Хабаровский край: Красные, белые и зеленые

В поселке Сита района имени Лазо Хабаровского края одной хорошей традицией становится больше. В этом населенном пункте вот уже второй раз проводится военно-исторический фестиваль «Гроза над Ситой».

Место и время проведения соответствует историческим реалиям - без малого 100 лет назад в Полетнинской волости Хабаровского уезда (ныне район имени Лазо) шли бои между местными партизанами и калмыковцами.

Так начиналась гроза

Партизанские отряды общей численностью до 500 человек под командованием Зубкова и Бойко-Павлова были созданы в Полетнинской волости весной 1919 года. Базой для них послужила таежная местность в районе реки Хор, где были разбросаны небольшие деревни: Марусино, Петровичи, Полетное, Бичевая. Один из отрядов, Хорско-Киинский (руководитель - рабочий Соколов), был создан на реке Матай в районе лесозаготовок промышленника Сенкевича. Здесь имелись запасы продовольствия и бараки для людей. В этот отряд вошли добровольцы, жители близлежащих деревень: Василий Емельянович Полищук, его сыновья Игнат и Григорий, их зять Михаил Леонтьевич Игнатюк, а также Филимон Леонтьевич Гончарук, Григорий Васильевич Петрук, Александр Семченко, Федосий Романович Горобец. Местом пребывания партизанского штаба была установлена деревня Бичевая - в 60 километрах от железнодорожного разъезда Хор. Была устроена мастерская для ремонта оружия и отливки пуль.

История продолжается

Анонсируемый как Второй межрегиональный военно-исторический фестиваль «Гроза над Ситой» по существу из-за отсутствия дополнительных интерактивных площадок и приглашенных творческих коллективов (как это было в прошлом году) прошел в усеченном формате.

В первый день мероприятия участники реконструкции озаботились обустройством лагеря. «Бивак мы разбивали по уставу русской императорской армии», - рассказывает председатель ВИК «Уссурийский фронт» Никита Куприков. Понятно, что в реалиях Гражданской войны на Дальнем Востоке такого вот образцово-показательного лагеря: со столбиками и веревочным ограждением, полосатым шлагбаумом, идеальной чистоты палатками и прочими изысками мирного времени быть не могло. Но Никита Куприков считает, что некая театральность может присутствовать: «Внутри вполне аутентичных тому времени палаток - вполне современные спальные мешки. Иначе просто тяжело на свежем воздухе ночевать». Да и красные партизаны того времени не могли выглядеть так нарядно: практически однообразные гимнастерки, галифе, новенькие патронташи, крепкие сапоги. «Так мы показываем в большей степени войска народно-революционной армии», - соглашается реконструктор. Хотя службу в лагере тащили на полном серьезе – в соответствии с уставом царской армии.

С утра на следующий день немногочисленные жители и еще менее малочисленные гости поселка Сита смогли посетить настоящий полевой лагерь. В нем бок о бок расположились бойцы Хорского партизанского отряда и солдаты атамана Калмыкова. (Что лишний раз доказывает, что в реконструкции нет места политике - это попытка оживить ушедшую эпоху). Опыт прошлогоднего фестиваля был учтен. На вынесенных за пределы лагеря площадках любой желающий мог пройти экспресс-курс молодого бойца: штыковой бой, нарезка яблок саблей, метание гранат в цель, правильное обращение с вещевым довольствием. Был и «аттракцион» с полевой связью - по телефонам ТАИ-43 (образца 1943 года) без помех, присущих цифровой связи, можно было пообщаться на расстоянии. Несколько реконструкторов в сопровождении гостей прошли к старому тракту Князе-Волконское – Марусино, на место гибели двух местных партизан – Ивана Баркова и Сергея Киселева. Почтили память.

Бой местного значения

Самое зрелищное событие мероприятия - собственно реконструкция боевого эпизода. И все это делается руками энтузиастов (в этот раз в лагере собрались 16 человек). В этот раз играющий роль красного партизана Дмитрий Зенин на реконструкцию в Ситу прибыл с сыном и сестрой. Александр Пискунов из «Приморского бастиона» вот уже второй год приезжает из Большого Камня в Ситу вместе с сыном.

Если в прошлом году, по сценарию, беляки нападали на бивак красных партизан, то в этом местные партизаны решили захватить лагерь калмыковцев. Вначале красные «обстреляли» противника имитационными зарядами из окопных «минометов», а потом пошли в атаку. Основные схватки, как перестрелка, так и рукопашная, вплоть до сабельной рубки, прошли в кустах. Так что собравшиеся гости мало увидели - сливается с окружающей зеленью защитное обмундирование. В результате боя победителей не осталось - по сценарию лишь пара тяжелораненых уцелела. Картина в общем и в целом соответствует событиям 1919 года, начиная от плохо подготовленного нападения на японский гарнизон у железнодорожного разъезда Хор в ночь на 19 мая и заканчивая последствиями калмыковской карательной акции в Полетнинской волости. В результате ее до осени 1919 года в действиях партизан наступило временное затишье.

Увы, анонсированная организаторами на прошлом мероприятии кавалерия так и не прогарцевала перед зрителями. По сообщениям с мест просто не хватило времени для согласования со всеми сторонами. Да и столько лошадей не найдется. Хотя у реконструкторов «Приморского бастиона» есть опыт использования гужевого имущества. Понятно, что лошадей из Приморья вести накладно. Но, помнится по прошлому году, и лошадей, и пару телег в Сите я видел. Так что посыльный Приморского драгунского полка на коне смог бы оживить реконструкцию. Или обоз в сопровождении группы партизан – вот вам уже другое действо.

Что дальше?

«В 2019 году все это, скорее всего, будет. Попробуем договориться с местными – у кого лошадь, у другого телегу возьмем», - соглашается инициатор первого фестиваля «Гроза над Ситой» Катерина Якушева. Тут и местные творческие коллективы могут создать атмосферу, исполняя народные песни и не менее народные частушки того времени. Кстати, и краеведческий музей района имени Лазо в эти дни может организовать выездную выставку некоторых своих экспонатов. Какие у них самовары с медалями есть! Кстати, и среди нынешних жителей Ситы, если их переодеть согласно эпохе и дать в руки обрез, вполне найдутся типажи.

Никита Куприков поделился планами на следующий фестиваль:

- Да, планируем увеличение площадок – за счет приглашения сторонних организаций. Есть идея отдельно организовать партизанскую стоянку - шалаши, балаганы. Там же хотели бы разместить тыловую службу: шорную, сапожную и швейную мастерские, оружейную мастерскую. Все экспонаты можно будет увидеть в деле и самому попробовать себя в качестве помощника. Есть предварительная договоренность с рядом энтузиастов.

Никита Кобзев рассказал, что уже есть предварительная договоренность с бойцами из ХКМ.SU об организации еще одной площадки – агитационного подразделения красных. С соответствующим оснащением: шрифты и краска, дрянная бумага, громоздкая пишущая машинка, перьевые ручки, кумач метрами. На нем в реальном времени можно писать актуальные лозунги: «Вся власть Советам», «Смерть буржуям!», «Интервентов – вон!». Желаете помочь хорошим людям в правильном деле?! Присоединяйтесь.

Андрей Дунаевский

Фото участников и гостей фестиваля

Устное народное творчество Гражданской войны:

На Иманском мосту провалились сани.

Берегитесь, калмыковцы, - едут партизане.

У Имана, у реки, там гуляют овцы.

Берегитесь, партизане, - едут калмыковцы.

Социальная база партизан

Бедняки на Дальнем Востоке в 1917 году составляли 33% (в европейской части страны - 65%), середняки – 45% (20%), зажиточные крестьяне – 22% (15%). Поздней осенью 1919 года вокруг Хабаровска действовали более 30 партизанских отрядов.

Участники Второго военно-исторического фестиваля «Гроза над Ситой»: военно-исторические клубы «Уссурийский фронт» и «Амурский Рубеж» (Хабаровск), «Приморский бастион» (Приморье). Мероприятие прошло при поддержке администраций района имени Лазо и поселка Сита, отдела культуры, молодежной политики и спорта администрации района.

Помогли в организации события хабаровский филиал компании "ГрузовичкоФ" и Хабаровское региональное отделение общества «Двуглавый орел».