Чтобы помнили: Посадим леса памяти?

Дальневосточные кедры хорошо пережили подмосковную зиму. Владимир Путин не раз поддерживал акции «Лес памяти» о героических днях защиты Отечества 1941-1945 годов. И перед майскими праздниками СМИ сообщили, что президент заплатил 104 тысячи рублей за 1000 саженцев в Иркутской области.

В нашем крае такую же акцию провела инициативная группа граждан в прошлом году, отправив 100 саженцев дальневосточного кедра к мемориалу воинов 9 гвардейской дивизии в селе Михайловском Рузского района Московской области. Местные волонтеры Победы высадили их. Саженцы хорошо перезимовали, принялись, прижились. Благодарно назовем тех, кто нам помог, – информационно, материально, а то и совершенно бескорыстно затратив много своего времени: губернатор Хабаровского края В.И. Шпорт, сотрудники краевого правительства Н.К. Гребенюк и С.А. Шишкин, сотрудник газеты «Молодой дальневосточник XXI век» И. Северцева, работник Управления лесами И.В. Денисов, начальник Некрасовского питомника Ю.Н. Свинкин, работник «Интуриста» С.Ю. Заболоцкая, журналист радио Я.А. Кузина, сельский работник Рузского округа Подмосковья И.И. Пискун. Благодарим также и тех немногочисленных граждан, кто внес свою лепту на счет в Сбербанке по объявлению в Интернете.

Но были и равнодушные, кто просто не ответил на наше обращение помочь, положить в «протянутую руку» рубли или информационный продукт. Среди них не самые бедные организации: Пенсионный фонд, Сбербанк, Газпромбанк, МТС-банк, управление ДВЖД, краевая дума, городская мэрия. Не откликнулись на просьбу и молодежные организации, что занимают 3-этажный особняк на ул. Гоголя, Центр патриотического воспитания, Индустриально-экономический колледж и гимназия № 9, в которых есть музеи славной дивизии, воины которой и лежат в братской могиле в Михайловском.

Между тем сам мемориал нуждается в реставрации. Руководство Рузского округа получило наказ от своего губернатора на производство работ в конце прошлого года, но не выполнило. Таких захоронений на их территории – десятки! Может, наш край поможет хотя бы одному, Михайловскому?

О.И. Береснева, В.В. Кудряшова, С.Н. Акулич, Л.А. Суслова, В.А. Афанасьева, Л.С. Ишаева,

ответственные лица инициативной группы