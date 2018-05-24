Пост сдал – пост принял: Дальневосточный новый министр

Заместитель председателя Правительства РФ – полномочный представитель Президента РФ на Дальнем Востоке Юрий Трутнев представил нового министра Александра Козлова коллективу Министерства РФ по развитию Дальнего Востока.

«Прежде всего хочу поблагодарить за работу Александра Сергеевича Галушку. Он работал на посту министра РФ по развитию Дальнего Востока почти 5 лет. Довольно многое сделано за этот период. Дальневосточный федеральный округ стал безусловным лидером в привлечении инвестиций. Сегодня 26 процентов прямых иностранных инвестиций, приходящих на территорию России, приходится на Дальний Восток. Мы опережаем среднероссийский уровень по индексам в сфере объемов строительства, промышленности и в других направлениях», – сказал Юрий Трутнев.

Как отметил вице-премьер, «в Правительстве России происходит ротация. Сегодня пришел новый министр – Александр Александрович Козлов. Мне кажется, очень важно, что Александр Александрович – дальневосточник. Мы, я и Александр Сергеевич Галушка, старались работать искренне. Но все равно мы слышим упрек в том, что мы не с Дальнего Востока. Александр Александрович как раз с Дальнего Востока. Это тоже важно для доверия», – подчеркнул Юрий Трутнев.

В свою очередь, министр РФ по развитию Дальнего Востока Александр Козлов отметил, что назначение связано с доверием со стороны руководства страны и самих дальневосточников.

«Я благодарен за высокое доверие, оказанное мне. И понимаю всю ответственность, которая возложена на Министерство. Дальний Восток - это приоритет XXI века. Президент России Владимир Путин четко это обозначил. И сейчас Дальний Восток рассматривается не в контексте далекой территории, а в перспективе далеко идущих планов. Это новые точки роста и новые сферы сотрудничества. Это инвестиционные проекты, строительство новых предприятий, увеличение рабочих мест, повышение уровня жизни и демография. Все это - основные направления развития. Как коренной дальневосточник хочу отметить, что Дальний Восток – это особый регион. Дальневосточники – это люди, для которых важны поступки, конкретные дела. У нас тут горы, тайга, реки и моря. Это край для сильных людей. И это не дальняя территория, куда лететь семь и более часов, а земля, где начинается Россия! Будем работать», – сообщил Александр Козлов.

Александр Козлов родился 2 января 1981 года в Южно-Сахалинске. В 2003 году окончил Московскую академию предпринимательства по специальности «Юриспруденция». С 2000 по 2010 год занимал руководящие посты в компании ООО «Амурский уголь» в городе Райчихинске Амурской области. 14 сентября 2014 года победил на выборах мэра Благовещенска. 25 марта 2015 года указом Президента России назначен временно исполняющим обязанности губернатора Амурской области, а 20 сентября того же года победил на выборах главы региона.

Сергей Шевченко