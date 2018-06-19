Хабаровский край: Спросить президента или реакция на местах в 4 актах

Как сработала группа быстрого реагирования на вопросы Владимиру Путину в Хабаровском крае .

7 июня в прямом эфире президент России два с лишим часа отвечал на вопросы простых и не очень граждан страны, которые еще на один срок сочли нужным оставить его в этой должности. Несколько заданных Владимиру Путину вопросов касались и Хабаровского края. «МД ХХI век» попытался отследить реакцию на вопросы и ответы на уровне региона.

Акт 1. Творческая натура за качество жизни

Инженер из Комсомольска-на-Амуре Петр Литвинцев, вопрос которого попал в эфир прямой линии с президентом России Владимиром Путиным, оказался художником и писателем, в жизненных планах которого не значится возвращение на авиазавод имени Гагарина. С него его сократили в прошлом году. Наш корреспондент побеседовал с молодым комсомольчанином.

- Вы действительно переживаете из-за потери работы на КнААЗе?

- Вопрос я задавал не о заводе. Я спрашивал о городе в целом. Хотел узнать, почему в Комсомольске-на-Амуре, на территории опережающего развития, в городе особого президентского внимания очень сложно найти работу, особенно с официальным трудоустройством, почему наши заработные платы вместе с северными надбавками ниже заработных плат хотя бы даже Хабаровска, почему в городе ощущается нехватка некоторых врачей-специалистов. В принципе, это всё я и спросил у президента. Просто не ожидал, что вопрос дойдёт до эфира. В связи с этим пока только отхожу от полученного шока.

Сам я писатель, издал книгу в прошлом году. Поэтому в вопросе все очень четко и грамотно сформулировал и отправил на сайт по сбору вопросов. И когда мне вчера стали звонить и говорить, что по телевизору услышали мой вопрос, на меня это произвело ошеломляющее впечатление.

- Вы на самом деле вынуждены зарабатывать на жизнь покраской крыш?

- Волонтеры немного ошиблись насчет того, что я крашу крыши. Я говорил в разговоре волонтеру, когда они мне перезванивали и спрашивали обо мне, что когда-то, в частности, и стену красил, и крыши крыл - зарабатывал и подрабатывал как мог. И он, наверное, решил, что я сейчас крашу крыши. Сейчас я состою на учете в Центре занятости и нигде не подрабатываю. Я всегда увольнялся сам ранее, а с последнего места работы - авиазавода имени Гагарина - меня сократили в январе 2017 года, с должности инженера. Все в должном порядке уведомили и согласовали, написали положительную характеристику. У меня претензий к заводу нет. Я в своем вопросе Путину не просил искать мне работу. «Наехали» на директора Центра занятости населения. Это очень хороший человек, совершенно порядочный, я с ним сегодня уже встретился. Губернатор края Вячеслав Шпорт собирается меня найти. Зачем? Я на авиазавод и не хочу возвращаться. Он что, принудительно меня туда вернуть хочет?

- Приглашение на встречу с губернатором уже поступило вам? По его собственным словам, он готов встретиться с вами уже сегодня или завтра.

- Я не только инженер. Инженер я по образованию, так как окончил университет по специальности «самолетостроение». Я еще и писатель, и художник, люблю публично выступать, например, с лекциями, защищать какие-то проекты, проводить тренинги, семинары. Спасибо, конечно, Вячеславу Шпорту за такую заботу. Пока со мной не связывались. Что же до моей художественной творческой деятельности, то недавно мои картины участвовали в выставке во Владивостоке. Я очень надеюсь, что СМИ, хотя бы какие-то, напишут, как все было на самом деле. Авиазавод тут точно ни при чем.

Напомним, что утром 8 июня губернатор, отправляясь с рабочей поездкой в Солнечный и Комсомольск-на-Амуре, заявил журналистам, что готов вернуть инженера на авиазавод.

- Мы сейчас разберемся, его найдут. Я приеду в Комсомольск, постараюсь с ним встретиться, поговорить. Первое: я ему помогу найти работу - 100%, - сказал Вячеслав Шпорт.

Он добавил, что накануне связывался с заводом, где ему сообщили о нескольких сотнях вакансий и о наборе квалифицированных специалистов.

Акт 2. Первым делом — самолеты

Строили, строят и будут строить.

Между тем краевые власти отреагировали на адресованный президенту вопрос о Комсомольске и авиазаводе по законам почти военного времени. Уже утром в пятницу представителей СМИ собрали на экстренный брифинг о перспективах регионального самолетостроения.

Ответ держал Алексей Абросимов, начальник управления обрабатывающих отраслей промышленности регионального минпромтраса. С места в конвейер он заявил, что

сокращений на авиастроительных заводах не было и нет.

- Мы отслеживаем все вопросы, касающиеся обеспеченности кадрами предприятий самолетостроения, и, по нашей информации, как такового сокращения на этих предприятиях нет. Специалисты, которые, возможно, только в перспективе останутся со сниженной загрузкой, смогут пройти переобучение. Случай, который озвучен, имеет частный характер, и с ним еще предстоит разобраться, - рассказал Абросимов.

- Я думаю, учитывая перспективу заказов, новые рабочие места даже еще будут созданы. Вместе с тем, наряду с модернизацией, которая проводится на предприятиях, возникает баланс потребности и повышения производительности труда, что подразумевает замену множества операций трудом одного работника. Но, как я сказал, никаких планов по сокращению на предприятиях нет, а если же реализуются программы, которые задуманы, то у нас будет еще и рост числа работников, - добавил представитель министерства промышленности региона.

Начупр Абросимов также максимально подробно рассказал о текущей и перспективной загрузке комсомольского авиазавода им. Гагарина (филиал компании «Сухой») и Комсомольскиогона-Амуре филиала «Гражданских самолетов «Сухого».

Авиазавод выполняет государственный заказ Минобороны России, это контракт сроком до 2020 года, ежегодно передается заказчику 10 самолетов Су-35С, строятся перспективные авиакомплексы Су-57, собираются самолеты для иностранных заказчиков: Су-35 для Китая и Индонезии. Готовится к подписанию еще один крупный экспортный контракт, но заказчик пока не называется. Основная продукция филиала ГСС - лайнеры «Сухой Суперджет 100».

Алексей Абросимов рассказал, что оба авиазавода готовы участвовать в проекте по строительству российско-китайского широкофюзеляжного самолета CR929, в частности, производить для него различные комплектующие:

- На предприятиях имеются серьезные модернизированные мощности, имеются специалисты высочайшего уровня, со всеми этими преимуществами планируем в этот проект влиться. Более того, помимо версии «Сухой Суперджет 100», полным ходом ведется проработка проекта пассажирского лайнера «Сухой» на 75 мест. Отрасль авиастроения развивается полным ходом, у нее прекрасные перспективы. На КнААЗе сейчас трудится около 12 тысяч человек, в филиале ГСС - 2 тысячи человек.

В свою очередь, глава региона, комментируя прямую линию с президентом, отметил его осведомленность по теме авиастроения в регионе:

- Он полностью в теме. Я, опять же, готов был что-то подсказать, если бы глава государства меня спросил, но ему не надо подсказывать, он полностью в курсе - и в том, что касается производства боевой техники, и в том, что касается наших гражданских лайнеров «Сухой Супреджет-100». Я горжусь таким президентом.

Акт 3. Смешные и реальные «подвиги» гектара

Край прирастает селами без больших начальников

Еще одним вызовом для региональной власти стали прозвучавшие на прямой линии с президентом жалобы на различные трудности с получением «дальневосточных гектаров» на территории Хабаровского края. В частности, был приведен пример жительницы Москвы, которая получила участок земли более чем в 300 км от Хабаровска.

- Когда в блоке вопросов о «дальневосточном гектаре» прозвучала фраза «хорошую землю расхватали чиновники», мне стало даже смешно. Я готов был ответить, если бы меня спросил Владимир Владимирович, но он сам квалифицированно ответил, сразу видно, что глава государства полностью в курсе всех дальневосточных вопросов, - сказал Вячеслав Шпорт журналистам. Он добавил, что ни он, ни большинство его заместителей не подавали заявок на получение гектара: - И мы не берем именно по этой причине – чтобы не возникло потом разговоров, что чиновники разобрали лучшую землю. Пусть люди берут, а мы как-нибудь потом. Я думаю, нам хватит, земли у нас много. Что касается мер поддержки, то, я считаю, у нас самая лучшая система поддержки «гектарщиков». Достаточно сказать, что мы сейчас создаем первый в истории новый населенный пункт на «гектарах» - село Дальневосточное, - отметил он.

Справка «МД XXI век»

Программа "Дальневосточный гектар" предоставляет гражданам РФ право на бесплатное получение земельного участка площадью до 1 га на Дальнем Востоке. С 1 июня 2016 года программа вступила в действие для дальневосточников, а с 1 февраля 2017 года - для жителей остальной территории России. Оформить участок по программе "Дальневосточный гектар" можно на интернет-портале "НаДальнийВосток.рф". В течение первого года заявителю необходимо определиться с видом использования участка, через три года задекларировать освоение, после пяти лет безвозмездного пользования участок можно получить в собственность или длительную аренду.

Тему гектаров продолжил на брифинге для журналистов первый заместитель председателя правительства региона по вопросам инвестиций и приоритетных проектов Юрий Чайка. Он сообщил, что жительница Москвы имела возможность взять гектар в 30 км от Хабаровска - свободные участки есть в районе формирующегося села у поселения Кругликово в районе имени Лазо (то самое Дальневосточное). Он добавил, что в радиусе 300 км от Хабаровска находятся морское побережье региона, вся Еврейская АО, часть Амурской области и Приморья.

- С «дальневосточным гектаром» в Хабаровском крае дела идут хорошо, более 8 тысяч граждан уже оформили права на земли и, самое главное, некоторые уже приступили к их освоению, - рассказал зампред Чайка. - Раньше мы получали больше вопросов о выдаче гектаров, а сейчас основные связаны с освоением, и здесь мы оказываем различного рода поддержку, в том числе и финансовую, для реализации тех проектов, ради которых земля бралась. Моя оценка: всё идёт нормально. У нас минимизировано число отказов гражданам, за май сейчас посмотрели — ни одного, 100% заявок удовлетворяется. Он отметил, что у чиновников нет исключительной возможности взять тот или иной участок, они выбирают землю таким же образом, как и все остальные:

- Основная масса пользуется электронной системой «НаДальнийВосток.рф», которая удобна и как раз таки позволяет избежать личного общения с чиновниками: первый документ, который видят люди, это пришедший по почте договор, его просто нужно подписать и идти осваивать гектар. Сегодня утром я проверил, сам зашел в систему, нарисовал земельный участок рядом с Хабаровском, в Кругликово, в 27 км от города. Система дала это сделать, участок прошел проверку. Так что на самом деле хорошая земля есть гораздо ближе, чем в 300 км. Люди ведь сами выбирают место, где им взять гектар.

Из 8 тысяч получивших бесплатную землю около 1500 человек - жители других регионов, Юрий Чайка не исключил, что это бывшие дальневосточники, которые в перспективе предполагают вернуться.

Зампред уточнил, что пользователи "дальневосточного гектара" в крае уже получили поддержки на 130 млн рублей из различных источников финансирования.

- Меры поддержки появляются достаточно быстро, мы адаптируем меры поддержки по программе сельского и крестьянско-фермерского хозяйства, которые являются еще и гектарщиками, имеют преимущества при получении грантов. У нас в Фонде развития предпринимательства есть заём "Дальневосточный гектар", есть проекты, которые получили поддержку по системе "Почта банка", это уже федеральная поддержка. Мы оценивали, где-то на 130 млн средств целевых уже ушло на поддержку наших «гектарщиков», - сообщил Юрий Чайка.

Он также сообщил, что уже в этом году к селу Дальневосточное проведут электричество, а в 2019 году построят автодороги.

- Инфраструктуру строим, и мы уже достаточно далеко продвинулись, фактически на те четыре первые компактные территории, под которые мы проектируем инфраструктуру, уже разрабатываются планы, чтобы понять, куда вести, что строить. В планах у нас - уже в этом году привести электричество в наше первое поселение, рядом с селом Кругликово, и на следующий год у нас строительство автомобильных дорог. Средства запланированы, большую помощь оказывает Министерство по развитию Дальнего Востока, потому что предусмотрены средства, в том числе в рамках единой субсидии, то есть мы инфраструктуру строим 50 на 50, - сказал Юрий Чайка.

Если все заявители в районе нового села Дальневосточное под Кругликовым построят дома, то население этого муниципального поселения удвоится. Еще три новых населенных пункта также могут получить инфраструктуру благодаря большому количеству (более 100) «гектарщиков». Это Елабужское сельское поселение, Краснознаменка и Свечино на Петропавловском озере.

Акт 4. Мост как свет в конце тоннеля

Что даст краю железнодорожный переход на Сахалин

По оценке губернатора Хабаровского края Вячеслава Шпорта, если на Дальнем Востоке начнется строительство мостового перехода с материка на Сахалин (о нем также говорилось в ходе прямой линии), это даст развитие четырем районам Хабаровского края.

Проект строительства транспортного перехода с материковой части России на остров Сахалин необходимо оценить с точки зрения экономической эффективности и геополитики, отметил во время общения с гражданами 7 июня президент Владимир Путин.

- Для нас это очень важный проект, проект века для Хабаровского края. Это жизнь как минимум для четырех районов нашего края, где нет дорог - ни железных, никаких... Это на много лет и работа промышленности, и работа для тех отдаленных северных районов, по которым пройдет эта дорога к мосту, и новая жизнь для Николаевского, Ульчского, Комсомольского районов - новые импульсы развития, - сказал глава региона журналистам в пятницу.

Он добавил, что Хабаровский край поддержит проект.

- Мост нужен. Это не только мост, но и новая железная дорога и у нас, и на Сахалине. Это не только развитие территорий, где пройдет железная дорога, но и серьезные инвестиции. Проект этот комплексный, связан и с развитием портов, в перспективе может стать частью транспортного коридора в Японию, - высказал свою позицию зампред хабаровского правительства Юрий Чайка.

Справка «МД XXI век»

В 2013 году вопрос о строительстве моста на Сахалин активно продвигал бывший полпред президента в ДФО и первый министр по развитию Дальнего Востока РФ Виктор Ишаев. Тогда он отмечал, что мост позволит России получить дополнительные возможности выхода к Тихому океану, а соответственно, новые возможности для экономического роста. В настоящее время у России есть два выхода к Тихому океану — железнодорожная магистраль Транссиб, которая проходит через всю Россию с запада на восток, и альтернативная ей Байкало-Амурская магистраль (БАМ).

Сейчас проект строительства моста или тоннеля на Сахалин - это часть государственной стратегии развития транспортной системы России. Приоритетным вариантом возможностей стройки века сейчас считается вариант железнодорожного моста через пролив Невельского. Как альтернативные рассматриваются проекты тоннеля или дамбы. Всего длина железнодорожной ветки на остров должна составить 580 км, она соединит хабаровское Селихино и сахалинский Кыш.

По данным ТАСС, РЖД планировала начать проектирование транспортного перехода с материковой части России на Сахалин и разработку ТЭО перехода на Хоккайдо в 2018 году.

Стоимость первого этапа проекта создания прямого железнодорожного сообщения с Японией, предусматривающего возведение постоянного перехода с материка на Сахалин, оценивается примерно в 400 млрд рублей, сообщал вице-президент РЖД Вячеслав Павловский. О реанимировании планов соединения Сахалина с континентальной частью страны Путин сообщил во время ежегодной прямой линии в июне 2017 года.

Сергей Мингазов,

шеф-редактор радио «Восток России», специально для «МД ХХI век»