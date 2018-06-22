Автобусную артерию на северо-западе Хабаровского края «пережимает» денежная нужда

В Хабаровском крае расстояние от рабочего поселка Чегдомын до села Средний Ургал напрямую составляет примерно пять километров. Если ехать на машине – то около десяти километров. В денежном эквиваленте – 250 рублей.

Раньше было гораздо дешевле. Инфляция по-верхнебуреински? Нет, вполне адекватная цена. Потому что четверть «штуки» - это стоимость услуг такси. Автобусы теперь ходят редко. В некоторые соседние села не ходят вовсе.

«Раньше автобусы ходили каждый час, - рассказывает местная жительницы Наталья Николотова. – Потом оставили четыре рейса в день. Сейчас из Чегдомына в Средний Ургал автобус идет в 7:25 утра, обратно – в 18:00. Народу собирается столько, что автобус набит битком. Те, кто не влез, «скидываются» на такси. В итоге тратят пятьсот рублей в обе стороны. А как иначе добираться?».

Автобусное сообщение в этих местах - не роскошь, даже не средство передвижения, а жизненная артерия. Шахтеры, врачи, учителя из сел Ургал, Новый Ургал, Средний Ургал ездят в Чегдомын на работу. Жители районного центра, в свою очередь, едут в «Ургалы» на дачи. Ходят слухи, что межпоселковый общественный транспорт вскоре вовсе перестанет ходить.

Перевозки здесь осуществляет только одна компания - ООО «Автотранс 1». Но из десяти принадлежащих фирме автобусов работают только два.

Спасение в такси

«Я даже обращался в прокуратуру, чтобы те повлияли на владельца ООО «Автотранс 1», - сообщил Петр Захарченко, глава сельского поселения Средний Ургал. – Но в надзорном ведомстве мне сказали, что не могут повлиять на него, так как он частный предприниматель. Раньше людей возил на своем микроавтобусе еще один частник, но он тоже прекратил работу. Народ сильно волнуется. Люди ведь не только на работу ездят. Старикам, например, надо добраться до Чегдомына, чтобы купить лекарства».

По словам Захарченко, таксисты пока не поднимают цены на свои услуги. Видимо, сознательность местных водителей выше желания заработать прибыль. Что же касается автобусов, то этой отрасли, видимо, придется переходить на муниципальное или краевое субсидирование. Иного выхода Олег Юнчан, директор ООО «Автотранс 1», не видит.

«Автобусы перестали ходить, потому что нет водителей, - говорит бизнесмен. – Поэтому мы отменили рейсы, например, на Новый Ургал. Из-за низкой зарплаты люди стали уходить. Мы бы подняли заработную плату, но с этого года произошло увеличение МРОТ, повысилась стоимость бензина и запчастей. По этой причине издержки стали расти. А мы и так все эти годы работаем себе в убыток».

Конкуренция рассудит?

В Чегдомыне прошло совещание, на котором поднимался вопрос о возможности выделения субсидий на покрытие выпадающих доходов. В скором времени будет определена сумма, которая требуется для поднятия зарплат водителям автобусов. После этого местная власть начнет искать деньги. Судя по всему, не повезет какой-либо отрасли вроде здравоохранения или образования. Именно оттуда придется «отщипывать» денежный кусок.

«Ни край, ни поселок ранее на постоянной основе не субсидировали автобусный транспорт в Верхнебуреинском районе, - продолжает Юнчан. – Два года назад субсидию нам выделила администрация района, но это была единовременная помощь».

А где же панацея многих экономических болезней развитых стран – ее величество конкуренция? Увы, в Верхнебуреинском районе за многие годы ООО «Автотранс 1» так и остался монополистом на рынке пассажирских перевозок. Может, и рады были бы соперникам – померяться силами да кровь разогнать, но никто из компаний не хочет заходить на северо-запад обжитой (назовем ее так) части Хабаровского края.

«В тех местах пассажироперевозки не очень рентабельны, - считает Юрий Васильев, директор ООО «Васильев». - Это постоянная проблема отрасли. В Ванино и Советской Гавани у нас примерно такая же ситуация, но у нашей компании там есть дальнобойный рейс. Он приносит какие-никакие деньги. Плюс мы осознаем социальную значимость своих маршрутов. Какие-то маршруты субсидируются местными властями, но этих денег не всегда хватает».

Однако Васильев солидарен с Олегом Юнчаном: муниципальные власти все равно должны помогать транспортникам. В этом случае услуги пассажирских перевозок могут стать рентабельными.

Андрей Канев