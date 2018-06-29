Хабаровский край: Глупый царь

Алевтина Рыжкова, 13 лет, Снежана Актанко, 12 лет. МКОУ СОШ имени Героя России Пассара М.А. с. Сикачи-Алян, Хабаровский район

Дальний Восток — твоя красота воспета в стихах, песнях, легендах. Твоя природа поражает своей красотой и необычностью. Символ Дальнего Востока — Амурский тигр.

Жил-был глупый тигр. Появился он на свет весной, когда под теплыми лучами солнца тает снег, и ручьи весело бегут по лесным оврагам. Он был необычайно красив: бархатистая, рыже-полосатая шкурка и красивые желтые глаза. За это его и прозвали Бархатом. У матери он был один, и мама его очень любила. Она вылизывала его бархатистую шкурку, кормила его вкусным молоком и никуда не отпускала от своего логова. Тигрица всегда повторяла ему, что он — Царь этого леса. Она очень любила и баловала его.

Бархат рос изнеженным, ленивым и заносчивым тигренком. Он подрастал, и мама решила начать учить его уму разуму.

— Тигр, ты должен быть смелым и сильным, как твой отец! И поэтому завтра мы пойдем на твою первую охоту, будь готов!

Тигренку не хотелось выходить из своего теплого, уютного логова. Здесь было хорошо, сытно, потому, что мама сама приносила ему еду. И тогда он вспомнил слова мамы, что он — Царь в лесу.

— Раз я Царь, все звери мои слуги! Они обязаны меня кормить.

Бархат вышел из логова и пошел на поиски своих «слуг».

Первый кто ему попался на пути, был ёжик. Он бежал с грибами в лукошке к себе домой. Увидев тигренка, он остановился:

— Здравствуй, тигренок! Куда идешь? И почему ты один?

— Я — Царь этого леса! Ты мой слуга и обязан меня накормить. Отдавай, что у тебя в лукошке.

— Не отдам! Я сам добыл себе еду и меня ждут дети. Если я отдам, они останутся голодные. А ты бы мог и сам себе найти еду.

Разозлился Бархат, что ёж так ответил. И хотел испугать его своим ревем, но получилось только жалкое мяуканье. Рассмеялся ёжик:

— Какой же ты Царь? Подрасти сначала. Ха-ха-ха!

Обиделся тигренок и хотел лапой ударить ежа. Но вдруг почувствовал боль. Это ёжик свернулся и подставил свои иголки обидчику. Пошел дальше тигренок, вылизывая свою лапку, и не заметил, как заблудился.

Начало темнеть. Страшные огромные тени легли от деревьев. Страшно стало Бархату, мамы нет рядом. Куда идти не знает, что делать не знает. И заорал он на весь лес:

— М-А-М-А-А-А-А!!!

— Что ты кричишь?! Будишь всех! Ты что заблудился? — Послышался сверху голос.

Тигренок поднял голову и увидел, что на суку огромного старого дерева, сидит старый мудрый Ворон, который живет в лесу уже триста лет.

— Ты самый сильный в этом лесу. А ведешь себя, как маленькая мышка.

— Нет! Я не сильный! Я без мамы боюсь и ничего не умею делать. А она говорила, что я Царь леса-а-а-а. — Снова заплакал Бархат.

— Какой же ты глупый, тигр! Чтобы стать Царём леса нужно сначала вырасти, стать сильным и научиться лесным премудростям. Чтобы тебя уважали лесные жители и считали своим Царем, нужно относиться к ним с уважением и с заботой.

Стыдно стало будущему Царю за свое поведение, ничего не ответил он мудрой птице. Вдруг из чащи леса послышался голос мамы. И тигренок радостно побежал на ее зов. Но он вспомнил, что не поблагодарил Ворона за его мудрые слова, обернувшись, Бархат закричал:

— Спасибо-о-о, мудрый Ворон!

— Кар-р-р-р!

Надеемся, из этого глупого тигренка вырастит смелый и мудрый ТИГР.

Амурский тигр мог бы исчезнуть из наших лесов. Но люди во время задумались об этой беде, так как наш Дальний Восток невозможно представить без тигра. И благодаря совместным усилиям людей тигры не погибли. Береги природу родного края!

P.S. На страницах «МД XXI век» - сочинения, сказки, рисунки ребят - участников творческого конкурса «Бережем Планету вместе», который в феврале этого года проводил Хабаровский краевой центр развития детей и юношества. В конкурсе 2018 года приняли участие 755 ребят из Хабаровска и Комсомольска-на-Амуре, Амурского, Бикинского, Ванинского, Верхнебуреинского, Вяземского, Комсомольского, Нанайского, Николаевского, Охотского, Ульчского, имени Лазо, имени Полины Осипенко, Советско-Гаванского, Солнечного, Хабаровского районов.

Детские экологические сказки собраны в красочный сборник, который на днях выйдет в свет. Издание адресовано воспитателям, педагогам дополнительного образования, учителям образовательных учреждений и может быть использовано для занятий по экологии и окружающему миру с детьми разного возраста, ведь сказки помогают воспитывать в детях чувство любви к природе, чувство ответственности за мир вокруг и показывают красоту родной земли, делают занятия более интересными.