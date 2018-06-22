Школьники Хабаровского края об экологии: Мусорная сказка

Усовский Дмитрий, 12 лет. МАУДО ДЭЦ «Косатка», Хабаровск

Валяется, шелестит, трепыхается на улице мусор. Бумажки, пластиковые бутылки, целлофановая пленка. Ветер подул, и разлетелись они в разные стороны.

Дворник увидел такой кавардак, схватился за метлу и вдруг слышал чей-то спор о том, какой мусор пользы больше приносит?

Громче всех кричала газетная бумага:

— Я быстрее всех разлагаться в земле буду! Я сделана из дерева, я чистая!

— Нет! — возмутилась пластиковая бутылка. — Ты забыла, что на тебе типографской краской напечатали, а там вредный свинец. Если он в землю попадет, то беда будет.

Окурки табачные, которые тоже из бумаги, свое слово сказали:

— Мы тоже бумажные, мы теперь чище стали.

Опять бутылка возмутилась:

— На ваше гниение потребуется время. А бутылочка из пластика будет лежать смирнёхонько сто лет, ничего ей не сделается.

Тут прошла дачница, подобрала бутылку и унесла на дачный участок поливать цветы.

Дворник сказал:

— Мусор может служить людям. Только надо к нему правильно относиться, к каждому свой подход нужен.

И разложил мусор по разным бакам: стекло к стеклу, пластик вместе собрал, а книги, газеты и журналы бечевкой перевязал и на макулатуру сдал!

А ветер подхватил и сказал: «Молодец, все бы так делали!»

P.S. На страницах «МД XXI век» - сочинения, сказки, рисунки ребят - участников творческого конкурса «Бережем Планету вместе», который в феврале этого года проводил Хабаровский краевой центр развития детей и юношества. В конкурсе 2018 года приняли участие 755 ребят из Хабаровска и Комсомольска-на-Амуре, Амурского, Бикинского, Ванинского, Верхнебуреинского, Вяземского, Комсомольского, Нанайского, Николаевского, Охотского, Ульчского, имени Лазо, имени Полины Осипенко, Советско-Гаванского, Солнечного, Хабаровского районов.

Детские экологические сказки собраны в красочный сборник, который на днях выйдет в свет. Издание адресовано воспитателям, педагогам дополнительного образования, учителям образовательных учреждений и может быть использовано для занятий по экологии и окружающему миру с детьми разного возраста, ведь сказки помогают воспитывать в детях чувство любви к природе, чувство ответственности за мир вокруг и показывают красоту родной земли, делают занятия более интересными.