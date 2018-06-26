Плата за житье в Хабаровском крае: СМС для неплательщика

В Хабаровском крае за шесть миллиардов рублей перевалила задолженность потребителей жилищно-коммунальных услуг.

Эти долги были в центре внимания коллегии министерства жилищно-коммунального хозяйства края. Фигурировали муниципальные и государственные структуры, включая Министерство обороны, которое продолжает терпеть неприятности на фронте обслуживания жилфонда, фигурируя среди должников ресурсоснабжающих организаций.

Правда, главный потребитель услуг - это собственник и наниматель жилплощади. Вне зависимости от того, где он квартирует, - в северном Охотске или южном Бикине, в шахтерском Чегдомыне или в портовом Ванино, в обеих столицах региона, официальной и индустриальной. Как констатировалось в популярной когда-то песне не о жилищно-коммунальной сфере, кто-то кое-где у нас порой честно жить не хочет. В представлении поставщиков услуг честно жить - значит, расплачиваться за эти услуги своевременно и в полном объеме.

Первый заместитель министра Е.Г. Костенко в своем докладе обратила внимание, что в жилищно-коммунальной отрасли края работает 572 предприятия, на которых занято 15418 человек. Благополучие этих предприятий, как и людей, обслуживающих котельные и жилфонд, тепловые и электрические сети, определяют платежи за потребленные услуги. Какие меры принимаются, чтобы побудить неплательщиков погасить долги?

Это информирование граждан о возникшей у них задолженности, для чего используются листовки, сайты, СМС-сообщения, прочие средства как давно апробированные, так и относительно новые.

Это районные межведомственные комиссии, на заседания которых приглашаются должники. Некоторые из них соглашаются погашать задолженность в рассрочку, что делается одновременно с расчетами за текущее потребление. Это обращение с иском в суд, и когда решение о взыскании задолженности принято, к исполнению своих обязанностей приступают судебные приставы. Они вправе взимать средства с банковских счетов и карт, арестовывать имущество, реализовывать его, тем самым погашая задолженность. Связка с другими федеральными структурами расширяет возможности воздействия на должников. К примеру, вряд ли у кого-то из них получится отдохнуть за границей.

Что поощряет закон?

С одной стороны, система работы с неплательщиками выстроена. С другой стороны, вряд ли ее можно назвать эффективной, если долги за жилищно-коммунальные услуги в крае выливаются в миллиардные суммы. Где система буксует и в какой сфере - правовой, организационной, морально-нравственной?

Итак, информирование. Самое простое - листок с перечнем должников, который вывешивается на доске объявлений перед входом в подъезд. Однако на листке указываются лишь номера квартир, а не фамилии. По сути - это снисхождение к должникам, а не борьба с ними. Упрек не жилищным организациям, но законодателям, которые усматривают в обнародовании фамилий должников нарушение прав человека. Хотя очевидно, что неплатежи бьют не только по обслуживающим компаниям, а и по добросовестным собственникам и нанимателям жилфонда. Это им отравляют жизнь облупившиеся стены подъезда, давно нуждающиеся в ремонте, прочие изъяны домовой и дворовой реальности, вызванные нехваткой средств, иначе говоря, неплатежами за услуги.

А кто является на заседания межведомственных комиссий, предоставляющих рассрочку? Как правило, добросовестные потребители, которые не получают зарплату своевременно и в полном объеме, оказались в других схожих ситуациях. Но есть и другая категория граждан, и если они покидают жилище, то отнюдь не для участия в заседании упомянутой комиссии, а для приобретения очередной порции спиртного. Люмпены годами не платят за услуги, от них нет покоя соседям. Между прочим, о такой квартире в панельном доме на улице Пионерской в Индустриальном районе Хабаровска написали в редакцию «Молодого дальневосточника ХХI век» его жильцы. Инстанции, куда они обращались, умыли руки: выселить собственников, неплательщиков и дебоширов закон не позволяет. В трактовке отечественных законодателей право собственности превыше всего. Однако насколько эта привнесенная извне догма соответствует национальным традициям и общественным потребностям? Почему из-за двух неподдающихся должны страдать законопослушные?

Впрочем, закон допускает выселение, но без ухудшения жилищных условий. Иначе говоря, люмпенов из «сталинки», «хрущевки», «брежневки» нельзя переселить в барак, где им пришлось бы воду носить, печку топить, запасаться дровами либо углем. Иначе говоря, заниматься трудотерапией. Что это, если не абсурд, не поощрение тунеядства и безответственности?

На заседании коллегии прозвучала критика районных подразделений службы судебных приставов за то, что они не в полной мере реализуют предоставленные им права. Вероятно, упущения имеют место быть. Но нельзя не видеть другое: число исковых заявлений, поданных для взыскания задолженности по жилищно-коммунальным услугам, в крае измеряется десятками тысяч. Судебная система перегружена этой категорией дел. Не потому ли буксует и возложенная на судебных приставов процедура взыскания задолженности?

Понятно, что это общая для страны несообразность. Но что возможно по части улучшения платежной дисциплины на региональном уровне, где свои передовики и свои отстающие?

Бери метлу - гаси долги

Парадоксально, но факт: пример подают не Верхнебуреинский и не Ванинский районы, где наращивается добыча и перевалка угля, где завидные зарплаты и, как звучит с трибун, точки роста. Лучше складываются дела в южных районах края, в которых почти умерли крупные производства и достойно оплачиваемой работы днем с огнем не отыскать. В докладе Е.Г. Костенко была названа та самая «соломинка», держась за которую, заинтересованные лица, как собственники и наниматели жилфонда, так и персонал обслуживающих организаций, гасят долги. Если точней, неплательщикам предоставляется возможность ликвидировать задолженность собственным трудом.

Что это за труд, догадаться несложно. Уборка дворовой территории, побелка-покраска подъездов. Возможно, еще какие-то работы, которые оформляются и оплачиваются, но заработанные деньги на руки не выдаются, а проводятся в счет погашения задолженности. Организаторская работа жилищных компаний налицо, хотя понятно, что им прибавилось хлопот и не каждый из персонала воспринял эти хлопоты как должное. Важна и морально-нравственная составляющая: тот, кто подмел двор, вряд ли станет мусорить.

Образцом для подражания считается Комсомольский район, где платежи за жилищно-коммунальные услуги с 93,6% в 2016 году выросли до 96,6% в 2017 году, что выше краевых показателей. Министр жилищно-коммунального хозяйства Д.В. Тюрин, который вел заседание коллегии, уточнил: в сфере ЖКХ Комсомольского района нет ни одного предприятия-банкрота, коих видимо-невидимо на других территориях. Стабильная работа структур жизнеобеспечения - ключ к доверию потребителей.

В выступлении начальника коммунального отдела районной администрации Р.Е. Рейнгардта обратили на себя внимание такие позиции. Первая - в рейдах по адресам неплательщиков участвуют не только специалисты управляющей компании и ресурсоснабжающих организаций, но и представители местных администраций вместе с участковыми. Вторая - в квартирах задолжников отключается водоотведение, что является весьма действенной мерой, ведь в этом случае не представляется возможным воспользоваться туалетом.

Вообще-то первыми в крае опробовали этот метод в селе Тополево Хабаровского района. Над ним можно иронизировать, но с точки зрения его обеспечения это весьма приличный технический уровень, ведь водоотведение отключается в одной квартире, а в соседних им пользуются без ограничения. То же стали предпринимать управляющие компании Хабаровска, однако надзорные инстанции усмотрели в этом опять-таки нарушение прав человека.

- Мы действуем в рамках закона. Возражений контролирующих органов не имеем, - подчеркнул Р.Е. Рейнгардт.

Фонд снова к нам

Д.В. Тюрин рассказал о командировке в Москву, где участвовал в работе Водного конгресса. Речь шла о водоснабжении и водоотведении больших и малых населенных пунктов.

- «Росводоканал», который является самым крупным в стране частным оператором в этой сфере, предложил нам сотрудничество, - информировал министр. - Сейчас мы готовим перечень поселений, куда мог бы войти «Росводоканал» не только для эксплуатации, но для модернизации, а также для строительства новых объектов на правах концессионера, что предполагает государственно-частное партнерство.

Вторая новость тоже обнадеживающая. Фонд реформирования ЖКХ, благодаря которому в крае немало построено и отремонтировано, не свернул деятельность, о чем говорилось и писалось. Д.В. Тюрин встретился с главой Фонда К.Г. Цициным. К слову, он неоднократно бывал в Хабаровском крае, осведомлен об узких местах подведомственной сферы.

- Договорились о реализации новых проектов, - сказал министр. - Этих проектов у себя на столе я пока не вижу, - добавил он, обращаясь к руководителям муниципальных образований. - Наша задача - не упустить шанс на привлечение федерального финансирования. Региональный бюджет поддерживает муниципальные образования в подготовке проектно-сметной документации. Всем нам надо очень сильно постараться!..

Михаил Карпач