Транспорт в Хабаровске: Акция, которой не было

Хабаровчане оказались не готовы сменить привычный вид транспорта. С 18 мая началась Всероссийская акция «На работу на велосипеде», призывающая россиян сменить привычный вид транспорта на велосипед.

Цель акции – показать, что велосипед может быть эффективной транспортной альтернативой, способствовать улучшению экологической и транспортной ситуации в городе. Кроме того, является отличным способом поддержания физической формы.

В этом году в числе участников акции был заявлен и город Хабаровск. Горожанам предложили сделать выбор в пользу двухколесного транспорта.

Но, как оказалось, здоровый образ жизни жители Хабаровска действительно поддерживают, а вот добираться на велосипеде на работу большого желания не изъявляют. На официальном сайте акции организаторы опубликовали итоговый список городов, жители которых приняли участие. Хабаровска в этом списке не оказалось.

«В акции я не участвую, но утром до бассейна езжу на велосипеде. Во-первых, по набережной так гораздо быстрее, а во-вторых, плюс физическая нагрузка к обычной тренировке», – поделилась Анастасия Левитан.

«Я раньше занимался бегом, а после того как бросил, понял, что стал терять форму. Теперь каждое утро устраиваю себе велотренировки. Но на работу я все-таки предпочитаю ездить на машине. На велосипеде с собой ноутбук не утащишь, да и оставлять велосипед на велопарковке пока побаиваюсь», – рассказал велосипедист Егор Саморядов.

Яна Сологуб