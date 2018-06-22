Хабаровский край: Мудрый правитель

Чалая Настя, 11 лет. МАОУ ДО ЦТД, село Найхин, Нанайский район Хабаровского края. Руководитель О.В. Чалая

Говорят, что это случилось в городе Пекине, а может и в каком-то другом городе. Правитель города был очень мудрым, добрым и справедливым человеком. Горожане всей душой любили свой маленький город. В лесу водилось много всякого зверя, в реках плескалась рыба. Природа каждый год одаривала людей своими дарами: грибами, ягодами, орехами, целебными травами. Хорошо жилось людям, вольготно. Уважительно относились они к природе. И она не гневалась на них.

Но вот однажды все изменилось. С каждым годом людей в городе становилось все больше и больше. Жители стали вырубать деревья, осушать болота. На расчищенной территории строили новые дома. Горожане захотели улучшить свою жизнь. Они придумали автомобили, заводы, страшные яды, бетонные плиты, химические удобрения, полиэтиленовые пакеты и пластмассовую посуду. Весь ненужный мусор они вывозили на большой пустырь недалеко от города. Мусорная куча быстро росла, и никто за ней не следил. В один теплый летний день от жаркого солнца мусор загорелся и стал выделять «парниковый газ». Люди заметили, что трава потемнела, а маленькие птички в лесу стали умирать. В городе стало тяжело дышать.

На следующее утро весь город был в панике. Люди не знали, что делать. Горожане отправились к своему Мудрому правителю. «Надо срочно убрать мусор», — решил правитель города, узнав про несчастье.

«Парниковый» газ оказывает вредное воздействие на окружающую среду. В воздух испаряется опасный газ — метан. Бесконтрольное сжигание отходов ведет к выбросу вредных газов, содержащих опасные химические вещества, такие как кадмий, ртуть и свинец. Мудрый правитель приказал остановить работу заводов. Так же перестали выпускать всю химическую продукцию и новые строительные материалы. Полиэтиленовые пакеты заменили на бумажные, глиняная посуда заменила пластмассовую. Транспорт в городе стал электрическим.

Природа — наш дом, а не только город. Она беззащитна, а мы за неё в ответе! Эту простую истину осознали все жители города. С тех пор в городе стало легко дышать. И больше никто не нарушал законы природы.

P.S. На страницах «МД XXI век» - сочинения, сказки, рисунки ребят - участников творческого конкурса «Бережем Планету вместе», который в феврале этого года проводил Хабаровский краевой центр развития детей и юношества. В конкурсе 2018 года приняли участие 755 ребят из Хабаровска и Комсомольска-на-Амуре, Амурского, Бикинского, Ванинского, Верхнебуреинского, Вяземского, Комсомольского, Нанайского, Николаевского, Охотского, Ульчского, имени Лазо, имени Полины Осипенко, Советско-Гаванского, Солнечного, Хабаровского районов.

Детские экологические сказки собраны в красочный сборник, который на днях выйдет в свет. Издание адресовано воспитателям, педагогам дополнительного образования, учителям образовательных учреждений и может быть использовано для занятий по экологии и окружающему миру с детьми разного возраста, ведь сказки помогают воспитывать в детях чувство любви к природе, чувство ответственности за мир вокруг и показывают красоту родной земли, делают занятия более интересными.