Хабаровский край: Ёжик

Антон Долгий, 9 лет, 3 класс. Экологическое объединение «Мы вместе», Хабаровский район

Однажды Паша и Тёма нашли в лесу маленького ежонка. Они принесли его домой, из коробки сделали норку и положили туда ежа. Мальчики налили в блюдце молока, но ёжик за весь день даже носа не высунул из своей норки.

Ночью послышалось шуршание, сопение. Ёжик осторожно вылез из коробки, попил молока и стал обследовать своё новое жилище. Он обошёл всю комнату, сердито сопя и шлёпая лапками по полу. Ему явно ничего не нравилось. «Где трава? Где листья? Почему земля такая гладкая?» — думал ёжик. Не найдя ничего знакомого, ёжик залез в коробку и стал думать, как выбраться из этого незнакомого ему мира. Ничего не придумав, ёжик уснул. Утро вечера мудренее.

Проснувшись, мальчики первым делом подбежали к коробке. Они увидели, что ёжик выпил всё молоко, но вылезать из своей норки он не хотел. Весь день ежонок просидел там, так и не притронувшись к еде.

Когда наступила ночь, ёжик уже придумал план побега. Он заметил, что в углу стоит корзина, от которой идёт знакомый запах. Запах родного дома. Туда-то и решил спрятаться ёжик. Он залез в корзину, там лежали листья, веточки. Ёжик зарылся поглубже и, свернувшись клубочком, крепко уснул.

Утром мальчики собрались в лес за ягодой. Они взяли корзину, не заметив в ней зверька. Только в лесу Паша увидел лежавшего на дне ежа. Всю дорогу ёжик боялся даже пошевелиться, чтобы его не обнаружили. Он думал незаметно вылезти, как только корзина окажется на земле. Но мальчики увидели его. Ёжик открывал ротик и смотрел на них такими печальными глазами, что ребята, не зная языка зверей, услышали его голос: «Отпустите меня, пожалуйста!» Мальчики и сами поняли, что зря они принесли ёжика домой, плохо ему было без леса. Тёма опустил ежонка на землю, и в ту же секунду зверёк исчез. Так быстро он никогда ещё не бегал…

Не раз ещё за лето встречался на пути у мальчиков этот ёжик. Но он не боялся их, считал друзьями, делился своими находками, и ребята каждый раз приходили домой с полными корзинами ягод и грибов.

P.S. На страницах «МД XXI век» - сочинения, сказки, рисунки ребят - участников творческого конкурса «Бережем Планету вместе», который в феврале этого года проводил Хабаровский краевой центр развития детей и юношества. В конкурсе 2018 года приняли участие 755 ребят из Хабаровска и Комсомольска-на-Амуре, Амурского, Бикинского, Ванинского, Верхнебуреинского, Вяземского, Комсомольского, Нанайского, Николаевского, Охотского, Ульчского, имени Лазо, имени Полины Осипенко, Советско-Гаванского, Солнечного, Хабаровского районов.

Детские экологические сказки собраны в красочный сборник, который на днях выйдет в свет. Издание адресовано воспитателям, педагогам дополнительного образования, учителям образовательных учреждений и может быть использовано для занятий по экологии и окружающему миру с детьми разного возраста, ведь сказки помогают воспитывать в детях чувство любви к природе, чувство ответственности за мир вокруг и показывают красоту родной земли, делают занятия более интересными.