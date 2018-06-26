Жилье мое в Хабаровске: Под крылом Чайки

В Хабаровске дольщики рассчитывают на поддержку генпрокурора. Около 100 человек приняли участие в митинге дольщиков в Хабаровске. Они вышли с самодельными плакатами на Комсомольскую площадь. Люди, собравшись вместе, говорили о том, что в официальном списке проблемных долгостроев должно числиться в четыре раза больше объектов.

- В Хабаровске в реестре только 11 признанных проблемными домов, всего же их не менее сорока. Тех, по которым сроки сдачи переносятся, - объяснил организатор митинга Роман Ефимов. Люди, по его словам, вправе требовать не только достройки домов, но и компенсации ожидания.

Наглядная агитация

Дольщики пришли с детьми, в руках держали плакаты: «Ипотека есть, квартиры нет», «Обещали – достройте», «Нам негде жить», «10 лет, а жилья все нет». Чтобы масштаб проблемы стал виден любому прохожему, на площади поставили доску позора. На ней были указаны адреса проблемных объектов вместе с сорванными сроками их сдачи. По этой неофициальной статистике, общее число квартир, строительство которых сильно пробуксовывает, – 4585. Сваливать все недостроенные дома в одну проблемную кучу представители краевой власти настоятельно не рекомендовали. От правительства края к собравшемуся народу вышел министр строительства Константин Пепеляев.

Он сообщил, что по комплексу домов "Алексеевское-1" уже есть договоренность о принятии в эксплуатации одного из домов, по "Казачьей горе" - предлагается начать кредитование без банковской гарантии правительства края. По этому объекту готовится сделка с активами застройщика, после чего будет начато строительство. Для стройки "Любимый дом" будет выделена субсидия на устройство сетей, которое стало камнем преткновения. Константин Пепеляев обнадежил и потенциальных жильцов "Томари-Оро": там почти решен вопрос с качеством воды, поэтому есть шансы, что дом будет сдан в 2018 году. С "Амурскими зорями" перспектива более туманна, объект будет сдан не ранее 2019 года. Еще сложнее делать прогноз по трем объектам Главного военно-строительного управления №6 (бывшего "Дальспецстроя"). Но, по словам министра, уже разработаны варианты завершения строительства.

Обманутые ожидания

Дольщики, которых по юридическим меркам еще нельзя назвать обманутыми, но фактически остающиеся без обещанной крыши над головой, отступать не намерены. Поводом для их сбора стало обсуждение встречи активистов с генпрокурором РФ Юрием Чайкой. Цифры, которыми оперировал высокопоставленный юрист, показались хабаровчанам заниженными. Но важно отметить, что на большом совещании, созванном в краевой столице, обсуждались не только беды дольщиков.

Юрий Чайка обращал внимание и на другую проблему, в которой фактическое положение вещей не соответствует тому, что указано в документах. Речь идет о старых домах, о которых любой здравомыслящий человек скажет: они годны только под снос. У жильцов бараков очень слабая надежда на скорое новоселье. В списках аварийного жилого фонда большинство этих развалюх до сих пор не значатся. Более того, на ремонт трухлявых стен с людей собирают деньги.

По сведениям Юрия Чайки, в программу капремонта неправомерно включаются дома с износом свыше 70%, реконструкция которых нецелесообразна. В числе системных просчетов в сфере капремонта жилых домов генпрокурор назвал несоблюдение очередности работ, недостатки при отборе подрядных компаний, неисполнение контрактных обязательств.

Михаил Сергеев