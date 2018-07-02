Общество
В Хабаровском крае будут относиться к животным гуманно и ответственно
В Хабаровском крае началась работа по внедрению стандарта организации работы с безнадзорными животными и ответственного отношения к домашним питомцам.
«Государство не может на себя взять все расходы по содержанию безнадзорных животных», – сказала Ольга Курилова, руководитель Дальневосточного представительства Агентства стратегических инициатив по продвижению новых проектов, на совместном заседании Совета по вопросам гуманного обращения с животными и Общественного совета при управлении ветеринарии правительства Хабаровского края.
- Так как делают НКО или предприниматели в этой сфере, лучше не делает никто, - отметила Ольга Курилова, приведя пример Камчатки. Где зоозащитники не только привлекают частные средства, но и выиграли президентский грант на 46 миллионов рублей. Там стерилизуют и выпускают животных в естественные места обитания.
На совете отметили, что в Хабаровске борьба с бездомными кошками привела к тому, что увеличилось количество крыс. В то же время в Камчатском крае зоозащитники вылавливают бездомных кошек, стерилизуют и по договоренности с жильцами домов заселяют в подвалы. Это приводит к значительному уменьшению крысиных стай.
Напомним, что тотальное уничтожение безнадзорных животных перед Олимпиадой-80 в Москве привело к катастрофическому увеличению крысиного поголовья. С грызунами москвичи боролись больше десяти лет.
Стоит отметить, что бездумное уничтожение безнадзорных животных – это уничтожение буфера между городской средой и тайгой. Так, в пригороде Хабаровска зафиксировано три случая бешенства, носителями которого были лисы, пришедшие в селения с Хехцира.
Что касается работы с безнадзорными животными, есть позитивные примеры и в Хабаровске. Вполне успешно дела идут в Амурске, где пять лет работает приют, организованный зоозащитниками. В приюте содержится около 150 собак. Там их стерилизуют и выпускают в естественную среду обитания. Амурчан поддерживает правительство Хабаровского края грантами. Конечно, эти деньги несравнимы с той суммой, что выиграли камчадалы в рамках президентского гранта.
В этом году частные и государственные клиники присоединились к Всемирному дню стерилизации. В результате Хабаровский край занял пятое место в России и первое место на Дальнем Востоке по количеству стерилизованных животных.
В сентябре пройдет Дальневосточный ветеринарный форум, на котором запланирована тематическая площадка «Безнадзорные животные, проблемы, опыт решения вопросов, связанных с безнадзорностью животных».
Конечно, сегодня необходимы просветительские мероприятия в области защиты животных, пропаганда гуманного и ответственного отношения к ним. Хабаровские зоозащитники проводят работу – организуют уроки добра со школьниками. Однако этого мало. Есть еще и взрослые, которые, например, выпускают на волю своих питомцев. Кстати, абсолютное большинство покусов совершают именно домашние или полудомашние животные.
Участники заседания отметили, что в настоящее время отсутствует единая государственная политика в части ответственного обращения с животными, нет системного подхода к регламентированию отношений в данной сфере. Проект соответствующего федерального закона, принятый в первом чтении в 2011 году, направлен на доработку, сроки окончания которой пока не установлены.
Напомним, что Хабаровский край - участник пилотного проекта по внедрению стандарта организации работы с безнадзорными животными.
В регионе определён орган исполнительной власти края, уполномоченный в сфере обращения с безнадзорными животными, - региональное управление ветеринарии, подготовлена дорожная карта «Внедрение стандарта организации работы с безнадзорными животными», создан Совет по вопросам гуманного обращения с безнадзорными животными и ответственного отношения к домашним животным.
Внедрение стандарта позволит скоординировать работу органов государственной власти, органов местного самоуправления, общественных организаций, зоозащитников и выстроить цивилизованную, современную и эффективную модель обращения с бездомными животными, что позволит существенно улучшить ситуацию в этой сфере.
Юрий Вязанкин
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