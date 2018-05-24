Знай наших! Хабаровский журналист почти на вольном положении

В Хабаровске по итогам творческого конкурса литературных произведений, опубликованных в журнале «Дальний Восток» за 2017 год, первое место по разделу очерка и публицистики присуждено Михаилу Карпачу, корреспонденту газеты «Молодой дальневосточник XXI век».

Его публикация «Я помню тот Ванинский порт…» увидела свет в первом номере журнала и была отмечена редколлегией в числе трех лучших очерково-публицистических работ ушедшего года.

«Александр Маринеско: письма и воспоминания» - этим подзаголовком обозначена тема публикации. Как известно, в 1949-1951 годах в Ванино отбывал срок легендарный офицер-подводник.

- Директор районного краеведческого музея Анна Габдрахманова вернулась из командировки с письмами, которые были отправлены из Ванино Александром Ивановичем его жене Валентине Ивановне. Письма сугубо личного свойства, однако у меня возникло желание их напечатать, рассказав о том, как жил в это время сам Александр Николаевич, где и с кем работал, каким книгам и фильмам отдавал предпочтение в свободное время, которого было, конечно же, немного. В этом мне помогли свидетельства тех лет и прежде всего книга Альвины Шашкиной «Ванинская пересылка». Как мне представляется, она, учитель истории средней школы, совершила гражданский подвиг, записывая воспоминания оставшихся в Ванино бывших заключенных послевоенной эпохи, когда делать это запрещалось, - говорит Михаил Карпач.

Он подготовил цикл газетных публикаций «Я помню тот Ванинский порт…», из которых сложился журнальный очерк.

- Благодаря письмам Александра Ивановича я сделал вывод о том, что большую часть срока он отбывал не в Ванино, на что не обращали внимания его биографы. В письмах упоминался рыбозавод. Я пришел к выводу, что этот рыбозавод располагался в селе Датта. До него сегодня по асфальту можно добраться из Ванино за полчаса, но в 40-х и 50-х годах примыкающая к железной дороге грунтовка была почти непроезжей. К сожалению, никаких документальных свидетельств многомесячного пребывания Маринеско в Датте мне обнаружить не удалось, - признается Михаил Карпач.

Он надеется, что профессиональные историки и архивисты займутся исследованием подробностей ванинского периода жизни знаменитого подводника. «На рыбозаводе я был почти на вольном положении», - писал Александр Иванович жене. Кто он, директор рыбозавода, «мужик родом из Николаева, отбывавший срок и осевший в Ванино», сделавший своим заместителем, а значит, изменивший к лучшему жизнь Маринеско, который оказался в заключении по надуманному, как подтвердилось позже, обвинению?

Константин Михайлов