Общество
Ивашкин: В Хабаровском крае День кораблестроителя – особый праздник
Судостроение является наряду с авиационной промышленностью ведущей отраслью Хабаровского края. Вместе с Хабаровским судостроительным заводом специалисты Амурского судостроительного завода, 179-го судоремонтного завода, завода судового машиностроения им. Горького формируют один из сильнейших судостроительных кластеров в стране, успешно выполняющих задания для государственных нужд и на средства бизнеса.
Уважаемые корабелы и судостроители края!
Поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем кораблестроителя! Для специалистов Хабаровского судостроительного завода это двойной праздник, потому что 29 июня 1953 года – дата рождения предприятия. С 2007 года акционерное общество "Хабаровский судостроительный завод" в соответствии с Указом Президента Российской Федерации входит в состав Объединенной судостроительной корпорации.
За 65 лет работы со стапелей завода сошло более 350 кораблей и судов разных классов и назначений для Военно-Морского флота Российской Федерации и зарубежных заказчиков, Пограничной службы ФСБ Российской Федерации, гражданского и рыболовецкого флота.
Хабаровский судостроительный завод отличают особая технологическая схема постройки, позволяющая строить одновременно 15 судов со сдачей по 3-5 единиц в год; владение широким диапазоном работ по металлам из стали и алюминиево-магниевых сплавов. Буквально в эти дни на родной завод вернулись специалисты, работавшие на Астраханском судостроительном заводе "Лотос" по компетенциям легких сплавов. Уникальный опыт строительства судов на воздушной подушке "Мурена" обеспечил заводу статус единственного в этом сегменте производителя на общероссийском рынке. Сегодня здесь одновременно строятся тяжелые металлические причалы по заказу Министерства обороны Российской Федерации и пассажирские суда СВП-50 и проекта А45-2 при поддержке правительства Хабаровского края. В юбилейный год завод готовится заложить строительство буксиров, средних рыболовных морозильных траулеров и краболовов.
Выражаю искреннюю благодарность трудовым коллективам и руководству судостроительных и судоремонтных предприятий, руководителям отрасли краевого и федерального уровней за общий вклад в развитие регионального кораблестроения, обеспечение государственных интересов России!
Желаю всем здоровья, благополучия и новых успешных проектов!
Заместитель председателя
правительства края –
министр промышленности
и транспорта края С.И. Ивашкин
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