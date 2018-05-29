Колесо истории: Хабаровск -величие амурской твердыни

Знаковая дата - 160-летие Хабаровска - прекрасный повод вспомнить «биографию» города и его развитие по восходящей

Хабаровск сегодня – столица Хабаровского края и Дальневосточного федерального округа, крупный индустриальный, научный, культурный и оборонный центр на восточных рубежах России. В отличие от других городов, в истории основания которых присутствуют неугодные ныне личности или события, у нас все прозрачно и достойно.

Где резвятся осетры

Настоящее Хабаровска закладывалось в мае 1858 года основателем военного поста генерал-губернатором Восточной Сибири Н.Н. Муравьевым и первостроителем, командиром 13-го линейного Сибирского батальона капитаном Я.В. Дьяченко. Крестным отцом был военный губернатор Приморской области контр-адмирал П.В. Казакевич.

Еще во время первого сплава летом 1854 года Н.Н. Муравьев приметил стратегический водный узел и вслух высказал свою оценку: это место очень удобное для основания крупного поселения. По заданию генерал-губернатора на следующий год этот район довольно подробно изучил известный исследователь Амура Р.К. Маак. В середине июня 1855 года он составил подробное описание Амурского утеса и отметил: у его подножия кипела жизнь. В реке резвились калуги и осетры, и множество другой рыбы играло на солнце. Цапли высматривали змей, которых здесь водилось очень много… Путешественник-натуралист также выяснил, что ниже утеса, в тихой заводи впадающей в Амур таежной речки, издавна останавливались путники, плывшие на лодках по торговым делам с Нижнего Амура на реку Сунгари. Р.К. Маак составил первую подробную карту Амура, написал подробный отчет о путешествии, в котором предсказал большую будущность Амуро-Уссурийскому краю. В последующие годы здесь работали и другие рекогносцировочные группы.

На перепутье

В одной из первых публикаций о Хабаровке отмечалось, что она расположена на возвышенной и довольно живописной местности. Невольно вспоминаются легенды о первых городах наших предков, ставившихся на «семи холмах» среди диких просторов. Выгадала Хабаровка центральным в географическом отношении расположением - почти посередине самого судоходного речного пути в "три конца": вверх и вниз по Амуру, а через близкую реку Уссури - с Приморьем. Действительность такова, что Хабаровка расположена в своеобразном географическом центре почти на равных расстояниях от основных опорных пунктов того времени - Николаевска, Благовещенска и Владивостока. Это отвечает древней русской традиции по контролю за водными путями. Хабаровка вместе с ближайшими казачьими станицами практически контролировала судоходство по Амуру, доступ в бассейн Уссури и ограничивала проникновение судов из бассейна Сунгари на Нижний Амур и в Уссури. Эту важную особенность Хабаровки сразу оценили выпускники Николаевской академии Генерального штаба капитаны М.И. Венюков и Н.М. Пржевальский.

Заменили мундир на чекмень

Если проследить ход событий, складывающихся в середине прошлого века на Амуре, то невольно приходишь к выводу, что события эти могли развер­нуться совершенно в противоположном направлении, не окажись в центре их Н.Н. Муравьев. Угроза проникновения с морей Тихого океана по Амуру вглубь Восточной Азии англичан, французов и их союзников была реальной.

Очень образно вклад Н.Н. Муравьева в решение Амурского вопроса выражен в первом на Дальнем Востоке России памятнике в Хабаровске. Генерал-губернатор Восточной Сибири Д.Г. Анучин, принимавший энергичное участие в увековечении па­мяти Муравьева-Амурского, писал в журнале "Русская ста­рина" за 1892 год: «Проект академика Опекушина был весь­ма хорош. На высоком пьедестале поставлена фигура гра­фа Николая Николаевича. Непокрытая голова с лицом, ды­шащим энергией и смелым взглядом, была повернута влево, руки скрещены на груди. В правой была зрительная труба, а в левой - свиток с хартией мирного договора. Левая нога вы­двинута вперед и опиралась на верхушку сваи - в ознаменование того, что графом Муравьевым-Амурским положено твердое основание устройству Амурского края. Граф был изображен в генерал-адъютантском двубортном мундире».

14 февраля 1888 года модель Опекушина пред­ставлена была в Аничковом дворце на обозрение импе­ратора, который одобрил проект, но указал на необхо­димость замены генеральского мундира, в котором был изображен граф Николай Николаевич, "казачьим чекме­нем". Так была подчеркнута важная особенность освоения далекого края.

Глубокий смысл имеет и обрывок цепи у ног генерал-губернатора. Не рассматривая все значения, напомним лишь: восточное символическое значение цепи как эмблемы единства и сплоченности – наиболее древнее. Именно отсюда и возникло представление о цепи как о символе власти. Обрывок цепи зримо символизирует, что Приамурье и Приморье избавились от чужеземной зависимости.

В последние годы интерес к истории Хабаровска и его основателям стал многогранным. В связи со 150-летием основания города по предложению историков и краеведов установлен памятник первостроителю города Я.В. Дьяченко. Мы ежегодно с благодарностью вспоминаем первого командира военного поста и его линейцев. В этой связи вспоминается пророческое высказывание И.А. Гончарова о российском Дальнем Востоке: «И когда совсем готовый, населенный и просвещенный край, некогда темный, неизвестный, предстанет перед изумленным человечеством…, пусть тогда допрашивается история о тех, кто воздвиг это здание, и так же пусть допытается, как не допытались, кто поставил пирамиды в пустыне».

Отметим и нервущуюся «цепь времен», соединяющую день сегодняшний с нашим прошлым.

К 1880 году император России осознал всю пагубность морской стратегии для окраины Восточной Сибири. Результатом стал перенос столицы Приморской области из Николаевска в Хабаровку, а военного порта во Владивосток. Хабаровка получила статус города и мощный импульс для дальнейшего развития.

В 1884 году в связи с новым обострением обстановки в Южном Приморье в Хабаровке образовано Приамурское генерал-губернаторство и одноименный военный округ. С того времени наш город стал признанным военно-политическим и административным центром российского Дальнего Востока.

Пред изумленным человечеством

Величие столицы Дальневосточной России в очередной раз было подчёркнуто 31 мая 1891 года. В открытии памятника графу Н.Н. Муравьеву-Амурскому принимали участие цесаревич Николай Александрович со свитой и многочисленные делегации из городов региона. Участие государственной делегации подчеркнуло значение события для всей страны. Продемонстрировано уважение всем поколениям жителей далекой окраины, успешно продолжающим процесс её освоения.

Большим стимулом уточнения стратегии развития Хабаровска стало время подготовки к 100-летию его образования. 31 мая 1958 года – рубежная дата в преобразовании города по многим направлениям, прежде всего в русле научно-технической революции, жилищного и культурного строительства… Неузнаваемо изменился и внешний облик города на Амуре. Исчезло значительное количество старых одноэтаж­ных домиков. На их месте выросли целые благоустроенные микрорайоны. Город получил широко разветвленную теплосеть. Началась массовая газификация квартир. Скоро Хабаровск превратился в крупный совре­менный промышленный и культурный центр.

Вместе со всеми трудящимися Хабаровского края жители краевого центра с огромной радостью встретили весть о награждении края 31 декабря 1965 года орденом Ленина за успехи, до­стигнутые в развитии народного хозяйства. Львиная доля вклада в эти достижения принадлежала трудящимся г. Хабаровска.

Через короткое время высокой правительственной награды был удостоен и краевой центр. 14 января 1971 года телетайпы ТАСС передали из Москвы отрадную весть: город Хабаровск награжден орденом Октябрьской Революции. В Указе Президиума Верховного Совета СССР сказано: «За большие успехи, достигнутые трудящимися города в хозяйственном и куль­турном строительстве, в выполнении заданий пятилетнего плана по развитию про­мышленного производства, и отмечая революционные заслуги хабаровских рабочих».

Ныне мы отмечаем, что быстрый социальный прогресс и научно-техни­ческая революция внесли много попра­вок в планы развития города и они воплощены в жизнь. Хабаровчане и гости города видят, как за последнее время преобразился краевой центр, где сосредоточено более 46 процентов населения Хабаровского края, 67 процентов предприятий и организаций региона.

22 февраля 2018 г. торжественно отмечено событие государственного уровня – 5-летие присвоения Хабаровску почетного звания «Город воинской славы». Предпосылок и причин стать городом воинской славы у Хабаровска целый перечень. Определяющими стали исторические, военно–стратегические и геополитические.

Строгий обелиск Города воинской славы на одноименной площади стал не только визитной карточкой Хабаровска как седьмой федеральной столицы. Он напоминает гостям города, особенно иностранным, о славном прошлом России как великой военной державы. В соответствии с новым статусом отныне в День защитника Отечества, День Победы и День города проводятся праздничные салюты.

«Над Амуром белым парусом высятся дома Хабаровска» - поет­ся в любимой хабаровчанами песне. Для читателя наших дней по-особому звучит живая детальная зарисовка увиденного писателем С. Максимовым в 1861 году: «Хабаровка с реки поражает замечательною оригиналь­ностью постройки и самого вида. Благодаря естественному строению Хабаровской горы, разбившейся на две-три тер­расы, и отчасти предусмотрительности строителей Хабаровка выстроена именно таким образом, что ни одно стро­ение ее, как бы оно и некрасиво было, не прячется из глаз, не скрывается одно за другим. При сравнительно ма­лом числе строений Хабаровка кажется при въезде с Амура большим, людным и хорошо обстроенным селе­нием...».

Формирование так назы­ваемого речного фасада продолжается не одно десятилетие. Новый им­пульс дает принятая кра­евым правительством Концепция развития прибрежных территорий города Хабаровска. Приоритетов и акцентов в документе много. Отметим только, что стро­ящаяся дамба, по мнению авторов концепции, важна не толь­ко как защитное сооружение, но и сыграет роль элемента, объединя­ющего различные функциональ­ные зоны городской территории.

Города, как и звезды разной величины, рассеяны: одни по планете, обозначая исторический путь развития страны и общечеловеческой цивилизации, другие - в космосе, обозначая бесконечную эволюцию таинственной вселенной. Те и другие впитывают в себя, конденсируя и сохраняя, огромные массы информации о естественных и исторических процессах.

В этой связи напомним о космическом величии Хаба­ровска. Наш город – единственный краевой центр России, расположенный непосредственно в центре гигантского древнего космогенного кратера, образовавшегося 65 миллионов лет назад после падения метеорита.

Жители Хабаровска – особые люди уже по­тому, что в каждой клеточке их крови бьется космогенное железо из далеких глубин Вселенной. Они заслуживают особого внимания, как заслу­живает его и то особое место, что их окружает.

160-летие Хабаровска – это общий праздник всех жителей города и края, гордящихся его славной историей. Величие страны, её городов определяется соответствием планов и реальности. По этому критерию Хабаровск в числе лучших городов России по многим показателям.

Нашей достойной смене, молодому поколению, пожелаем высоко нести государственное величие Хабаровска!

Александр Филонов,

военный историк,

почетный гражданин г. Хабаровска

Фото: https://www.photogorky.ru/photos/