Транспорт в Хабаровском крае: Главный принцип речника

В Хабаровском крае у сотрудников ЗАО «Амурские пассажирские перевозки» безопасность пассажиров превыше всего!

Первого июля все люди, связавшие свою судьбу с моторами и водной стихией, будут отмечать День работников морского и речного флота. Амур-батюшка велик, множество судов бороздят его волны. Поэтому этот праздник нам, хабаровчанам, особенно близок. Кто-то каждые выходные посещает дачу на левом берегу, кто-то работает на баржах, перевозящих уголь и лес. А кто-то просто отдыхает на борту прогулочного теплохода.

63 в лодке, не считая собаки

За романтическими, на первый взгляд, профессиями моряка и речника стоит ежедневный труд по обеспечению безопасности грузов и пассажиров. Работа, где требуется смелость, ответственность, решительность.

Евгения Лошманова, диспетчер-оператор ЗАО «Амурские пассажирские перевозки», вспоминает, что по роду своей деятельности ей приходилось сталкиваться с различными ситуациями. В том числе и форс-мажорными.

«В последний день навигации 2016 года по реке пошел лед. Не просто шуга, а именно лед. На Большом Уссурийском острове оставшиеся дачники дожидались наших теплоходов. А как пройти к острову, если судам выход с затона перегородили «айсберги»? Наш генеральный директор Игорь Семенович Меерсон вместе с капитанами держали, что называется, руку на пульсе: обсуждали ситуацию, совещались. Мы же сидели здесь, в диспетчерской, со всеми поддерживали связь. Нам помогла компания «Амурское пароходство». Все было вовремя согласовано, пароходство выделило буксиры-толкачи. Они «пробили» дорогу из затона. Наши теплоходы забрали с острова последних людей (63 человека) и одну собаку».

У Лошмановой солидный стаж диспетчера-оператора – двенадцать лет. И еще более солидный стаж речника – свою трудовую деятельность в этой сфере она начала в 1990 году. На рабочем столе Евгении компьютер, бумаги с графиками и радиостанция. С помощью этих нехитрых инструментов диспетчер регулирует рейсы, дает информацию о маршрутах и мониторит ситуацию с пассажиропотоком.

Например, на борт теплохода собирается зайти слишком большое количество дачников. В этом случае Евгения Лошманова отдает команду капитану судна отправляться в путь со своей нормой пассажиров, а сама вызывает по рации дежурно-резервный катер.

«Перегруз не допускается, - продолжает диспетчер-оператор. – Поэтому резервное судно добирает оставшихся пассажиров с речного вокзала или с остановочных пунктов на левом берегу. Я записываю, сколько завезли пассажиров на Большой Уссурийский остров, чтобы иметь полную картину. Имея эти данные, можно рассчитать заранее, выдержит ли борт такое количество людей».

Иногда возникают и технические моменты. Например, в «организме» теплохода необходимо срочно поменять сломанную деталь. Его везут на ремонт. В таком случае на помощь снова приходит дежурно-резервное судно – долгих перебоев в организации перевозок пассажиров не допускается.

«Коллектив у нас хороший, профессиональный, - говорит Лошманова. – Если перед капитаном судна ставишь какую-нибудь команду, знаешь, что он ее обязательно выполнит. Не будет никаких «не могу» или других отговорок. Поэтому все выполняется без срывов. Дай бог и дальше так работать».

Опыт против амурских капризов

«В первую очередь мы работаем для людей, - утверждает Игорь Валерьевич Долгих, заместитель генерального директора ЗАО «Амурские пассажирские перевозки» по безопасности судоходства. – Наша основная обязанность – избегать ситуаций, которые могут создать угрозу жизни и здоровью пассажиров».

Это непростая задача, признает Долгих. Река – очень капризная стихия. Амур в каких-то местах может заилиться или обмелеть. Следовательно, чтобы судно в том месте не «село», необходимо перестраивать маршрут. Сотрудники компании «Амурские пассажирские перевозки» регулярно проводят технические рейсы, измеряют глубины, следят, чтобы по пути следования теплоходов не возникало препятствий.

«Если есть малейшее подозрение о наличии какой-либо опасности, мы тут же сообщаем об этом директору ФБУ «Администрация Амурводпуть» Сергею Анатольевичу Савину. «Амурводпуть» дает специальный катер, мы едем на место, все тщательно измеряем. Если опасность действительно существует, мы «перекраиваем» маршрут наших теплоходов в обход этого препятствия».

По словам Игоря Долгих, все капитаны работают на реке не один десяток лет. Их опыт позволяет успешно избегать угроз, возникающих на водной магистрали.

Федор Николаевич Радинский ходит по Амуру с 1964 года. Именно тогда у него состоялась первая практика. Сначала он работал мотористом-рулевым, потом помощником и старшим помощником капитана. В 1990 году Радинский стал капитаном судна.

«Всякое бывало на работе, - лаконично вспоминает Федор Николаевич. – Но если бы мне не нравилась моя работа, я не ходил бы по Амуру. А хожу я по нему уже 52 года».

В профессии моряка и речника есть свои термины. «Ходить», а не «плавать». Если судно гражданское, то это именно «судно». «Корабль» - это уже военное судно. Что же касается должности капитана, то ее наличие предполагает как наличие широких прав, так и наличие строгой ответственности.

Так, капитан имеет право изолировать любое лицо, которое создает угрозу безопасности судна и людей. Выполнять нотариальные функции при составлении завещания пассажира, смерти, рождения. Применять силу при подавлении мятежа или для защиты экипажа и груза от нападений пиратов. Проводить дознание в случае совершения преступления на борту.

День речника

Игорь Семенович Меерсон, генеральный директор ООО «КомПасс» и ЗАО «Амурские пассажирские перевозки» рассказывает, что сплоченный коллектив и есть залог успешной работы компании. Диспетчеры, капитаны, мотористы-рулевые, офисные работники – каждый отлично знает свое дело. Так, за время прошлой навигации в адрес «Амурских пассажирских перевозок» не поступило ни одной жалобы. Причина этому - единодушие членов команды и их профессионализм.

«От лица коллективов ООО «КомПасс» и ЗАО «Амурские пассажирские перевозки» я хочу поздравить всех, кто имеет отношение к грядущему Дню работников морского и речного флота, с профессиональным праздником, - говорит Игорь Семенович. – В том числе тех, кто непосредственно помогает нам в нашем нелегком труде. Это ФГБУ «Администрация Амурводпуть», АО «Амурское пароходство», Хабаровский техникум водного транспорта, ОАО «Хабаровский речной торговый порт». Я желаю всем крепкого здоровья, счастья, успехов и семь футов под килем!».

Андрей Канев