преподавательским составом. Программы, по которым здесь занимаются студенты, разработаны преподавателями президентской академии и признаны лучшими образовательными программами в России на сегодняшний день. Количество желающих попасть в это учебное заведение стабильно растет год от года.

Евгения Филитович