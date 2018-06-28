Музейное дело в Хабаровске: Да у него башню снесло!

В Хабаровске отдельные экспонаты в музеях вызывают недоумение . Побывав за последние два года в военно-историческом музее не один раз и внимательней присмотревшись к экспонатам, убедился: не должно быть застоя в деле исторического просвещения широких народных масс.

Само словосочетание «военно-исторический» подразумевает, что представленные в залах и на открытой площадке экспонаты будут соответствовать заявленной эпохе. Но так бывает не всегда. В нашем военно-историческом музее казусы начинаются сразу на открытой площадке, с больших форм.

Смотрю на экспонат с пояснительной табличкой «Танк Т-18». Меня, не профессионала и тем более не танкистка-историка, вид изделия слегка вводит в ступор.

Эти машины под обозначением МС-1 поступили на вооружение РККА 6 июля 1927 г. В свой первый бой танки пошли во время конфликта 1929 года на КВЖД и закончили службу в укрепрайонах в 40-50 годы не как боевая машина, а как бронированная огневая точка. Так что этот танк нам не чужой, а вроде земляка.

Вообще, в музее танк представлен в двух вариантах. Первый скромно упихан в дальний угол. Гусеничная база у него, скорее всего, от советского трактора 70-х годов прошлого века и корпус какой-то странной формы, далекой от исторического образца. Но стоит безымянный в уголочке и пусть дальше догнивает. Но вот зачем вариант №2 с дивной подписью «МС-1 (Т-18) образца 1927 года» на всеобщий позор вытянули? Не хочется цепляться к тракам, ведущим колесам, ленивцам, поддерживающим каткам, амортизаторам, к лобовой части корпуса, фонарям и прочим как-бы мелочам - тут есть тонкости: танк МС-1 выпускался в четырех сериях с 1927 по 1941 год, где постоянно что-то менялось. Но так обмишуриться с башней… Тут дело даже не в форме или масках пушки и пулемета, и не в том, что воткнули вместо двух пулеметов Федорова и 37 мм пушки (именно так вооружалась первая серия) реально кривые макеты. Беда в другом - у обоих экспонатов перепутаны места установки пулеметов и пушки. Если стоять лицом к правильному танку, то пушка будет справа, а пулемет - слева. А здесь что? Все остальные «косяки» этого образца меркнут на фоне такого извращения исторического облика танка МС-1.

Я понимаю: финансирование никакое, заморочки со статусом музея, сложности с мизерным количеством персонала. Да, согласен с музейными работниками: привести в исторически верный вид этот танк невозможно. Так давайте сделаем проще: уберем пояснительную табличку. И на все вопли, дескать, это неверно и неправильно, смело говорите, что это как тот «сферический конь в вакууме» – произвольного вида макет одного из первых танков. Все!

Руководство музея никак не смогло прокомментировать нелепицу, сославшись на то, что главный хранитель фондов в отпуске. И более никто в музее не владеет ситуацией. Но есть злобные инсинуации некоторых сотрудников в штатском. Мол, каждый новый генерал бывшего КДВО непременно желал видеть в коллекции музея первенца отечественного серийного танкостроения. Вот и появились на открытой площадке эти уродцы, что режут глаз, особенно в ряду исторически верных образцов бронетанковой техники.

Право же, смешно, ведь буквально в 15 минутах ходьбы, перед штабом бывшего КДВО, стоит вполне себе исторического вида МС-1 третьей серии выпуска. К тому же сейчас появились серьёзные исследования по истории отечественной техники - на основе архивных данных, на основе инженерных расчетов и чертежей того времени. Они в свободном доступе в Всемирной паутине.

Андрей Дунаевский

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Автор благодарит Юрия Пашолока за консультацию по истории создания танка МС-1