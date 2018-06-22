В Хабаровске ужесточили требования к организации детского отдыха

В Хабаровске меры безопасности усилены во всех лагерях с дневным пребыванием несовершеннолетних.

Количество детей, которые стали участниками нынешней летней оздоровительной кампании, - рекордное. Более сорока восьми тысяч подростков окажутся в пришкольных лагерях и на загородных базах отдыха. Это 81% от всего количества школьников Хабаровска.

- Особое внимание уделяется организации питания и соблюдению санитарных норм. На контроле медицинское обслуживание образовательных учреждений. За последние годы у нас не было чрезвычайных происшествий при организации летнего отдыха, - рассказала депутатам начальник отдела городского управления образования Ирина Всеволодова на заседании комитета по социальным вопросам Хабаровской городской думы.

Не исключено, что на меры по усилению бдительности повлияла внеплановая проверка, инициированная Роспотребнадзором за пределами краевой столицы. Специалисты ведомства на прошлой неделе отправились в лагерь «Созвездие». После того как около четырехсот школьников (вся смена «Крылья Леонардо») были возвращены родителям на три дня раньше срока. Администрация лагеря заверяла: это в чистом виде профилактическое действие, продиктованное техническими неполадками, связанными с перебоями горячего водоснабжения. Нормы СанПин вынуждали распустить детей по домам. Тем не менее было проведено эпидемиологическое расследование. Из-за него пришлось отложить начало следующей смены. Проверяющие не нашли возбудителей кишечной инфекции. Ни в самом пищевом блоке, ни у персонала загородного лагеря. Тревогу признали ложной. Горячее водоснабжение восстановлено, и с 19 июня школьники начали прибывать в «Созвездие».

Проблем с заполнением этого образцово-показательного места отдыха подростков не возникает уже много лет. В целом же, по словам заместителя начальника отдела городского управления по делам молодежи и социальным вопросам Ильи Кузнецова, в последнее время заметно сократилось количество детей, которые отдыхают в загородных лагерях. Одна из веских причин - увеличение стоимости путевок.

Большой популярностью у хабаровчан стали пользоваться пришкольные площадки с дневным пребыванием. Именно благодаря этому виду работы с детьми городские педагоги заговорили о новом летнем рекорде. Часть средств за путевку родителям компенсирует городской бюджет.

Михаил Сергеев