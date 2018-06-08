Здравоохранение в Хабаровском крае: Человек слышит

Каждый пациент абсолютно индивидуален. Каждый раз в хабаровском филиале Научно-клинического центра оториноларингологии идут по уникальному пути

В 2012 году в здравоохранении Дальневосточного федерального округа произошло важное событие: в Хабаровске был открыт филиал ФГУ «Научно-клинический центр оториноларингологии». Цель его создания, по словам главного врача филиала Эдуарда Шапошника, сделать ближе и доступней высокотехнологичную медицинскую помощь дальневосточникам. На деле это значит, что дети и взрослые, лишенные слуха полностью или частично, получают возможность слышать, общаться, чувствовать себя полноценными людьми. А насколько это важно, можно судить по счастливым глазам родителей, которые привезли в хабаровский филиал своих детей.

Яна приехала в хабаровский центр из Лучегорска Приморского края вместе с сыном. Малышу всего год и четыре месяца. Еще в роддоме стало понятно, что мальчик почти не слышит. Дальнейшие обследования в Хабаровске и Приморье подтвердили диагноз – четвертая степень глухоты.

- Я нахожусь в постоянном напряжении, - рассказывает Яна, - ребенок очень подвижный, часто возникают опасные моменты, но предостеречь его невозможно, он просто меня не слышит. Кроме того, недостаток слуха влияет на речевое развитие детей и может отразиться на развитии в целом. Поэтому мы здесь.

Благодаря федеральной программе «Здоровье» Яна с сыном довольно быстро получили квоту на бесплатную операцию по кохлеарной имплантации в Научно-клиническом центре оториноларингологии. Была возможность оперироваться в Москве и Санкт-Петербурге, однако молодая мама выбрала Хабаровск:

- Маленькому ребенку тяжело переносить такие переезды, все-таки смена часового пояса, климата. И многие врачи, и люди с такой же проблемой, как у нас, советовали оперироваться в хабаровском филиале, сказали, что здесь очень хорошие специалисты.

Яна светится от радости и с нетерпением ждет, когда сыну снимут повязки и с ним начнут заниматься аудиологи, сурдопедагоги, психологи. Работа предстоит серьезная и долгая, но молодая мама вдохновлена примером маленьких пациентов, которым здесь установили имплантаты год назад: детки слышат и уже разговаривают.

- В хабаровском филиале Научно-клинического центра оториноларингологии на сегодняшний день работают грамотные специалисты, владеющие высокими технологиями, есть все необходимое оборудование, что позволяет оказывать достойную медицинскую помощь жителям Дальнего Востока, - рассказывает Эдуард Шапошник. - Доброй традицией в Центре стали визиты наших коллег из Москвы. В данное время с нами работают руководитель научно-клинического отдела по заболеваниям уха ФГУ НКЦО ФМБА России доктор медицинских наук, профессор Хасан Диаб и руководитель научно-клинического отдела аудиологии, слухопротезирования и слухоречевой реабилитации центра, кандидат медицинских наук доцент Антон Мачалов. Запланировано проведение 12 кохлеарных имплантаций, пять слухоулучшающих операций.

Надо отметить, что все эти операции были проведены за два дня. Кохлеарную имплантацию, которая в Европе длится более часа, а в России несколько дольше, доктор Диаб Хасан выполняет за двадцать-тридцать минут. На вопрос, как это у него получается, хирург отвечает сдержанно и просто: «Опыт». В год таких операций он делает примерно три тысячи, а за всю практику, начиная с 2005 года, – десятки тысяч.

- Любая операция требует очень больших навыков. Поэтому хирург должен постоянно тренироваться, работать, учиться, - рассказывает доктор Хасан. – Для этого у нас есть лаборатория, мы проводим курсы, обучаем студентов, ординаторов, аспирантов. К нам приезжают специалисты из России и других стран. Изначально мы использовали методики, уже разработанные в Европе (в России позже начали делать операции по кохлеарной имплантации). Мы усовершенствовали эти методики в своем исполнении. То есть мы постоянно работаем, разрабатываем новые навыки, подходы, упрощаем технологию проведения операции. Проводим мастер-классы в России и за рубежом – это Казахстан, Азербайджан, Узбекистан, Пакистан и многие другие страны.

Однако операция – это еще не последний этап в лечении. Слуховой аппарат, установленный хирургом, нуждается в настройке.

- Если слуховой аппарат усиливает звуки, то имплантат – это протез, который полностью заменяет орган чувства, в частности слух. Это чистая физика – сила тока, потенциал действия, - объясняет Антон Мачалов. - И то, как будет слышать ребенок, все ли он будет слышать, зависит от того, насколько хорошо врач, занимающийся настройкой имплантата, понимает, что в этот момент с пациентом происходит. Поэтому в России специалист, окончивший медицинский университет, должен получить второе направление в образовании – биофизика. Каждый пациент абсолютно уникален и индивидуален. Здесь, как и в хирургии, нет шаблона. Каждый раз нужно идти по какому-то собственному пути. Наша задача в итоге – создать для пациента максимально комфортные условия.

А еще врачам необходимы знания психолога, поскольку основной контингент Центра, приходящий по федеральной программе «Здоровье», - это маленькие дети. К трем-четырем годам у ребенка заканчивается развитие слухового и речевого центра, поэтому чем раньше сделана операция, тем легче будет добиться хорошего результата – получить возможность слышать и говорить. А таких маленьких пациентов доктор должен чувствовать и понимать.

- Благодаря нашему институту, нашей команде мы можем помочь пациенту. Мы получаем удовлетворение от того, что видим результат своей работы, - поделился доктор Хасан. - Когда приезжают пациенты, которых я оперировал десять лет назад, и они счастливы, здоровы - это самое приятное ощущение. Человек слышит… Это дает нам дополнительную энергию, дает желание и силы дальше работать. Мы живем этими чувствами.

Евгения Филитович