Датский уголок в Хабаровске: С уважением к истории

Факты и документы против домыслов - принцип работы Государственного архива Хабаровского края.

95-летие архивной службы Хабаровского края и вековой юбилей архивной службы страны прошел без особой помпы. И это правильно - в хранилищах всегда стоит тишина.

В основу своей работы архивариусы всегда ставили и ставят точность. Никаких легенд и слухов - только факты, только документы. И не обязательно это должны быть государственные акты. Истории ценны и личные дневники, и театральные афиши. Кстати, в Государственном архиве Хабаровского края хранятся документы как первых лиц края, так и архивы простых обывателей. Алексей Черный – первый секретарь Хабаровского крайкома КПСС, когда передавал свои записи на хранение, отдельно подчеркнул, что личные дневники могут быть доступны для исследователей только после его смерти.

Работники архива со знанием дела подошли к празднованию юбилея. С 1 июня 2018 года в парковой зоне стадиона имени Ленина работают фотовыставки «Служба государственной важности» и «Дети – наше будущее». Они подготовлены на основе документов, хранящихся в фондах Госархива Хабаровского края. Проведено несколько мероприятий в формате дней открытых дверей. В том числе исторический квест для детей и подростков по тихим кабинетам и лабораториям – новая форма работы в 21 веке для привлечения внимания юного поколения к истории. На дне открытых дверей присутствовал отряд краеведов-экскурсоводов центра детского творчества «Гармония». Увы, отдельные члены отряда юных краеведов оказались нестойкими - не смогли до конца вынести торжественное собрание. Это к вопросу о физической подготовке людей умственного труда: для архивных работников крепкое здоровье необходимо. Конечно, осталось в прошлом перемещение вручную архивных дел, вовсю идет оцифровка гигантских массивов бумажных дел. Стряхивается пыль веков.

Именно с целью популяризации истории развернута по адресу ул. Запарина, 75 выставка "Отпечаток времени и судеб". Впервые широкой публике представлены уникальные документы с печатями первых учреждений и организаций Приамурья середины XIX - начала XX веков. Какой слог, какие обороты речи! Словечко «Обыскъ брачный» в начале 20 века означало не совсем то, что бы сейчас подумали. Этим словосочетанием обозначалось своеобразное описание бытия жениха и невесты. И рядом практическое пособие для молодых - «О союзе брачном». И в казенной переписке того времени писали дивно-прекрасно! В документе «Часть оффицiальная отъ начальника Приамурскаго почтово-телеграфнаго округа» нет ни единой ошибки - именно так, по правилам русского языка, писали на заре телефонизации города. Когда читаешь выложенный «Отчетъ по замощенiю въ 1912 году Муравьево-Амурской улицы», параллели с современными дорогоустроителями так и просятся! Хорош и отчет канцелярии Хабаровской краевой управы и Думы за 1911 год. Увы, часть архива о жизни дореволюционного Хабаровска находится на хранении во Владивостоке. Хотя для пытливого ума нет преград.

Андрей Дунаевский

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