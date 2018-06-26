Экспорт идей в Хабаровском крае: Федеральные смены «Амура»





В поселке Солнечный и Комсомольске-на-Амуре готовят волонтеров для мероприятий всероссийского масштаба

После завершения Всероссийского форума «Амур» станет больше подготовленных добровольцев, новички в волонтерском движении получат ценный опыт соорганизаторов федеральных мероприятий.

Этим летом Всероссийский молодежный образовательный форум «Амур» проходит в Хабаровском крае впервые: Дальневосточный молодежный форум, проводимый с 2016 года, приобрел статус федерального в соответствии с поручением Президента. Федеральные смены «Амура» дали старт летней форумной кампании Росмолодежи.

Помимо насыщенной образовательной программы, в Год волонтера перед форумом стоит еще одна ответственная задача - подготовка кадров для добровольческого корпуса ДФО для работы на мероприятиях федерального масштаба.

Среди тех, кто сегодня стал соорганизатором первого всероссийского молодежного форума в Хабаровском крае, и новички, для которых площадка стала первым опытом работы в добровольчестве, и прошедшие многие события «серебряные» волонтеры. Обмен опытом, наставничество и подготовка крупного мероприятия федерального масштаба помогут в короткие сроки перенять ценный опыт тем, кто только входит в волонтерское движение.

Большое внимание здесь уделяется представителям волонтерского корпуса рабочего поселка Солнечный Хабаровского края, это ближайший населенный пункт к месту проведения форума - горнолыжному комплексу «Холдоми». Осенью прошлого года на базе Солнечного промышленного техникума был создан первый волонтерский корпус. Объявление 2018 года Годом добровольца дало толчок к развитию и привлекло интерес к теме у учащихся. Опыта у многих совсем мало, зато есть желание развиваться. Форум «Амур» для них стал площадкой обучения, после завершения мероприятия своеобразным «наследием» форума для поселка Солнечного и Комсомольска-на-Амуре станут волонтеры, подготовленные к работе на федеральных площадках.

Елене Пилянской 35 лет, она - педагог-организатор того самого Солнечного промышленного техникума и руководитель недавно образованного волонтерского движения «САМИ». На форум вместе с ней приехало десять студентов-добровольцев техникума, это половина состава пока небольшого движения. Были и другие желающие, но некоторым из корпуса «САМИ» еще не исполнилось восемнадцать, а для участия в форуме совершеннолетие - обязательное условие. Елена рассказывает, что не узнает своих студентов, они раскрылись с другой стороны: «Это совсем другие ребята, мне сложно объяснить, как за полторы недели люди настолько изменились: они стали более инициативные, ответственные, открытые, вижу в них новые качества, наши студенты уже планируют участие в других событиях, изучают АИС «Молодежь России» и подают заявки на мероприятия». Елена уверена, что ее воспитанники вернутся на «Амур» и в следующем году, но уже с багажом опыта волонтерской работы.

На «Амуре» волонтеры выполняют различные функции: от встречи, регистрации участников и организации питания до технического сопровождения образовательной площадки и работы форума в целом. Те, кто работает с участниками, подолгу потом общаются в созданных чатах со своими «двадцатками» со всей страны. Связь не прерывается.

На форуме работает свыше 50 добровольцев в каждой смене. Они представляют не только Хабаровский край, для обмена опытом на межрегиональном уровне в работу вовлечены представители Еврейской автономной, Амурской, Сахалинской областей, Приморского края, волонтеры из других федеральных округов. Самому молодому из них едва исполнилось 18, самому взрослому – 51 год. Это Оксана Юрченко – школьный учитель биологии из Хабаровска. В семье ее понимают и поддерживают, ласково называя «мой волонтерик». Стартом ее добровольческой деятельности стало участие в одном из крупнейших событий в Сочи, где она получила яркий опыт. Этот опыт она транслирует и в своей профессиональной деятельности.

- У меня в школе свой маленький волонтерский отряд. Я стараюсь привить гражданскую активность юным добровольцам, способствую социализации в обществе с позиции доброжелательности. Важно, чтобы они понимали, что нужны, что их деятельность важна. А еще в свое время в Сочи я видела многих пожилых людей в роли «серебряных» волонтеров. Запустить бы эту волну и в нашем регионе, потому как у нас очень много людей в возрасте, которые могли бы стать активными участниками волонтерского движения, – рассказывает Оксана.

Отметим, что форум «Амур» проходит в три смены, первая из которых – окружная, она объединила представителей Дальневосточного федерального округа и завершилась 11 июня, вторая и третья имеют статус всероссийского мероприятия. Суммарно форум объединит не менее 1100 человек.

Организатором форума выступает Федеральное агентство по делам молодежи совместно с Полномочным представительством Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе и правительством Хабаровского края.

Елена Бехтер