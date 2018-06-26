Хабаровский край: «Золотым» везде у нас дорога!

В Хабаровске сформирован «Золотой фонд» студентов и выпускников Дальневосточного института управления – филиале РАНХиГС при Президенте РФ.

В первую сотню лучших из лучших попали молодые люди, имеющие высокие достижения в учебе, научно-исследовательской работе, социально-значимой деятельности, общественном труде и спорте. Чтобы поучаствовать в конкурсе на вступление в заветный фонд, студентам было достаточно написать заявление, пройти тестирование и заполнить анкету о своих достижениях.

Все просто только на первый взгляд: конкурсной комиссией была разработана целая система отбора – от оценки личных, моральных и нравственных качеств до определения уровня интеллекта претендентов. Учитывалось участие студентов в конференциях и других научных мероприятиях общеакадемического и мирового уровня, наличие публикаций в материалах студенческих конференций, в научных изданиях и журналах Высшей аттестационной комиссии России, участие в вузовских и городских общественных и научных проектах в качестве волонтера или руководителя проекта. Критерий «спортивные достижения» подразумевал ни много ни мало наличие золотого значка ГТО или спортивного разряда кандидата или мастера спорта. За каждое существенное достижение студентам присваивалось определенное количество баллов.

- Что получает студент? Это стопроцентная возможность проходить практику в лучших местах трудоустройства Хабаровского края, – отметил директор Дальневосточного института управления – филиала РАНХиГС Вячеслав Кушнарев. - Каждый студент автоматически получает наставника, который помогает не только советами, но и в прохождении практики и в выборе темы дипломной работы. Если во время практики студент хорошо себя зарекомендует, то по окончании вуза он может не задумываться, куда ему идти трудиться, – работа его будет ждать. Участники «Золотого фонда» делают свое будущее, еще учась в институте. Они уже на третьем курсе закладывают базу для своего успешного роста и карьеры. Именно с этой целью мы решили создать «Золотой фонд».

Стоит отметить, что потенциальные работодатели, они же наставники, - люди на Дальнем Востоке известные, это опытные и талантливые управленцы, предприниматели, политики. На сегодняшний день со студентами Дальневосточного филиала РАНХиГС работают заместитель председателя правительства Хабаровского края по вопросам комплексного развития Комсомольска-на-Амуре Дмитрий Волков, заместитель полномочного представителя Президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Владимир Солодов, депутат Государственной думы Борис Гладких. Достигнуты договоренности о взаимодействии с Агентством по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке (АРЧК ДВ), которое обеспечивает предприятия региона — резидентов ТОР, свободного порта Владивосток и инвестиционные проекты квалифицированными кадрами.

То, что альма-матер так серьезно заботится о будущем своих воспитанников, для нашего времени – редкое и очень приятное явление. Если говорить точнее, Дальневосточный институт управления РАНХиГС сегодня первым запустил идею создания особого сообщества, которое позволит выпускникам серьезно реализовывать свои знания, умения и личные качества. А это значит, что скоро на Дальнем Востоке появятся специалисты нового формата. Может быть, даже те, кто, наконец, придаст реальное ускорение развитию региона.

Евгения Георгиева