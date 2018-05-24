Мусульманский форум в Хабаровске: Разговор о мире

В Хабаровске мусульманский форум объединил людей разных национальностей и разных религиозных конфессий

Сегодняшние вызовы - терроризм, экстремизм, радикализм - невозможно решить без укрепления духовности, без участия традиционных конфессий в жизни общества. Об этом шла речь на IV мусульманском форуме «Ислам на Дальнем Востоке: стереотипы и реальность», организованном Духовным управлением мусульман Дальнего Востока.

Помимо дальневосточников в работе форума приняли участие гости из Татарстана, Дагестана, Узбекистана, представители основных религиозных конфессий.

- Важная задача, стоящая перед нами, - распространение добра в обществе и укрепление гражданского единства, - подчеркнул председатель Духовного управления мусульман Дальнего Востока Ахмад Хазрат Гарифуллин. - Пророк Мухаммед в одном из учений сказал: « Мы, Божьи посланники, - дети разных матерей. Но вера наша одна». Мы предлагаем в следующем году сделать Форум межконфессиональным.

Одной из главных тем стало обсуждение негативных стереотипов, сложившихся вокруг ислама. Духовные лидеры были возмущены прилагательным «религиозный», «мусульманский», «исламский» к понятиям «экстремизм», «терроризм», «радикализм».

- Если Иблис изначально нацелен творить зло, то экстремисты прикрывают свои злые деяния якобы волей Аллаха, - отметил Ахмад Абдурашидов, участник совета улемов (знатоков ислама) муфтията Республики Дагестан. – Они сумели самое чистое смешать с самым грязным.

Не может быть кровопролитие священнодействием.

Между тем в Хабаровском крае возросло число преступлений экстремистской направленности.

- Со второй половины 2017 года значительно возросло количество проигиловских (ИГИЛ – запрещенная в России террористическая организация) проявлений, настроений и течений. Так, за четыре месяца этого года возбуждено 14 дел экстремистской направленности – почти то же количество, как и за весь прошлый год, – рассказал Петр Решетников, руководитель краевого следственного управления.

С другой стороны, в частных беседах мусульмане подчеркивают, что в Хабаровском крае по сравнению с другими, особенно центральными регионами России, живется хорошо, мирно, практически нет межэтнических конфликтов.

Пророк Мухаммед как-то сказал: «Помогайте друг другу в добре и благочестии и не помогайте друг другу во зле и ненависти».

Впервые на форуме прошла дебат-площадка «Роль женщины в развитии Гражданского форума».

- Женщины говорили о роли мусульманки в семье и в развитии гражданского общества, христианки рассказали о традиционной семье с точки зрения православия. Мы подписали проект о взаимодействии Союза мусульманок Хабаровского края и Союза женщин. Будем собираться вместе, если будут появляться проблемы, и решать, что мы, как женщины, как девочки, как мамы, вместе сможем сделать, - рассказала Юлия Рашидова, руководитель воскресной школы ДУМ ДВ.

В совместной резолюции участники форума приняли решение крепить сотрудничество религиозных и образовательных организаций, объявить следующий форум межконфессиональным. Пункты резолюции и формулировки еще буду уточняться и окончательно примутся в конце этого месяца.

- На форуме шел разговор о мире, которого мы добиваемся пониманием, хорошим отношением друг к другу. Нам пора переходить от мусульманского форума к межконфессиональному. Будет ли он краевым, дальневосточным или всероссийским, покажет время, - сказал Сергей Комаров, министр внутренней политики и информации Хабаровского края. - Судя по реакции людей, по количеству предложений и идей, мы поняли, что это нужно не только власти или Ахмаду Хазрату Гарифуллину. Форум нужен простым людям.

Юрий Вязанкин