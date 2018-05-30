Оч.умелые ручки в Хабаровске: Большие любители и маленькие машинки

Владельцы старой техники впервые собрались в Хабаровске, а до этого были личные знакомства и эпизодические встречи. А чтоб так вольно встретиться и поговорить своим кругом - ну очень больших любителей мотостарины и авторетро - такое в первый раз. Реальные мужики, головастые и рукастые, в естественной среде.

Наши люди

За чай и гостеприимство отдельное спасибо чете Дорофеевых. Сергей ставил самовар, обеспечивая кипятком, Олеся подкармливала вкусняшками. Респект людям, что бесплатно, совершенно даром предоставили площадку. Жаль, что до нее только автомобилем можно было добраться. Так что лишь малое количество желающих увидело реальную движуху за историю.

По словам одного из застрельщиков мероприятия – товарища Бухарова - идея проста: собраться своими силами, посидеть, поговорить, лично познакомиться. Александр Николаевич на мероприятие прибыл с супругой Раисой Федоровной. Она поддерживает мужа во всех начинаниях. Дети выросли, уже внуки подрастают, есть дом, есть любимое дело, что еще надо? Кстати, многие экспонаты на этот слет добирались своим ходом. (Так, для справки: изделие, коему свыше 50 лет, уже является исторической реликвией). Насчет любимого дела – Александр Бухаров, кроме двухколесной техники, ставит на ход еще и четырехколесную, начиная от реальных «доджей», продолжая детскими педальными машинками и заканчивая игрушечными самосвалами. Результат? На моих глазах на инвалидке-«моргуновке» разгонялся до 80 км в час!

А какие истории удалость подслушать! Рассказывали, как советские байкеры, что газовали напропалую на площади Ленина, однажды, бросив мотики в бурьян у Дворца бракосочетания, предстали перед милиционерами в образе комсомольцев-добровольцев. Какие кожаные косухи, какие шлемы-«гермаки» в конце 70-х, я вас умоляю. В основном оснащение отечественного производства - от мотоциклов до курток из болони.

Знакомый показал коллекцию советских мотоциклетных шлемов. Смотришь и удивляешься, как живы-то оставались эти ребята в случае полета! Но требуется, видимо, отдельное повествование, как от ГАИ во время облав на байкеров уходили проулками! Тут американские роад-муви про всяких там «беспечных ездоков» и рядом не валялись. Тут вам соцреализм в полный рост.

Брутальные мужики

Отлично смотрелся на своём «пепелаце» в стиле постапокалипсиса и товарищ Карпов. «Эту машину можно доводить до ума бесконечно, всегда есть что добавить», - усмехается владелец солидного автопарка в ретростиле. По внешнему виду транпорт – полный «армогедец», но ведь реально ездит. Кто-то привез старые мотоциклы на прицепе - а как иначе доставить несколько аппаратов, что есть в коллекции Николая Девятака? Кто-то добрался на своих «конях». Видел этакого сельского рокера на 5-м «ИЖаке» с коляской в естественных условиях – убитая дорога средь полей. А если агрегат не сразу заводится, как это было с мотоциклом «Ковровец» Романа Кобелева, то две человеческие силы «с толкача» его раскочегарят. Но круче всех в ряду двухколесной истории смотрелись две «Явы». Вишневого цвета, все в хроме – мечта советского юноши. Как нам с братаном, старшеклассникам 80-х, хотелось иметь такую технику! Но сурова проза жизни - от старшего брата по наследству достался блеклый подражатель «Восход-2», который мы и добили. А тут я и на чешском мотике покатался, и побибикал. Но все равно уже нет той радости.

Самым вооруженным, на армейском мотоцикле М-72 с ручным пулеметом на коляске, прибыл на встречу товарищ Ильин. По всей форме, в образе ефрейтора Красной армии – крутого бойца. Юра Мокшин в этот раз свой «Харлей» 1944 года оставил дома и приехал на настоящем «бумере» - мотоцикле ВМW 1949 года выпуска. Сколько стоит поставить на учет в ГИБДД такой вот раритет - тоже отдельная тема, не столько болезненная, сколь эротичная. «Тут только тронь, такие люди возбудятся!» - именно так комментируют любители авто-, мотостарины вопросы легализации своих коллекций.

На первом слете хабаровских любителей были и владельцы больших японских автомобилей. Но в день советской пионерии – 19 мая, когда большинство собравшихся на первую независимую выставку ретротехники прибыли в красных галстуках, ребята оказались не в фаворе! Хотя эти длинные тачки с велюрово-кожаным салоном хороши. Не было и любителей автомобилей «Волга», не было владельцев «ТАЗиков», они же «ВАЗ», они же «жигулевские». Ничего не знали о мероприятии и любители «москвичей» - видел я таких шоферов-412. К ним и обращаюсь: у вас есть возможность и экспонаты посмотреть, и себя показать. Стоит только к нам присоединиться.

Сколько стоит?

Кто-то покупает уже готовые изделия, кто-то достает экспонаты по знакомству. Повезло Роману Линнику – ему мотоцикл «Иж-3» первых выпусков в очень хорошем состоянии попался. «Да он 15 лет в гараже простоял», - усмехается владелец старого мотоцикла. Так что или вкладываемся деньгами, или тратим много времени и сил на «доведение до ходового качества» исторического экземпляра. Чего говорить за большие машинки, если детский педальный автомобильчик обходится коллекционерам в десятки тысяч рублей. А металлический грузовичок или там самосвал, с которым мы в детстве в песочнице играли, стоит несколько тысяч рублей! Или за солидное бабло покупаешь почти новую технику, или из убитого хлама, тратя время и силы, делаешь вещь! Не всем же так везет, как мужикам из Хабаровского компьютерного музея, что по случаю, на ровном месте, «подняли» три чемодана маленьких машинок 60 - 90-х годов выпуска. «В реальности два чемодана показываем сейчас. В третьем – техника, что требует восстановления», - усмехается куратор музея. «Малыми формами» в основном интересовались детишки, что попали на слет.

Есть идея

В процессе общения с неординарными людьми появилась мысль. Сделать общедоступным и публичным большой фестиваль любителей старины: авто-, мото-, радио-, вело-, видео- и прочей. Понятно, что многие знают и про Анатолия Насырова – клуб «Авторетро-100», или про коллекцию «живого звука» ресторатора Андрея Веретенникова. Но речь идет о «малых формах и объемах». И неважно - у вас целый автопарк исторических машин или отдельные экземпляры тех самых, советских магнитофонов. Первая независимая выставка ретромототехники показала, что с участниками можно договориться. Но им нельзя приказать или указать: «Мы - за! Только чтобы нам не указывали, что делать, как стоять и куда ехать. Мы сами доберемся, сами все привезем и сами все покажем и расскажем». Так было в этот раз – хозяева предоставили площадку для экспозиции, а все остальное – только за счет участников. Анархия? Нет, это свобода! Уже есть наметки и предложения от одного из музеев города. Присоединяйтесь! Ведь нас таких много на каждом километре, не только в Хабаровске, но и во всем мире.

Виктор Панин

Встретимся на «Ерофее»

Небольшую выставку исторических аппаратов на двух колесах можно будет увидеть 16 июня на «Ерофей-арене», где будет проводиться очередной фестиваль фигурной езды на мотоциклах.