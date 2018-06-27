Круглая дата в Хабаровске: Не сглазить бы

Говорят, хабаровская МНТК «Микрохирургия глаза» на тридцать лет опередила время

Везет же офтальмологам: одну за другой отмечают круглые даты! В 2016 году было 30 лет со дня рождения – то есть выхода постановления Совмина СССР об организации МНТК «Микрохирургия глаза» с созданием 12 филиалов в крупных промышленных городах страны. А нынче отпраздновали 30-летие хабаровского филиала «Микрохирургии глаза» - то есть дату начала первых операций. Впрочем, неправильно называть просто офтальмологами коллектив филиала, где более трехсот человек. Где есть свои доктора наук, заслуженные врачи России, кандидаты медицинских наук, врачи высшей категории и другие работники. Где в одном здании содружествуют наука и практика. Где со дня основания бессменным директором работает Виктор Васильевич Егоров – профессор, доктор медицинских наук, академик РАЕН.

С другой стороны, к круглой дате причастны и пациенты – какая без них микрохирургия?! С 1988 года здесь прошли диагностическое обследование миллион человек со всего Дальнего Востока и Восточной Сибири, было сделано 450 тысяч операций. Ни в какой другой сфере практической медицины нет таких показателей. Как сейчас говорят, «Микрохирургия глаза» на тридцать лет опередила время благодаря радикальной идее ее создателя Святослава Федорова. Идея простая – каждому прекрасное зрение! А за ней такое же простое воплощение достойного внимания к каждому пациенту и конвейерная система диагностики и лечения. Кто там был, тот видел все это своими глазами и прочувствовал.

Однако это не совсем точно. Пациенты не могут видеть современных технологий, методов, оборудования и препаратов, оценить уникальность операций. У них простой взгляд: раньше видел плохо – сейчас глаза видят хорошо. Пациенты не знают о сотнях патентов и рацпредложений, десятках диссертаций. А это все есть. Все самое современное. Но об этом почти не говорится публично, почти не пропагандируется на нашей территории. Хотя еще в 2011 году хабаровский филиал был внесен в Национальный реестр «Ведущие учреждения здравоохранения России». А с марта этого года наш филиал стал Национальным медицинским исследовательским центром «МНТК «Микрохирургия глаза» им. С.Н. Федорова». Что аналогично столичным медицинским центрам, к примеру, онкологии имени Н.Н. Блохина, сердечно-сосудистой хирургии имени А.Н. Бакулева, нейрохирургии имени Н.Н. Бурденко и т.д. Это высокий статус и большая честь.

Возможно, поэтому на празднование круглой даты к хабаровчанам приехали более семидесяти коллег – все руководители филиалов из других регионов, все руководство головной московской организации, представители власти нашего края, соседних территорий.

В рамках праздника прошла научно-практическая конференция с докладами и дискуссией по актуальным вопросам микрохирургии. Затем в Концертном зале краевой филармонии состоялось большое торжество. Губернатор края Вячеслав Шпорт поздравил коллектив, сказав хорошие слова не только сотрудникам филиала, но и всем медицинским работникам по случаю их профессионального праздника. Были и награды. Грамоты Министерства по развитию Дальнего Востока получили заместители директора филиала Олег Коленко и Галина Лисневская, а также заведующий диагностическим отделением Аркадий Жиров. Заместителю директора филиала по научной работе Евгению Сорокину присвоено звание «Заслуженный деятель науки Хабаровского края».

Кстати, буквально накануне круглой даты филиал приобрел очередную лазерную систему Navilas, только более уникальную – по типу хирургического робота «да Винчи», с помощью которой можно проводить высокоточные глазные операции при очень тяжелых патологиях. И в эти дни они начинаются. А вообще, филиал занимается лечением практически всех глазных болезней, за исключением одного-двух случаев в год, когда больных направляют в столицу.

Надо сказать, нашему городу и краю повезло, что в свое время здесь был создан филиал МНТК «Микрохирургия глаза», что там работает исключительный коллектив, что можно не волноваться за свои глаза – нам всегда и квалифицированно помогут. Правда, не сглазить бы…

Раиса Целобанова