Высокие отношения в Хабаровске: Мазль тов, евреи и не только!

В Хабаровске впервые прошла Ночь в синагоге.

- Евреи - сложные люди, - сокрушался директор хабаровской синагоги. - Даже если на Земле останутся два еврея, то построят три синагоги. Один будет ходить в свою, второй – в свою. А вместе они не будут ходить в третью синагогу.

В дальневосточной столице одна синагога, и в нее евреи ходят, значит, живут дружно. Может, поэтому у организации ортодоксального иудаизма «Мизрах», как обещала «ночь» быть томной, так и случилось. Она была насыщена лекциями, песнями и плясками, ярмаркой «в еврейском местечке».

Хочешь кушать? Переводи деньги по банк-клиенту и наслаждайся настоящими израильскими фалафелем и хумусом. Толстым не станешь, но червячка заморишь. А потом снова в пучину лекций, разговоров об иудаизме, песен на иврите и на таком сегодня редком идише – языке ашкенази, европейских евреев.

Гости праздника познакомились с культурой и традициями еврейского народа, узнали об истории и ценностях евреев, приняли участие в экскурсии по синагоге и игротеке, посмотрели кино под звездами и театральную постановку о легендарном педагоге Януше Корчаке, который не бросил своих учеников и погиб в нацистском лагере.

«Нас хотели уничтожить, но мы выстояли. А теперь давайте покушаем»

Еда ждала хабаровчан на трех этажах. В молитвенном зале девушки с необыкновенно красивыми печальными глазами рассказывали о национальных праздниках. Тут же можно было «проиллюстрировать» повествования мацой, халой и яблоками с медом. Хала была вкусной, а маца двух видов – ручного и фабричного приготовления.

- Мед сделан пчелами из кошерного вещества, т.е. это не продукт жизнедеятельности некошерных, да и пчел мы не едим. Они больно жалят. По сути, мед - это цветочный сок, прошедший через особые трубки в теле пчелы и сгущенный ее ферментами. На Новый год (Рош ха-Шана) принято есть яблоки, макая в мед, для того чтобы год был богатый. Помимо яблок евреи едят рыбьи головы, чтобы всегда быть «в голове», т.е. лидерами. После праздника мы 25 часов не едим, не пьем, даже не умываемся, отрицаем все материальное, чтобы сосредоточиться на духовном, -поделилась Тамара Глуховская.

- Разговаривают ли молодые евреи на идиш или на иврите?

- В Хабаровске, как правило, нет. В семьях некоторые бабушки и дедушки разговаривали на идиш, например, мои. Они с Бердичева. А родители уже были в чистом виде русскоязычные.

- За кого будете выходить замуж? За русского или еврея?

- Главное, чтобы человек был хороший.

Рядом с яблоками - стол, где можно попробовать еврейский традиционный праздничный хлеб, который готовят из сдобного дрожжевого теста с яйцами.

- Хала символизирует единство еврейского народа. Мы ее кушаем в пятницу вечером после зажжения традиционных свечей, - рассказала Алия Шумарина.

Хала - символ манны небесной, ее часто посыпают маком и кунжутом, а также накрывают белым полотном (его значение - роса, покрывавшая манну). Помимо этого, имеет значение и различная форма халы. Плетеная «косичка» - любовь, причем в косичке из трех полосок теста каждая символизирует отдельное понятие: истину, мир и правосудие. Два куска шестиполосной халы должны напоминать о 12 хлебах в еврейском храме, предназначенных для 12 колен Израилевых. Круглый хлеб пекут для Нового года, он означает постоянство.

Маца - лепешки в форме половика из теста, не прошедшего сбраживание, разрешена к употреблению в течение еврейского праздника Песах.

- Именно в пасхальный седер (ритуальная семейная трапеза) мы едим мацу. Есть несколько порядков. Тогда, когда мы читаем библейские сказания, говорим благословение, съедаем по порядку мацу. Берем кусочек, макаем в мелконарезанную зелень и соленую воду, говорим благословение и делаем бутерброд из горькой зелени и мацы. В седер нужно выпить четыре бокала кошерного вина.

- А дети, а молоденькие девушки?

- В этом случае мы вино заменяем виноградным соком. Четыре бокала вина символизируют четыре этапа освобождения народа Израиля из рабства, которые мудрецы увидели в словах недельной главы «Ваера»: «…и выведу Я вас и избавлю от египетского рабства и спасу вас. Мощью великой и страшными карами. И возьму вас народом Cебе… и узнаете вы, что Я - Творец мира, Всевышний ваш, который вывел вас из Египта», - рассказала Дафна Томинова. – У меня, конечно, есть русское имя, то, что в паспорте. Но ведь мы находимся в синагоге, поэтому здесь я использую свое еврейское имя.

Много ли надо бедному еврею? Кусочек белого хлебца, а икра… да бог с ней, пусть будет черной.

Побывав на дегустации национальных кушаний, понял, как было тесно в Ноевом ковчеге.

В комнатке цокольного этажа женщина по имени Адель рассказала о приготовлении форшмака (блюда из селедки), лекаха (медового пирога со специями), маленьких пирожков ументаши (их еще называют ушами Амана) и кугла (лапши). Здесь же были образчики национальных кушаний.

По словам Адели, еврейская кухня содержит в себе блюда ашкеназской и сефардской кулинарных традиций, но есть и блюда эбраэли – грузинских евреев. Кстати, это одна из древнейших общин. В Грузии евреи появились около двух тысяч лет назад.

- Все вы знаете слово «цимес». И многие думают, что оно означает «хорошо», «то, что надо» или «очень вкусно».

Евреи согласно кивали головой.

-Так вот, цимес – десертное блюдо из моркови, это еврейская классика.

И после этих слов евреи согласно кивали головой.

Помимо моркови, цимес готовится из изюма, чернослива, меда, сахара и корицы. Все это тушится на медленном огне. Есть вариант с добавлением баранины. Тушится в этом случае мясо в собственном соку с луком, морковью и сухофруктами, естественно, еще дольше.

Записки на иврите

Рядом с дегустацией еврейских блюд детишки учились писать на иврите. Было видно, что древнее письмо давалась нелегко, но ребята кропотливо старались, как и положено еврейским детям. Мастер-класс проводила Нина Вишневская, преподаватель иврита.

- Вспомнилась легенда о Големе, существе из глины, которого маги-каббалисты оживляли при помощи куска бумаги, на котором была написана молитва на иврите… Бумагу клали в рот глиняному человеку. Есть магическая, тайная подоплека в этом языке?

- Говорят, что есть. Буквы имеют и цифровое значение. Можно записывать имена такими цифрами.

- Легенду о Големе можно трактовать и так: учитесь писать и станете живыми.

- Совершенно верно. Языку более трех тысяч лет. Он менялся. Говорят, что язык был к началу двадцатых годов уже мертвым. Это неверно. В четырех городах Израиля говорили на иврите. Этот язык в первую очередь существовал как письменный. Евреи общались во всем мире на иврите, а говорили на языке той страны, где жили - и на идиш, и на ладино. Евреи были многоязычными.

- А зачем нужно разговаривать на родном языке?

- А как же! Народ остается народом, когда его представители говорят на своем языке! Когда я начинаю свои занятия, то всегда говорю: «Оживите язык, который есть внутри у всех вас. Его нужно оттуда достать». Это труд. Это важный труд. Когда вы начинаете учить язык, вы начинаете учить и историю своего народа. Сегодня в Хабаровске евреи не говорят на иврите. Они его учат.

Слово раввина

- Как живут евреи в Хабаровске? Община развивается. Много появилось новых ребят, которые интересуются историей, традициями и религией своих предков. За годы свободных лет мы видим интерес у людей к поиску смысла жизни. У нас его многие находят.

- Для чего нужно человеку знать свои корни?

- У каждого человека есть психологическая потребность принадлежать чему-то. Россия - это не народ, это - страна проживания. Что касается народа…Я - россиянин, и я еврей. Так же, как и в других имперских странах, а Россия, как и Америка, имперская страна, предоставляются равные возможности для всех граждан. Если ты еврей, ходи, исповедуй свою веру, воспитывай, исходя из традиций, своих детей.

- Есть ли в дальневосточной столице антисемитизм?

- Хабаровск - мирный город. Про власть и говорить не имеет смысла, потому что она сегодня однозначно повернута лицом к общине. Во всех наших начинаниях и инициативах мы видим поддержку и защиту. Еврейская община сегодня несет добро, позитив. У нас заботятся старшие о детях, дети о престарелых родителях. Молодежь обучается правильным ценностям, подталкивается к созданию семьи. Что касается бытового антисемитизма, то он, к сожалению, всегда был, есть и будет. Потому что есть силы зла, и они привлекательны. Бог создал мир со свободой выбора. Если зло не будет привлекательным, у человека не будет свободы выбора. Это основа мироздания.

Анекдот от раввина

Есть в еврейском фольклоре персонажи – сионские мудрецы. Один такой мудрец пошел в баню. Приходит, а там - бассейн, плавают голые мужчины. Он разделся и испугался. Чего он испугался? Все в бане голые, все одинаковые. «Как я себя узнаю», - подумал мудрец, повязал на палец ноги красную ниточку и прыгнул в бассейн. Поскольку он был шлемазлом (неудачником), слетела с ноги ниточка и прибилась к ноге другого человека. Мудрец подходит к нему и говорит: «Уважаемый! Я знаю, кто вы, а не могли бы мне сказать, кто я?».

Шолом алейхем

Эти слова из песни долго звучали в голове, конкурируя с «Хава Нагилой», «Тум-балалайкой» и другими песнями популярного в СССР американского дуэта «Сестры Берри». Звезды над синагогой были высокие, как и положено в еврейском местечке. Кульминацией, конечно, был свадебный обряд – Хупа, собравшая полный молитвенный зал в синагоге (даже на балконе стояли люди). Лицо невесты покрыто толстой вуалью. На голове у жениха - кипа. Обмен кольцами и разбивание бокала. На еврейской свадьбе жених и невеста бьют посуду со смыслом. Это объясняют как привнесение в радость свадьбы умеренности и памяти о трагедиях в истории еврейского народа. Более известной является версия о том, что стакан разбивается в память о продолжающемся трауре по разрушению Иерусалимского Храма.

После свадебного обряда - лекции. Например, «Как сделать нефть из воздуха, а помидорчики-черри из мусора». Эта тема актуальна всегда, в том числе и не для евреев.

- Не стоит бояться «чужой» религии, ведь заповеди во всех вероисповеданиях одинаковы. Благодарю администрацию Хабаровска за то, что поддержали ребят из нашего волонтерского центра, которые уже давно хотели организовать такую акцию. Нам бы хотелось, чтобы все увидели, что мы открыты и независимо от вероисповедания можем найти общий язык, - сказал Вадим Кацман, директор религиозной организации ортодоксального иудаизма «Мизрах».

Напомним, что на «Форуме городского сообщества Хабаровска: Цели. Результаты. Перспективы» проект «Ночь в синагоге» выиграл грант – 90 тысяч рублей.

Мазль тов, евреи и не только! Хорошо кушайте и не менее хорошо живите! И захаживайте в синагогу, особенно на такие праздники. Дорожка, считайте, протоптана.

Юрий Вязанкин