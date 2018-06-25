Пенсионный выпад: Будем вечно «молодыми» в Хабаровском крае

В Хабаровском крае вопрос «Как прожить на пенсию?» потихоньку перерос в вопрос «Как до нее дожить?». Реформа, предполагающая выход на пенсию женщинам в 63 и мужчинам в 65 лет, вызвал шквал критики как со стороны простых граждан, так и со стороны общественных организаций.

Больнее всего нововведение ударит по жителям северных территорий - там мужчины будут уходить на пенсию в 60 лет вместо 55, а женщины в 58 вместо 50 лет.

И немудрено, что люди негодуют. Если по самым оптимистичным прогнозам средняя продолжительность жизни в Хабаровском крае 63 года, то региону светит остаться практически без пенсионеров. Как пелось в одной советской песне: «Не расстанусь с комсомолом, буду вечно молодым!». Хотя приходит на ум и другая перефразированная мудрость - «Работа до доски гробовой».

Идем с подругой на работу. Помним, что работаем, но не помним где.

По данным депутата Законодательной думы Хабаровского края Елены Грешняковой, в ДФО самая низкая по стране продолжительность жизни, самая высокая смертность от паразитарных и инфекционных болезней. Примерно 30% жителей не охвачены никакой экономической статистикой просто потому, что они не могут найти «белую» работу. Если жалуются 40-летние, что им сложно найти работу, то среди 60-летних возможна тотальная безработица. Не любят работодатели у нас «серебряный» возраст.

Напомним, что 14 июня российское правительство одобрило законопроект о повышении пенсионного возраста. «Не хватает денег, - говорит власть. – А дальше - еще больше не будет хватать!»

Хабаровские профсоюзы возбудились

- В Хабаровском крае позиция профсоюзов консолидирована. Мы уверены в том, что нельзя повышать пенсионный возраст до ратификации Конвенции №102 Международной организации труда «О минимальных нормах социального обеспечения», до того, пока не будут решены вопросы достойной заработной платы, достойного уровня самой пенсии. Те меры, которые были озвучены на заседании кабинета министров, с точки зрения профсоюзов несвоевременны, - заявила председатель Хабаровского краевого объединения организаций профсоюзов Галина Кононенко.

По мнению профсоюзов, планку срока выхода женщин на пенсию нужно поднять не на восемь лет, как предлагает в настоящее время правительство, а на пять лет — до 60. В целом профсоюзы против законопроекта в его текущей редакции.

В Хабаровске 150 профсоюзных активистов готовятся выйти на улицы с протестом против пенсионной реформы. Союз «Хабаровское краевое объединение организаций профсоюзов» подал в администрацию краевого центра заявку на проведение протестной акции против повышения пенсионного возраста. . Акция запланирована на 3 июля, время акции – с 8:30. Для одновременного пикетирования профсоюзы выбрали три городские локации: напротив здания Правительства Хабаровского края, здания краевой Законодательной Думы и здания Аппарата полномочного представителя Президента РФ.

Напомним, что решение о проведении массовых акций против намерения правительства РФ повысить пенсионный возраст, было принято по всей стране. Хабаровское профобъединение стало одним из первых, выразивших протест.

Теперь можно будет петь арию Ленского до 65, а Снегурочки до 63.

Стоит отметить, что профсоюзы неоднократно выступали против повышения пенсионного возраста. В мае председатель Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков написал письмо председателю правительства РФ Дмитрию Медведеву и зампреду Татьяне Голиковой, в котором изложил необходимость предварительного всенародного обсуждения пенсионной реформы.

Откуда деньги?

В Хабаровске на V Северной межрегиональной конференции, посвященной гарантиям прав и социальной защите наемных работников в районах Крайнего Севера и приравненных к ним территорий, естественно, «всплыла» пенсионная тема. О пенсиях размышлял заместитель председателя ФНПР Давид Кришталь.

- Откуда брать деньги? Поменять систему. Некоторые руководители государственных (по сути - финансовых организаций) получают зарплаты больше, чем руководители государства. Эти перекосы ненормальны. Не может руководитель компании с государственным участием получать в десятки раз больше, чем средняя зарплата в отрасли. А у нас такие руководители получают миллионы.

Не бывает никаких государственных денег, бывают только деньги налогоплательщиков. Баронесса Ма?ргарет Хильда Тэтчер

Где взять деньги? Нужно посмотреть, как используются государственные деньги. И на путевки, и на льготные авиабилеты, и на зарплаты наемным работникам там найдется. И «серой» зарплаты в конвертах не будет.

Повышение пенсионного возраста? Проблема не в пенсионных отчислениях, а в размере заработной платы. Это самая главная проблема.

Когда было реформирование пенсионной системы, то тогда профсоюзы говорили, что нельзя проводить реформы при низких зарплатах.

На заметку девочкам: в связи с повышением пенсионного возраста «ягодка опять» переносится с 45 на 75 лет.

Зарплата не ради зарплаты - с зарплаты платятся взносы.

Пенсионный фонд России, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, Фонд социального страхования Российской Федерации построены на страховых взносах, и поэтому должны управляться тремя сторонами – работодателями и их представителями, работниками и их представителями и правительством, которое определяет правила игры. Они собираются, определяют, какая должна быть пенсия, как следствие, каким должен быть тариф. Эта система просто не может быть убыточной.

Кудрин: Повышение пенсионного возраста принесет в бюджет 1 трлн рублей в год. Счетная палата: В прошлом году на госзакупках было украдено 1,9 трлн рублей

Когда сейчас говорят, что пенсионное страхование убыточно - это дикое лукавство. Дефицита у нас нет в Пенсионном фонде. Государство объявляет преференции. Если ты объявил какую-нибудь льготу – малому бизнесу или фонду развития инновационного центра Сколково, то, например, пусть последнее платит полностью пенсионные отчисления, а правительство компенсирует из своих средств Фонд развития инновационного центра. Тогда бы не было таких проблем. А если Сколково платит «дырку от бублика», то в Пенсионном фонде появляется дыра.

С нас взяли по полной программе, то есть за нас работодатели перечислили. А со стороны правительства…

Более 2 млн человек подписали петицию, созданную Общероссийским объединением профсоюзов «Конфедерация труда России» на сайте Change.org, с требованием отменить повышение пенсионного возраста. Петицию планируется передать президенту Владимиру Путину, премьер-министру Дмитрию Медведеву, а также спикерам Госдумы и Совета Федерации Вячеславу Володину и Валентине Матвиенко.

«Средняя зарплата по стране, которая фиксируется не только по декларируемым доходам, но и по фактическим расходам, составляет 35,9 тыс. рублей, а средняя пенсия — 13,3 тыс. рублей. В России на одного пенсионера приходится примерно 1,7 работающего, а ставка взносов составляет 22%. Это значит, что при сохранении текущей ставки и полной легальной занятости не должно быть дефицита Пенсионного фонда», - пишут авторы петиции.

Юрий Вязанкин

Фото Алены Сатаевой