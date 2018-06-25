Хабаровский край: Могучая река

Юлия Косарева, 5 класс. МАОУ ДО ЦДТ, с. Найхин, Нанайский муниципальный район

Давным-давно, когда мой прапрапрадед был ещё совсем маленьким, появился ручеек. Он был веселым, быстрым и чистым. С каждым годом воды в нем становилась все больше и больше. Она была такая прозрачная, что можно было разглядеть каждый камешек и чистый желтый песок на дне. Незаметно быстрый ручеек превратился в могучую, сильную реку. В её глубоких водах было много крупных и мелких рыбок. Многочисленные протоки запутывались в зеленых кустарниках ивы.

Много воды утекло с тех пор. Сменилось не одно поколение. Люди стали беспощадно эксплуатировать Могучую Реку. На её берегах выросли гидроэлектростанции, перерабатывающие заводы, различные фабрики. Отходы производства стали сбрасывать в реку. Вода помутнела. Появился неприятный запах. И тут Калуга сказала: «Я не могу больше жить в мутной воде. Я здесь задыхаюсь!» Все рыбы собрались и приняли решение — покинуть Могучую Реку. На следующий день вся рыба уплыла в Японское море. А Могучая река сказала: «Я не могу жить без своих рыб. Поэтому я последую за ними». Жалко было покидать родные места, но она оставила свою Родину.

Утром рыбаки пришли на берег. Увиденное повергло их в шок! Такого никто не ожидал. Их лодки застряли в грязной луже вязкого речного ила. На дне реки осталось много мусора. Могучая Река не смогла самостоятельно справиться с загрязнением, а люди даже не задумывались об этом.

Дети и все жители планеты! Давайте оставим нашу планету чистой, красивой и зеленой для будущего поколения! Она беззащитна, а мы за нее в ответе!

P.S. На страницах «МД XXI век» - сочинения, сказки, рисунки ребят - участников творческого конкурса «Бережем Планету вместе», который в феврале этого года проводил Хабаровский краевой центр развития детей и юношества. В конкурсе 2018 года приняли участие 755 ребят из Хабаровска и Комсомольска-на-Амуре, Амурского, Бикинского, Ванинского, Верхнебуреинского, Вяземского, Комсомольского, Нанайского, Николаевского, Охотского, Ульчского, имени Лазо, имени Полины Осипенко, Советско-Гаванского, Солнечного, Хабаровского районов.

Детские экологические сказки собраны в красочный сборник, который на днях выйдет в свет. Издание адресовано воспитателям, педагогам дополнительного образования, учителям образовательных учреждений и может быть использовано для занятий по экологии и окружающему миру с детьми разного возраста, ведь сказки помогают воспитывать в детях чувство любви к природе, чувство ответственности за мир вокруг и показывают красоту родной земли, делают занятия более интересными.