Декретные материалы в Хабаровском крае: Город, деревня - где жить с ребенком?

Без малого два месяца мы с Ванькой провели в гостях у моих родителей в деревне. Это время было настолько счастливым и беззаботным, что возвращаться в пыльный город совсем не хотелось. Рядом поддержка, круглосуточная забота и две самые лучшие няньки в мире.

Это такое счастье: родные люди, свежий воздух, возможность снова вздохнуть полной грудью (а не как в городе, в пол-легкого). Все рядом, под рукой и никакого общественного транспорта!

Это место, где отдыхаешь душой. Я частенько приезжала сюда, в Харпичан, в поисках ответов на самые сложные вопросы, чтобы разобраться со своими мыслями. Тут все становится на свои места, и порой я даже хотела остаться тут насовсем.

А что? Я тут выросла. И сыночек вырастет. Вот только сейчас, прожив практически 10 лет в городе и став мамой, понимаю, насколько непросто жить в таком месте. Тогда, в детстве, все казалось само собой разумеющимся, я не видела жизни другой, но сейчас отдаю себе отчет в том, что вода сама себя не принесет, печки сами себя не растопят, а картошка сама себя не вырастит.

Бесплатный фитнес

Именно эти «но» стали решающими, и я временно распрощалась с мыслью о переезде.

Во-первых, привозная вода. Водовозка (машина с огромной бочкой сверху) приезжает несколько раз в неделю, если не сломается… Но беда не в этом. После того как вода привезена, ее надо еще наносить в дом и в баню. И никакого фитнеса не надо!

А как искупать малыша в таких условиях? В свой первый приезд Ваня невзлюбил баню. Он закатил такую грандиозную истерику, что мы купали малыша только дома.

Далее топим печь, нагреваем воду, и только после этого можно готовить ванночку. А после купания воду хорошо бы как-то использовать, потому что просто так выливать такое количество жалко. Мы сумели найти ей применение.

Но нас было трое, не считая ребенка. Мы все делали по очереди: папа или мама занимались печками, приносили воду, мне нужно было только раздеть-одеть, искупать, намазать.

Это возможно, если ты живешь большой семьей: с мужем, братьями, сестрами, родителями. Но если ты молодая мамочка-одиночка или, например, супруга вахтовика (большинство мужчин в Харпичане работают именно так), придется все делать самой. Даже представить не могу. Мой сын очень долго был абсолютно ручным. Спал только на руках, стоило положить, моментально заливался ревом. А если бы я жила в деревне и муж уехал на заработки? А если бы у меня были двойняшки или погодки?

Порой мне снятся страшные сны, что я в деревне иду рожать второго. Брр… Просыпаюсь в холодном поту.

А люди в деревнях в прямом смысле этого слова работают, чтобы у них были вода и тепло. Отопление – печное. Сначала купи лес, потом, когда бревна распили на чурки, их расколи на поленья, после принеси в дом, нащипай лучинок и только после этого топи. Нехилый план. А если ты с маленьким ребенком? Ну, допустим, сбегать в дровяник и растопить печь я смогу, пробовала: оставляла спать в кроватке и сама быстренько-быстренько… А вот по поводу остальных вышеперечисленных манипуляций: можно нанять работников, они и распилят, и расколют, и в поленницу сложат. Не бесплатно.

Хотя для меня, теперь уже городской фифы, дрова – нерешаемая задача, деревенские девчата в этом особой проблемы не видят. Посадила кроху в кроватку или манеж и пошла за дровами. А уже может ходить сам, берешь его с собой.

Однажды моя подруга пошла за дровами, ее сын перевернулся в прыгунках и висел вниз головой, пока она не вернулась. Благо не запутался и не задушился (всякое бывает) - в этой истории все целы.

Спасительный пояс

Наверное, в деревенской жизни с маленьким ребенком выручит хипсит (широкий пояс с закрепленным на нем сиденьем для ребенка). Мы приобрели это чудо-изобретение только после того, как сыну исполнилось 7 месяцев. Его можно использовать, когда кроха научится уверенно сидеть. Есть и другие модификации слингов, которые подходят с рождения, и малышу спокойно, и у мамы руки свободные.

Честно сказать, корю себя за то, что не попробовала ничего подобного раньше. Переживала, что маленькому не понравится, да и стоит хипсит дороговато. Но это очень полезная вещь, потому как без нее переделать все деревенские дела невозможно.

Есть же еще и сарай с курами, и собаки, которым нужно варить кашу, и огород и т.д. и т.п.

Хотя с некоторыми делами мне удавалось справляться, пока Ванька спал, а родители были на работе. С удовольствием чистила снег: неплохой фитнес на свежем воздухе. Да и наводить порядок на своей территории - счастье неописуемое, как и в принципе свой двор.

Счастье смотреть, как ребенок строит в нем ледяные скульптуры или играет в своей песочнице, которую с любовью и заботой сколотили папа или дед. Ты уверена в этой песочнице на все 100%. В ней точно не будет осколков стекла, использованных шприцев, собачьих экскрементов, пустых банок из-под пива и т.д. В своей песочнице можно оставлять ведерки и грабельки без опаски, что их кто-то прихватизирует.

А еще в своем дворе можно соорудить ляльке качели. Вот счастья-то будет!

Не доставляется

Так хочется, как раньше, выйти во двор летом, в пижаме, в 6 утра, пока еще нет комаров, сесть на крыльцо, слушать, как поют птички, и ни о чем не думать, просто сидеть и наслаждаться моментом. Ну где в городе смогу себе такое позволить?

Зато в городе я смогу в любой момент съездить в магазин или аптеку и купить все, что мне необходимо. В нашей деревне с этим сложно.

Самой первой и самой большой сложностью было отсутствие детского питания в магазинах. Поэтому заранее, на кругленькую сумму затарившись в гипермаркете Комсомольска-на-Амуре всем необходимым, мы отправились в деревню. Хорошо, что взяли немного больше, в противном случае пришлось бы ехать и докупать (2,5 часа по гравийной дороге, практически бездорожью) или кому-нибудь заказывать… И так в Харпичане обстоят дела практически со всем: одежда, обувь, памперсы, виски и т.д. и т.п.

Магазины имеются, и не один, но ассортимент ограничен. Казалось бы, есть многое, но временами я добрым словом вспоминала пыльный город, в котором можно было найти все, что душе угодно. Особенно в тот момент, когда Ванька в совершенстве освоил технику ползания и во время смены подгузника начал уползать от меня. Застегивать липучки было уж нереально, и я приняла решение переходить на трусики-подгузники. Собрав сына с горем пополам, побежала по магазинам и нашла то, что нужно, только в одном, и то - последние. Здесь памперсы продают поштучно, потрошат пачку и торгуют по 25-28 рублей.

Но пожалела я о том, что не в городе в тот момент, когда сын приболел.

Экстренный вызов

День был тяжелый, нам с родителями нездоровилось. Налицо все признаки интоксикации, а в голове переживания: «Хоть бы не ротавирус. Главное, не заразить маленького».

Я держалась бодрее всех: нельзя раскисать, у меня малыш. Но ровно в полночь, когда ребенка вырвало, меня сковал страх. Мама еще не спала, я влетела к ней с криком: «Ему тоже плохо! Что делать?».

Ванька ревел у меня на руках взахлеб, и я вместе с ним. Я еще никогда не видела, как рвет таких крошек. Как его правильно держать? Как облегчить боль? Где в деревне отыскать врача в пятницу ночью? Но мама была спокойна и предложила подождать, мол, вырвало всего раз.

Через 15 минут история повторилась, мы засуетились не на шутку. Мама пыталась дозвониться и нашему фельдшеру, и в скорую по номерам из личного архива, но ни там, ни там не отвечали. А я, обняв малыша, старалась успокоить его (и себя заодно), приговаривая, что помощь уже близко. (Незадолго прочла, что, если младенец подхватил ротавирус, он может получить обезвоживание в течение 2 часов.) Казалось, счет идет на минуты. Да где же скорая, почему не отвечает?!

Мама тоже была на грани срыва. Папа уже подскочил заводить машину, чтобы отправиться за помощью.

- 112, мам! Единая служба, они всегда на проводе!

Это за день до рождения Ваньки, когда меня корчило от схваток, все операторы были заняты, и мне трижды предложили перезвонить позднее или оставить голосовое сообщение, но сегодня выдался более удачный день: нам удалось дозвониться с первого раза.

Мама объяснила ситуацию. Оператор переключил на районную больницу поселка Солнечный, мама слезно просила связаться с поселком Горин, где расположена ближайшая станция скорой помощи. Обстановка накалялась, мы не знали, сколько еще придется ждать и передадут ли информацию вообще. Ночь на дворе.

Ванька притих, сидел на ручках, смотрел телевизор и молча потирал глаза. Спустя 40 минут услышали, что к дому подъехала машина. Мы выдохнули.

Врач осмотрела малыша, сказала, что с ним все в порядке, порекомендовала пить жидкий кисель и поинтересовалась, по какому номеру мама пыталась дозвониться. Потому как служба 112 работает более чем оперативно и вышестоящему руководству уже доложили, что скорую вызвать невозможно.

Оказалось, что мама по старой памяти набрала номер, который сменили несколько лет назад. Было неловко, что врачи получили по шапке за это. Надеюсь, их не лишат премии из-за маминой нелепой ошибки.

Ваньке и правда полегчало, уже на утро он хохотал во весь голос и от вчерашней хвори не осталось и следа, но я еще долго не могла забыть того момента, как я просила у него прощения за то, что заразила какой-то дрянью…

Сложнее всего в маленькой деревне дождаться медицинской помощи. В Хабаровске я могу в любой момент записаться на платный прием, собрать кроху и помчаться, например, к лору. Тут же такой возможности нет. Ближайшее место, где можно попасть в частную клинику, все тот же Комсомольск. А до него 2,5 часа пути. Хотя, по городским меркам, это не так уж и долго…

Автомобильные истории

Сложнее в деревне без машины, но люди в большинстве случаев отзывчивые. Раньше за «спасибо», а сейчас за деньги могут подвезти. Есть, конечно, и поезд, и автобус, но ситуации разные бывают.

Помню, как я в школе сломала ногу, и мама бегала по деревне и искала того, кто может нас отвезти в травмпункт. На помощь пришли соседи. Они не только привезли нас в больницу, но и около четырех часов ждали. Очередь была бесконечная, и никаких «пропустите, пожалуйста» не было. Помню, как ревела от усталости и боли, от того, что сначала на прием, потом на рентген, потом опять на прием, а медсестры обсуждали на весь коридор с чем они будут пить чай…

Но настоящие приключения начались, когда мы поехали на прием через месяц. Мама заранее договаривалась с местным предприятием о машине. Оказалось, что в «наш день» ехала в Комсомольск большая, высокая, с кабиной. В таких обычно поставщики привозят товар в магазин. Самое то для человека на костылях. Даже не помню, как меня с гипсом умудрились запихнуть в нее.

На приеме врач принял решение снимать гипс. Но мы не рассчитывали на это и не взяли никакой обуви на сломанную месяц назад ногу. Дело было в мае, не особо холодно, мы просто надели носок, и так же, на костылях, я удалилась из травмпункта.

Вечером наш утренний попутчик не приехал. Отправились домой на автобусе. Те, кто когда-то ломал конечности, поймет, что такое кость, которая только-только срослась: наступать на ногу было очень больно. И, естественно, хорошо было бы ехать домой на машине, а не с четырьмя десятками попутчиков. Как я себя чувствовала на костылях в автобусе? Отвратительно. Все пялились, жалели, шушукались, но уступили нам с мамой место (да, 15 лет назад рейсовые автобусы набивались под завязку, и понятие «возить пассажиров строго по местам» водителям было не знакомо). И знаете, что хуже всего? Всю дорогу я чувствовала себя неловко, как будто обманываю всех: я же уже без гипса…

Герои, они рядом

Для меня, десятилетнего ребенка, эта поездка была огромным стрессом, но я даже не задумывалась, что чувствовала тогда мама. Для меня сейчас стресс отвезти ребенка в поликлинику. Потому что надо ехать на такси (хоть и 5 минут), потому что он будет орать, потому что придется его одевать-раздевать, а он этого не любит, и педиатра он не любит. Меня сводит с ума простейший алгоритм, а маме нужно было учесть столько всего.

Наверное, это только я всего боюсь. Боюсь ехать с сыном в город. Боюсь, что ударится, пока встает. Боюсь, что дернет за провод и его ударит током. Боюсь оставить его в комнате на полу одного, пока он играет. Боюсь отпустить его ползать по всему дому. Боюсь, что его поцарапает кот…Видимо, я – параноик, и надо быть гораздо проще!

Прекрасный пример перед глазами – мои родители. Может, конечно, они о чем-то и переживали в такие же моменты, но ни капельки страха или сомнения в их глазах я не видела. Никогда. Если что-то было нужно, они просто брали и делали.

Откуда берутся эти внутренняя сила и спокойствие? Влияет на это возраст, опыт, мудрость, желание помочь своему чаду или жизнь в глуши?

Но я точно знаю, что деревенские жители гораздо выносливее городских. И я не хочу, чтобы вы думали, что в нашей глуши все очень плохо. Это не так.

Сейчас здесь слишком непросто для меня. Мне прекрасно жилось в этой деревне маленькой девочкой, вместе с мамой и папой, которые справлялись с хозяйством, которые умеют вести быт, планировать отпуск, исполнять мои заветные желания, но сама я пока на такое не способна. Как мне кажется.

Хотя, может, стоит только начать…

Екатерина Серебренникова