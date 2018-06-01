Открытие Хабаровска: Город славы и экономики

Воспитанники Хабаровского краевого Центра психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи заново открывали для себя родной город в канун его 160-летия. И себя в родном городе.

…Хабаровск - исторический город, город славы и экономики. Мы узнали, что тетя Андрея Корниенко знает очень много про самолеты. Наш Миша очень похож на летчика Водопьянова. И то, что в городе очень красивый музей, и там очень много интересного.

…Купцы сделали очень много для города, строили дома, здания, заводы, больницы, были меценаты. Купцы снабжали товарами в старину, везде была тайга, и доставляли продукты на пароходах, так развивалась торговля благодаря Чардымову, Богданову, Плюснину.

…Купцы помогали церкви и строили города, привозили меха, продукты, помогали бедным. Мы узнали со взрослыми, что исторические здания Хабаровска построены на деньги купцов, они приносили пользу городу. Узнали с друзьями, что город Хабаровск - город с богатым прошлым. Здесь бывал Чехов.

…Мы узнали, как спускаются на воду корабли, что дальневосточная библиотека изначально была торговым домом В. Плюснина.

…Мы посмотрели ключевое дело о городе Хабаровске, заводе Кирова, то, что наш город довольно спортивный, у нас развиты боевые искусства и о богатой истории города Хабаровска. Мне понравилось выступление про нанайского мальчика. Поучительная история, что нельзя отворачиваться от помощи.

…Много узнал интересного о Плюснине (я играл роль Петра Васильевича) – он купец, финансировал просвещение, бизнес, помогал армии во время войны, закладывал строительство церкви.

…Наш класс показывал историю о семье Богдановых. Моя роль была также важна - я играл Богданова. Наш воспитатель очень сильно переживала за это выступление. Она принесла свое пианино и играла музыку.

…Играл лихого казака. Лихо махал шашкой и рассказывал про казачью жизнь. В начале переживал, но в конце уже нет. Меня поразило, что пришли все: больные, косые, хромые. Ну, в смысле, что никто не подвел.

Заново открывали для себя Хабаровск: Анатолий Власюк, Роман Ковергин, Леша Федоров, Игорь Белобородов, Никита Щепкин, Руслан Малышев, Юля Опарей, Саша Таскаев, Семен Левченко, Роман Ковганов, Андрей Ермаков, Денис Деменев, Виктор Плохов, Иван Гордеев, Данил Якунин, Олег Иванов, Владимир Демидов, Денис Ситников, Артем Грабар, Данил Мельник, Вова Иванов, Сергей Росляков, Дима Никифоров, Андрей Бондарь, Катя Метелева, Даша Соколова, Родион Кулиш, Артем Григорьев

Кто-то из ребят прожил в Хабаровске целых 11 лет, а кто-то - 17. Главное событие завершающей учебный год четверти – ключевое дело – называлось: «Хабаровск, я просто люблю тебя!». Открытием для ребят стали имена знаменитых людей Хабаровска, страницы его истории и экономики, культуры и спорта. А в себе подростки с нелегкой судьбой открыли понимание друг друга, умение импровизировать и работать в команде, что «участие в ключевых делах учит дружбе, сплоченности, взаимопомощи», что они «стали лучше учиться» и «надо помогать друг другу», «друзья стали более открытые». И вот к какому интересному и важному открытию подвел юбилей родного города: «Я хотел, чтобы я был полезным».

Александр Петрынин, директор Центра, заслуженный учитель Российской Федерации

25 мая 2018 года состоялась официальная церемония вручения Александру Петрынину звания «Почетный гражданин Хабаровска». Поздравляем!