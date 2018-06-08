Среда обитания в Хабаровском крае: Милосердие – слово вещее

В Хабаровском крае этих людей стараются не замечать так называемые благополучные граждане. Так называемые потому, что никто из нас не должен зарекаться от участи бездомных, как говорится, от сумы и от тюрьмы… Но если мы в своем мнимом благоденствии их стараемся не видеть, это не означает, что их нет.

Люди без определенного места жительства (бомжи) были всегда, есть и будут. Вопрос в том, как реагирует на это явление социум, а точнее, власть. Во всем мире существуют ночлежки, есть центры, в которых бездомным оказывается помощь. Где-то на это тратится больше денег, где-то меньше. Но не будем оглядываться на заграницу, которая, как выяснилось, нам не поможет. Обратимся по месту своего пребывания, то есть к Хабаровскому краю.

На всю нашу огромную территорию выделено 50 коек для размещения людей, оказавшихся по тем или иным причинам за гранью добропорядочного общества. Называется это учреждение Центр социальной адаптации. Именно сюда стекаются те, кто отчаялся получить помощь от близких людей (а далеко не у каждого они есть), кто потерял последнюю надежду найти приют и пропитание. Летом ищущих спасения значительно меньше, чем зимой, что вполне объяснимо – «под каждым кустом и стол, и дом». Но вот зимой…

Зимой бомжи мерзнут. И не просто мерзнут, а отмораживают руки и ноги. Чаще – ноги. Их подбирает полиция, или скорая, если найдутся неравнодушные люди и вызовут неотложку. В хабаровской больнице № 11 им оказывают помощь и чаще всего ампутируют ногу, а то и сразу две. Понятно, что таких больных никто не ждет у выхода, да и больнице их держать накладно – полисов медицинского страхования у них нет, а значит, никто не оплатит больнице койко-дни. Поэтому выписывают бомжей как можно раньше. Вот тогда они и попадают в Центр социальной адаптации.

Руководит этим Центром многие годы замечательный человек – Маргарита Козлова. Сейчас уже трудно сказать, сколько отчаявшихся бездомных людей прошло через ее руки и, не побоимся этого слова, сердце. Никто из тех, кто обратился сюда за помощью, не остался без внимания. Если палаты переполнены (а зимой это обычное дело), никого не выкинут на улицу, хоть в коридоре, но найдут место в тепле, накормят, окажут первую помощь. А потом начинается кропотливая и очень хлопотная работа персонала Центра. Вновь поступившим надо выправить документы, которых у них, как правило, нет, добиться, чтобы им дали определенную группу инвалидности, дождаться места в доме-интернате.

Но трудности поджидают работников Центра не только с оформление документов. Сами пациенты, которые попадают сюда, доставляют не меньше, а то и больше хлопот. У многих из тех, кто жил на улице, имеется психологическое отклонение – непреодолимая страсть к бродяжничеству. И как только повеют весенние ветерки, они покидают Центр, отправляясь в «свободное плаванье». Маргарита Васильевна рассказывает, что в Центре был пациент, который, попав сюда после ампутации ноги, по весне ушёл, а привезли его следующей зимой, уже с ампутированной второй ногой. Но ближе к лету, в инвалидной коляске, он опять собрался «на волю». Остановило его только то, что, упав с крыльца, он сломал руку. В конце концов общими усилиями инвалида удалось отправить в интернат.

Но в Центре на попечении его сотрудников оказываются не только бомжи, но и люди, ставшие бездомными по злой воле своих родственников. К нашему всеобщему стыду не редки случаи, когда стариков выкидывают из дома, получив от них дарственную или доверенность на продажу квартиры. Несчастных бабушек (а они в большинстве) привозят с улицы, с автобусных остановок, а они при этом все равно находят оправдание для своих детей. Восстановить старушек в правах на жилье практически не удается никогда – все сделано в рамках существующего законодательства. Дождавшись своей очереди в Дом престарелых, они отправляются доживать свой век туда. Но пока они находятся в Центре социальной адаптации, они окружены заботой и вниманием, находится одежда, оказывается медицинская помощь.

В Центре не так много сотрудников, но все они – люди отзывчивые, душой болеющие за своих подопечных. Верный помощник Маргариты Васильевны – её заместитель Сергей Башуров, который отдает все силы на то, чтобы попавшим в беду людям была оказана всесторонняя помощь.

Как уже было сказано, в Центр попадают бездомные после тяжелых операций, с ампутированными конечностями. О них неустанно заботится старшая медсестра Мария Баталова. Перевязки, обработка послеоперационных ран, при необходимости вызов врача – это ее забота.

Центр социальной адаптации – один на весь край. Помимо него, бездомных принимают общественные организации, которых насчитывается порядка пятнадцати. Но этого недостаточно. И хотя бытует мнение, что человек сам виноват в своих несчастьях, «милость к падшим» проявить призывал еще наш Пушкин. Может быть, пора государству прислушаться к заветам великого поэта? Ведь если хотя бы чуть-чуть снизить доходы руководителей тех же госмонополий, денег с избытком хватило бы на всех обездоленных.

Елена Веселова

Фото Андрея Дунаевского